Guasones en Cipolletti: es solo rocanrol nada más, nada menos

Guasones viene porque sí. Viene porque le preguntaron si querían venir a tocar a Cipolletti y la respuesta a esa pregunta cuando se trata a una banda de rock siempre va a ser que sí.

Porque tocar es todo, haya o no disco nueve que promocionar. Y Guasones, que no tiene disco nuevo que promocionar, viene porque, como a toda banda de rock que se precie de tal, tocar siempre será todo. Allá en La Plata o acá en Cipolletti.



Este fin de semana Guasones tocará acá, en Cipolletti, más precisamente en el Círculo Italiano (Yrigoyen 777), este sábado, a las 21. Las entradas están disponibles en los lugares de siempre, Croma, Flipper y Nikel y, por sistema, a través de tuentrada.com.



“Girar por el país siempre es una constante para nosotros. Tengamos algo que mostrar o no”, aclara Maxi Tym, guitarrista de Guasones, en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Recorrer el país y poder y llevar la música para la gente que le gusta la banda es importante para nosotros. Cada vez se está poniendo más difícil por el tema de los costos , pero hacemos el esfuerzo y salimos igual”.



Lo último original de Guasones se remonta a 2022: El Huracán Vol. 9, un disco que ya para entonces era viejo o al menos así lo sentía la banda. Porque lo terminaron un día antes del comienzo de la cuarentena por el coronavirus y porque cuando todo volvió aquel disco ya era una foto vieja de la banda.



En rigor de verdad, lo último de Guasones es Acústico Gran Rex Vol.2, un vivo editado en julio de este año que complementa el Volumen 1 editado diez años atrás. “El que tiene historia es el viejo”, dice el guitarrista refiriéndose al disco de 2014. “Fue un disco súper exitoso para nosotros, tiene un montón de versiones de temas que han sonado muchísimo. Por ejemplo, ‘Pasan las horas’ es impresionante lo que ha sonado. Y siempre nos pedían que hiciéramos otro acústico. Bueno, nos tardamos unos cuantos años en volver a sumar ganas”.



Pero la demora tiene su explicación: “Lo que pasa es que somos una banda muy eléctrica, entonces nos ha costado bastante el tema de volver a usar las guitarras eléctricas y agarrar las acústicas y dedicarle un tiempo largo a armar nuevas versiones y acomodar las canciones para poder tocar las acústicas y que no sea un fogón”.



El unplugged fue una buena idea, les gustó, pero hasta ahí. Porque al fin y al cabo Guasones es una banda de rock y el rock se toca enchufado. “Nos encanta el formato acústico, nos encantan los discos acústicos de los artistas que nos gustan, hay un montón de cosas acústicas”, afirma Maxi, pero…

Facundo Soto, entre el guitarrista Maximiliano Timczyszyny el bajista Diego Reinholz. (Foto: Martín Bonetto)



“Cuando te toca agarrar la acústica es un idioma que es diferente al que estamos acostumbrados. Hay que sentarse, tocar un montón, adaptar las canciones para que suenen y suenen bien y que tengan una onda y que no sean una rascada de fogón. No queríamos que pase eso. Dedicamos mucho tiempo en arreglos nuevos, en una sección de vientos, en arreglos para la guitarra distintos. Hubo bastante trabajo y nos gustó, pero nos gustó sacárnoslo rápido de encima y volver al eléctrico”, aclara el guitarrista, cuyo nombre es Maximiliano Tymczyszyn, quien, junto al cantante Facundo Soto y el baterista Damián Celedón forman el núcleo originario de Guasones.



Dicho esto, no hay nada que se acerque a nuevo por ahora, revela. “Por ahora no, porque después de lo del acústico estuvimos girando mucho y yo creo que en el transcurso del año que viene vamos a empezar a trabajar en algunas cosas nuevas”.

Creo que nos mantiene unidos es la música, porque es muy fuerte lo que pasa cuando estamos tocando”. Maxi Tym, guitarrista de Guasones.



La banda no necesita de esas cosas para seguir, dice Maxi Tym acerca de no tener nada nuevo para mostrar y aún así seguir haciendo shows. “Yo creo que esa necesidad la tiene una banda que no tiene 10 discos dando vueltas”, apunta no sin razón. “Nosotros salimos a tocar y nos sobran temas, nos piden temas de un disco, de otro. Podemos armar diez listas diferentes con canciones distintas y no repetir. Y todas las listas funcionan”.



“Cuando surge lo de pensar en grabar y eso, ponemos la cabeza ahí, pero mientras tanto, no estamos persiguiendo el futuro muy adelante”, dice. “Y tampoco tenemos demasiadas pretensiones. Nunca las tuvimos”.



Siempre fuimos una banda, obviamente, con un montón de sueños, como la mayoría de las bandas, pero que, habiendo vivido semejante cantidad de tiempo, algunos sueños se cumplieron otros no, y fuimos pasando otra etapa. Pero después, por el tema de cómo vivimos, cómo lo pensamos, no pensamos absolutamente nada, no estamos pensando en nada más que lo que pasa el otro día. No hay mucho más”.