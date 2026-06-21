JAF en Neuquén: “Tuve que cantar para tocar la guitarra y al final me fue mucho mejor como cantante que como guitarrista”

“Yo toco la guitarra y canto, nada más que eso”, dice JAF, antes (de Riff) conocido como Juan Antonio Ferreyra. También (de) Diego Maradona podría decir(se) que esquiva ingleses y hace el gol, nada más que eso. Pero bien sabemos que se trata de mucho más que eso.



JAF toca la guitarra y canta, eso es rigurosamente cierto. Pero pocos han desarrollado un estilo guitarrístico virtuoso que no eclipsa la voz, sino todo lo contrario. Porque JAF, que toca increíble la guitarra, canta tan bien como toca.



Fue un Riff a los 27 años y abrazó la masividad, o la masividad lo abrazó a él, cuando, en 1990, editó su versión castellanizada de “Wonderful Tonight”, el lentazo de Eric Clapton. Pero ya tocaba desde mucho antes: fue músico profesional a los 15 años cuando, lo ha contado él, recibió su primera paga por tocar.



A punto de cumplir los 68, con casi treinta discos grabados en el estudio, vivos, compilados, colaboraciones y grabaciones para películas, giras por todos lados, y luego de telonear a Eric Clapton, Ian Gillan, Brian Adams, Joe Cocker, Billy Idol y B.B. King, JAF viene a tocar la guitarra y a cantar, nada más que eso. Pero sabemos que será mucho más que eso.

JAF llega a la región en modo set solista para presentarse, este jueves 25, a las 21, en Casino Magic (Neuquén (Planas 4005); el viernes 26, a las 21, en Casino Magic Centenario ( Ruta Provincial 7 y Gares); y el sábado 27, a las 21, en Espacio Trama (Roca 320, San Martín de los Andes).



Las entradas para Neuquén pueden adquirirse por tuentrada.com y de manera física en Flipper (Av. Argentina 179). Para el show de Centenario en tuentrada.com y en boletería del Casino Magic Centenario. Y para la fecha en San Martín a través de entradaweb.com y en boletería del teatro.



“Más o menos la gente ya sabe a lo que yo me refiero cuando anuncio este tipo de actuaciones, que es una situación súper personal, súper íntima, y según los comentarios de la gente, termina siendo algo agradable, aún cuando la guitarra ya está enfundada”, dice JAF hablando con Diario RÍO NEGRO.



“Es una invitación para que la gente venga a pasar un momento lindo, un momento agradable, un momento distendido y ojalá que pueda ser en familia, porque me encanta que vengan los chicos. Lo que hago arriba del escenario, todo el mundo ya lo conoce, yo toco la guitarra y canto, nada más que eso”.

“Al ser una adaptación, lo que sucedió fue que la gran mayoría de la gente creyó que ‘Maravillosa esta noche’ era mía”.



El set solista que JAF ofrecerá en los próximos días aquí en la región es técnicamente simple: guitarra, pedales y un amplificador. Y su voz, por cierto. ¿Acaso hay algo más rockero que alguien tocando la guitarra eléctrica junto a un amplificador?

“Estoy ahondando, como siempre hago, en los sonidos de la viola, de la guitarra, porque me representan indudablemente, y puedo mostrar eso con gran orgullo”, asume el músico porteño.



“Hay siempre en la ejecución en vivo, por lo menos de mi parte, un lugar para los errores desde el punto de vista técnico, pero está la gran posibilidad para el artista de sumar algún tipo de energía al audio que está provocando con el instrumento. Yo estoy aprendiendo eso, y la verdad que a veces puedo lograr una conexión con la gente que me viene a ver, puedo lograr una conexión muy fuerte aún sin cantar”.

El último disco de estudio edito por JAF es Nocivo y data de 2022. Buena parte del álbum de 13 canciones las produjo su hija Virginia, quien también es guitarrista y parte de su banda. Pero lo último editado data del 13 de mayo pasado y es una muy lograda versión bilingüe de “Down Payment Blues”, del AC/DC de Bon Scott, que será parte de un posible futuro proyecto.



