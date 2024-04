Fundación Cultural Patagonia estrena «Voces del Jazz», en Roca

Fundación Cultural Patagonia presenta este sábado “Voces del Jazz, el nuevo espectáculo de Jazz FCP, junto a Artistas FCP. Será a las 21 en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263), de Roca. “Voces del Jazz” ofrece un recorrido por un selecto repertorio de composiciones de mediados del siglo XX arregladas especialmente para el quinteto de FCP y las voces de sus cantantes.



“El Grupo de Jazz de FCP es una formación de quinteto y entre todos elegimos el repertorio. Después, Malén Marileo Hernández, Gladys y Pablo Aristimuño, los tres cantantes que serán parte del espectáculo, también propusieron algunos temas que les interesaba cantar en esta ocasión”, cuenta Luis Cide, guitarrista y director de la formación.



Una vez surgida la idea de un espectáculo de jazz cantado, Surgió esta idea, tanto el quinteto como las cantantes y el cantante dieron forma a un repertorio conformado por un jazz de los años ‘50 hasta los ‘70, composiciones que han cantado en su momento por Frank Sinatra, Tony Bennett, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, entre otras voces. “Es un repertorio muy interesante”, acota Cides (ver abajo el repertorio completo).

Leo Álvarez, baterista de Jazz FCP. (Foto: gentileza FCP)



“Hay muchas que han sido versionadas con big band y nosotros, al ser un quinteto, las hemos adaptado a nuestra formación. También hemos hecho arreglos a algunas de las composiciones y haremos temas instrumentales bastante conocidos como ‘Night and day’, de Cole Porter, y ‘Isotope’, de Joe Henderson”, cuenta Cide. “Y los cantados que hemos adaptado a nuestra formación, es una lista de temas muy ecléctica, muy agradable para el público”, agrega el guitarrista.

Malén Marileo Hernández y Pablo Aristimuño, dos de los cantantes que serán parte de «Voces del Jazz».



En cuanto a lo que viene para Jazz FCP, Cide recuerda que lo más reciente fue la serie de shows con música de Francia con anexo de cuarteto de cuerdas, vientos y percusión. En este año les espera el ya clásico Festival Internacional de Percusión de FCP, en junio, donde suelen tocar con músicos del exterior. Además, tienen el Festival de Jazz de FCP y y los shows en localidades de la provincia de Río Negro.



Respecto de “Voces del Jazz”, revela Cide que esta fecha ya la tenían programada desde principio de año, como suele suceder con la agenda de los grupos de FCP, que organizan sus temporadas a comienzos de año. Sobre la temática elegida, destaca que “dio para que presentáramos algo de jazz cantando junto con nuestros cantantes, que lo hacen realmente muy bien”.

Luis Cide, guitarrista y director de Jazz FCP.



Sobre el repertorio, Cide destaco: “Los instrumentales son todos muy buenos, ‘Night and day’ es una gran composición y después, en los cantados, tenemos ‘Fever’, que es un tema muy conocido, que hace Malén Marileo Hernández. ‘Black Coffe’, de Sonny Burke, también se destaca. Y después tenemos ‘It’s orient with me’, de Cole Porter, que hace Pablo Aristimuño y que es muy lindo. Y como broche tenemos un tema que es un poco una bisagra en el jazz entre el swing y el jazz moderno que es ‘Take five’, de Paul Desmond y Dave Brubeck, en una versión cantada por Al Jarreau que Pablo en esta oportunidad interpreta muy bien”.



Para esta ocasión, Jazz FCP estará integrado por Luis Cide, guitarra y dirección; Víctor Valdebenito, bajo y contrabajo; Sabina Muruat, piano; y Leonardo Álvarez, batería. Junto a ellos, estarán sobre el escenario: Yamila Tejada, saxo; y los cantantes Pablo Aristimuño, Malén Marileo Hernández y Gladys Aristimuño.

La entrada general posee un valor de $4000 y tiene descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a Unter. El espectáculo posee el beneficio de 2 x 1 para socios del Club Río Negro.

El programa está compuesto por

“Night and day” (Cole Porter)

“Fly my to the moon” (Bart

Howard),

“In a sentimental mood” (Duke Ellington),

“Fever” (Eddie Cooley/John Davenport),

“Bewitched” (Jimmie Haskell),

“Isotope” (Joe Henderson),

“Speak low” (Kurt Weill/ Ogdem

Nash),

“Black coffee” (Sonny Burke),

“It’s orient with me” (Cole Porter),

“Strighten up and fly right” (Nat King Cole/ Irving Mills) y

Take five (Paul Desmond/ Dave Brubeck).

