Hilda Lizarazu regresa con sus propias canciones

Hilda canta Charly. Hilda canta Man Ray. Hilda canta Hilda. En cualquier caso, Hilda canta. Siempre. Su voz, sus melodías ya son parte de la historia del rock argentino. Una historia, la de Hilda, que aún se sigue escribiendo. Y cantando.



Hilda Lizarazu, que sigue celebrando la música de Charly García con un espectáculo que estrenó el año pasado, que trajo al Alto Valle y con el cual giró hasta hace muy poco, vuelve para cantar sus propias canciones y alguna que otra de Charly también, por supuesto.



Junto al guitarrista Federico Melioli, se presentará en formato dúo electro pop, este viernes, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57, Cipolletti), con un espectáculo cercano hecho de música y palabras, de canciones “viejas”, de otras “no tan viejas” y de otras nuevas, muy nuevas. Tanto que serán parte de su próximo disco. Promete al menos tres.

En un cálido y extenso diálogo con Río Negro, Hilda habló de lo que significó, para ella y para el público, su espectáculo de canciones de Charly García, de lo que hará este fin de semana en Cipolletti y de su próximo disco.

Hilda (aun) canta Charly



“Lo veo como un hito en mi carrera y también como un proyecto de mucho respeto hacia la música de Charly”, dice Hilda. “El otro día recibí unos comentarios del tipo ‘¡sos la heredera!’ porque, bueno, como mi historial musical y artístico incluye una parte de mi vida acompañándolo, eso parece que le da un aval. Bueno, tengo el aval de él, de hecho. Pero aparte le da una legitimidad que yo lo sentí desde el comienzo, antes de empezar con los shows en vivo, ya haciendo el disco. Una vez que iniciamos con Lito (Vitale) el laburo de la elección de temas y todo, ese desafío de pasar de la voz de Charly a mi voz lo sentía como que no me interpelaba como algo que no podía hacer, al contrario. Siento que fue y sigue siendo un trabajo de intérprete con una obra de un artista argentino que atraviesa el habla hispana de Sudamérica. Y como una celebración”.



Todo el proyecto alrededor de la música de García se extendió y dimensionó mucho más de lo que esperaba, confiesa Hilda. “La verdad es que no esperábamos tan buena respuesta y te digo que cuando regresamos de estos últimos shows que hicimos en Río Cuarto, Córdoba y Rosario la emoción que atraviesa la escucha de la gente es notable, es como si hubiera crecido más aún”.



Los últimos shows de Hilda canta Charly son también de despedida que tendrá un cierre de lujo con un disco en vivo de Hilda canta Charly 2, que editará en octubre y que se llamará Enmascarando el Fin. Mientras todo eso esté camino a concretarse, Hilda estará volviendo a su música, algo así como Hilda canta Hilda, dice entre risas.

Hilda (ahora) canta Hilda



“Voy a abordar todo mi repertorio de los últimos veinte años y que vengo enhebrando como collar de perlas o bombones de distintos sabores”, dice la artista que antes de ser cantante fue fotógrafa y que lo sigue siendo, por cierto. “También voy a presentar algunas canciones que van a ser parte de mi nuevo trabajo que seguramente saque en 2026. Será un 80-20 de nuevas canciones”.



Seguimos en la liviandad de ser dos, dice Hilda sobre el formato que la traerá mañana a Cipolletti. “Este año, por ejemplo, me tocó ser parte del Quilmes Rock y armé una banda en un mes y que estuvo buenísima. Pero para poder girar, al no ser ese tipo de artistas que llenás con dos mil, tres mil personas, yo tengo que hacer lugares más pequeños y es una forma mucho más ágil de moverse siendo dos. En lugares más chicos, auditorios, centros culturales, el dos es hermoso”.

Luego de un año y medio de giras varias, Hilda está volviendo para volver a salir, ahora con sus canciones. “Es escucharme a mí con mis canciones y con otras canciones que interpreto y también con parte de mi repertorio de otros proyectos, Charly incluido, por supuesto, porque Charly es parte de mi vida musical”.

¿Cómo piensa una lista de canciones alguien como Hilda Lizarazu, con un cancionero tan extenso? Descontemos las canciones que se anotan solas en cualquier lista de cualquier show de Hilda. “Los lugares”, responde. “Los lugares condicionan un poco qué música hacés. No es lo mismo un pub, un teatro, una sala o un estadio. Pero a la gente le gusta escuchar las cosas viejas. Estaba en un lugar y les digo, ¿qué quieren, escuchar un tema nuevo o uno viejo? ¡Viejos! me responden (risas) Y viejo conocido, tampoco vengas con un viejo raro porque es como si fuera nuevo”. (risas)

Un disco por venir



De su nuevo disco, Hilda dice que está crudo, en parte porque durante todo este tiempo estuvo trabajando más en las canciones de Charly García y de los shows alrededor de esas canciones, más que en sus propias canciones. Piensa que lo editará no antes del año que viene. No estamos así como apurados. Yo soy díscola discos y estás hablando con la presidenta de díscola discos, que va a sacar el disco cuando se le cante. (risas) Entonces, la proyección o el objetivo es 2026”.

Sobre las canciones, dice que “algunas son más rítmicas que otras, que son más de una liviandad que tiene que ver con lo rítmico, con lo ganchero. Y después están las rarezas en las que yo me identifico”. Y da un ejemplo: “Palíndromo”. “Estoy como bordando palabras. Sigo trabajando en modificaciones de palabras, en algunas melodías. Algunas están y otras están mucho más crudas”.



Volvamos a palíndromo, esa palabra. “Es ese costadete medio spinetteano que no le llego ni a los talones. Pero sí, hay un montón de lírica de Spinetta que es hermosa. Y el estribillo dice ‘sé verlas al revés’”. Y dentro de esa lírica de Spinetta, Hilda menciona un verso de “La aventura de la Abeja Reina”, incluida en Kamikaze (1982). “¿¡Cómo vas a poner ‘sordos tapires’ en una letra!?” (risas)



