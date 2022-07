Guasones vuelve a Neuquén con «El Huracán Vol. 9»: la nueva vida de un «disco viejo»

Historias de bandas en pandemia, capítulo mil: hoy, Guasones. Cuando estaban por entrar a mezclar el disco nuevo la cuarentena cerró todas las puertas y lo que iba a ser no fue hasta por lo menos un año y medio después. Y cuando fue, ya todo era diferente.

Hasta acá, lo que les pasó a todos: planes truncos, encierro y expectativas arruinadas. Pero, detrás de cada historia general de bandas en pandemia hay una historia única e irrepetible y esta es la de Guasones.



“El disco acaba de salir, pero es un disco viejo para nosotros. Estábamos a punto de entrar a hacer la primera mezcla, porque ya estaba completamente grabado, cuando se decretó la pandemia, lo íbamos a hacer en el mismísimo momento en que se plantó la cuarentena”, cuenta Maximiliano Timczyszyn, antes conocido como Maxi Tym, guitarra principal de la banda platense, en un diálogo telefónico con Río Negro.

El disco en cuestión es “El Huracán Vol. 9”, el noveno de estudio y el primero en cinco años, cinco años que debieron haber sido no más de tres, pero, ya saben, la pandemia y sus consecuencias. El disco fue a parar al fondo del cajón hasta nuevo aviso. Y en ese tiempo, que fueron casi dos años, para los músicos, envejeció lo suficiente como pensar en no editarlo.



“Pasaron muchas cosas durante la pandemia”, dice Tym. “En un momento habíamos decidido directamente no sacar el disco y hacer otro con canciones nuevas. Fue un tiempo en que un día pensabas una cosa y al otro día, otra, querías hacer un disco nuevo. Después, el tiempo acomodó todo y terminamos aceptando las canciones, el disco, todo”.

Producido por los propios Guasones junto a Jimmy Rip, “El Huracán Vol. 9” se grabó entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 en estudio Mirífico (La Plata) por Facundo Lizondo y El Abasto Monsterland (Gral. Rodríguez) por Álvaro Villagra, quién además estuvo a cargo de la mezcla.

A nosotros nos pasa que cuando hacemos un disco y terminamos de grabarlo ya es un disco viejo. Porque no es que nos dedicamos a hacer una canción y la sacamos. Hacemos un disco completo de canciones, de proyectos de canciones». Maxi Tym.



De los once temas incluidos en el disco solo uno de ellos es pospandemia, “La vida es así”, actual corte de difusión, que fue grabado en febrero de este año y mezclado en abril. “El único tema distinto”, reconoce Tym. “Lo agregamos después y fue lo último que hicimos por fuera del disco. Fue algo que nació en medio de la pandemia y después se transformó en canción”.

Guasones en Obras, en diciembre del año pasado. (Fotos: Martín Bonetto/Prensa Guasones)



El disco, un muy buen disco, por cierto, funcionó, cajoneado como el chivo expiatorio de una banda que no podía hacer lo que le gustaba: tocar, grabar, tocar. Enojados y contrariados, los Guasones se la agarraron con el disco, pero, por suerte para ellos, para el disco y sobre todo para el público, se les pasó para bien. “Fue así”, asume el guitarrista. “Estuvimos un montón de tiempo alejados del disco. Al no tener los masters para jugar y ver qué cosas se podían hacer medio que como quedamos guardados y volvimos un año y pico después para ver qué onda y la verdad es que para nosotros el disco ya era una foto vieja”.



El tiempo es una variable muy fugaz para Guasones, donde cada disco es como el diario de ayer. “A nosotros nos pasa que cuando hacemos un disco y terminamos de grabarlo ya es un disco viejo. Porque no es que nos dedicamos a hacer una canción y la sacamos. Hacemos un disco completo de canciones, de proyectos de canciones. Entonces, en el momento de entrar a grabar y de terminar de mezclarlo es una fotografía vieja de lo que pasó”, explica Tym. “Para nosotros grabar un disco es tocar en vivo, no hacemos músicas para nuestro ego, nos gusta hacer la música y tocarlas en vivo y con este disco no pudimos hacerlo. Nos habíamos quedado trabados ahí porque todo lo que hacemos pasa sobre el escenario era muy complejo el tema. No queríamos volver y de hecho no volvimos hasta que hubo una cierta normalidad en el modo de hacer shows. Entonces fue muy larga la espera. Fue duro, pero acá estamos”.



Y acá estarán, el próximo sábado, a las 21, en Casino Magic (Planas 4004, Neuquén) para presentar esa foto vieja hecha de canciones frescas, tan frescas como que “El Huracán Vol. 9”, la foto vieja en cuestión, fue editado hace menos de un mes. “Para el vivo es un material nuevísimo porque no tuvimos la posibilidad de tocarlas”, aclara Tym.

El show de este fin de semana en Neuquén se apoyará en parte en estas nuevas canciones, pero también en el cancionero habitual para los vivos de Guasones. “Después de tanto tiempo de no ir por allá, va a haber un poco de todo con algunas canciones de las nuevas, por supuesto. Pero no es una presentación de disco en los términos que suele hacerse”, apunta el guitarrista.

La pospandemia le permitió a Guasones volver a escena. En gira desde octubre del año pasado, la banda llegará a Neuquén tras una serie de shows en España, donde coincidieron con el concierto de The Rolling Stones en Madrid, al que obviamente fueron: “No se puede creer, 80 pirulos tienen Jagger…”

Entradas

