Guasones llega a Neuquén con el manual de la vieja escuela de rock bajo el brazo

Guasones es una banda de tipos grandes que saben lo que haces y hacen lo que quieren. O, lo que es lo mismo, lo que más les gusta y disfrutan: el rock clásico. “Somos una banda old school”, le dirá a Diario RÍO NEGRO Damián “Starsky” Celedón , el baterista original de una banda que ya lleva 30 años tocando.

Este sábado, a las 20, en el Casino Magic de Neuquén, la banda formada en La Plata a comienzos de los ‘90 dará un show en el marco de su gira que celebra todos estos años de trayectoria. Un show extenso, eléctrico y bien poderoso con temas de todos los tiempos de la banda, que cuenta con nueve discos de estudio y clásicos como “Reyes de la noche”, “Down”, “Tan distintos”, “Dame” y “Heaven or hell”.



“Somos conscientes que hace casi 32 años que estamos juntos, pero a la hora de tocar y de preparar una lista para show básicamente tocamos los temas que más disfrutamos tocar y también los que podemos tocar 30 años después (risa) Y que podemos seguir disfrutando tocar, no?”, reconoce, entre risas y confesiones, “Starsky” Celedón. “ Eso es lo que aún nos mantiene activos y unidos como banda, poder seguir disfrutando de hacer esto”.

Celedón, que forma parte de Guasones desde sus comienzos, junto al cantante Facundo Soto y el guitarrista Maximiliano Timczyszyn, destaca: “Lo que tiene de bueno la banda es que nos gusta reversionar nuestras propias canciones, hay temas que van recobrando vida 20 años después. Han pasado varios músicos y hoy la banda está musicalmente en su mejor momento, esta súper estable, estamos muy aceitados”. Guasones se completa con Diego Reinholz (bajo), Matías Sorokin (2° guitarra) y Yamil Salvador (teclados).



¿Qué fue lo que pasó para sigan juntos durante tanto tiempo? “A veces nos hacemos esa misma pregunta (risas)”, cuenta “Starsky”. “ Como que se nos pasó rápido, entre giras, discos, viajes, shows… la banda nunca paró. Y nos pone contentos que podamos seguir haciendo esta música. Nuestro objetivo es tratar de seguir disfrutando, mejorar nuestros shows, tocar un poco mejor y que la gente siga viniendo”.



Guasones, acústico y después

¿Qué hay de nuevo en la vida de Guasones? Un show acústico. Luego de esta gira eléctrica, la banda se desenchufará para un show en el teatro Gran Rex y una mini gira por Rosario, Santa Fe y Córdoba, entre otras ciudades.

“Ahora estamos trabajando en el acústico, ensayando mucho para versionar las canciones. ¿Si esos shows pueden ser un futuro disco? Puede ser, todo el contenido lo vamos a filmar y a grabar, pero no quiere decir que esos shows sean hechos para un disco. En el verano quizás paremos un poco y pensemos en armar algo nuevo para el año que viene, volver a lo eléctrico”.

Guasones editó su último disco de estudio a mediados del año pasado, se trata de El Huracán Vol. 9, un trabajo grabado en 2019 y comienzos de 2020 e interrumpido, sí, por la pandemia del coronavirus. Retomado en 2021, recién estuvo listo para mediados de 2022.

“Y hoy lo seguimos disfrutando como al principio. Y que a los 50 años, con 30 años de banda, lo puedas disfrutar no tiene precio. Acá estamos, vivitos y rockeando”. Damián “Starsky” Celedón, baterista de Guasones



El sucesor de El Huracán no llegará antes de 2024. “Este año no, quizás el año que viene”, aclara Celedón. “Ahora estamos cerrando la etapa eléctrica antes de meternos de lleno en el acústico. El año que viene veremos”.

Guasones, como toda banda de rock que se precie de tal, atravesó el umbral del tiempo, ese que va del “no me veo haciendo esto toda a vida” al “voy a hacer esto para siempre. “Nosotros atravesamos ese umbral esa delgada línea”, reconoce el músico. “Y hoy lo seguimos disfrutando como al principio. Y que a los 50 años, con 30 años de banda, lo puedas disfrutar no tiene precio. Acá estamos, vivitos y rockeando”.

Las entradas

En venta en Flipper, Croma, Nikkel Cipolletti, en boleterías del casino y por sistema a través de entradauno.com.