Además de preparar esta serie de shows como los que traerá pronto a la Patagonia, JAF sigue trabajando en el audio de su banda. “La estoy limando”, precisa. “Está sonando muy bien, mi banda suena muy bien, y en algún momento voy a hacer algún tipo de grabación, este año hice una grabación de un tema de los AC/DC, que se puede escuchar en mis páginas de internet, un tema que se llama Down Payment Blues, de los AC/DC con Bon Scott, ese tema por supuesto cantado en castellano argentino, lo pueden ver y escuchar en mis páginas de internet, está buenísimo, y atrás de ese sonido voy”, anticipa.



Pero JAF no es solo guitarra, también es voz. Es, además de un gran guitarrista, un gran cantante. Su voz, de las mejores del rock argentino, es tan característica como su forma de tocar la guitarra. “Yo tuve que cantar para poder tocar la guitarra y al final me fue mucho mejor como cantante que como guitarrista, así de corta es”.

Los Riff del ‘85. Oscar Moro, Vitico, Juan Antonio Ferreyra y Pappo.



¿Y qué sucedió primero? “Van juntas, van totalmente juntas”, aclara. “Si no, escuchemos a Atahualpa Yupanqui o a B.B. King o a John Fogerty. Yo escuchaba a Fogerty y él es una sola cosa, él es una persona que canta y toca al mismo tiempo, hace todo al mismo tiempo, entonces aprendí de él. Al principio, yo hacía los temas de Creedence y después empecé a cantar cosas mías, pero eso fue con la banda, pero la banda era un trío, entonces tenés que hacer todo, el guitarrista y cantante tiene que hacer todo, y a veces laburé con algunos cantantes también, pero no me gustaba como cantaba, así que tuve que empezar a cantar yo, menos mal que empecé a cantar”. (risas)

La banda que menciona JAF es La Banda Marrón, que formó en 1979, junto a Antonio Manuel García López (hermano del Negro García López), y el baterista Beto Topini, quien al dejar La Banda Marrón para irse a La Torre fue reemplazado por el ex Sui Generis Juan Jorge Rodríguez. A La Banda Marrón le iba muy bien en el circuito under, tan bien que llamó la atención de los Riff, quienes no dudaron en irlo a buscar para completar la formación para grabar lo que sería Riff VII.



Pero Pappo y Vitico lo fueron a buscar no solo porque les faltaba un músico, sino también canciones. Por eso, en Riff VII hay dos canciones de JAF, “Elena X” y “Apiádate de él, Señor”. “Llegué a Riff por ellos me fueron a buscar, luego de seis años y medio con unos cuatrocientos shows al año; tenía mínimo dos mil quinientos shows encima. Entré en octubre del 85, me vieron el sábado, el domingo me llamaron y el lunes a la mañana ya estaba ensayando con Riff. En seis días preparamos los seis temas que ellos tenían y agregué dos propios, conformando los ocho de Riff VII. Enseguida grabamos en ION y en tres o cuatro días mezclamos y salió el viernes de esa semana”.



Pappo y Vitico habían ido a buscar al guitarrista Juan Antonio Ferreyra: JAF no existía todavía. Sí el guitarrista, pero no uno con ese nombre. JAF apareció cuando Juan Antonio Ferreyra entró a RIFF. “Cuando nos juntamos con los muchachos de los Riff mi nombre resultaba ser muy largo porque ellos tenían los nombres súper cortos. Entonces, yo tenía un cinto que tenía mis iniciales J.A.F. en la hebilla y dijeron ahí está tu nombre: JAF. Ahí nació mi nombre artístico”.



JAF en Riff duró apenas diez meses y decisión suya irse de la banda: ya había sido suficiente. Pero no fue de inmediato su comienzo como solista. El músico que había entrado a una de las bandas más trascendentes del rock siendo Juan Anotnio Ferreyra, diez meses después salió siendo JAF. Pero JAF se tomó su tiempo antes de decidir qué hacer. “En un momento yo le dije a los muchachos (de Riff) que no tocaba más, que me separaba de la banda. Y me fui. Y ahí terminó. Nada de lo que iba a pasar se sabía. Era todo muy volátil. Peor no tenía decidido nada. Estuve pensando mucho tiempo”.



Recién en 1989 editó Entrar en vos, su primer disco solista que había grabado en Panda el año anterior. Inmediatamente, editará el segundo, Diapositivas (1990), que incluyó “Maravillosa esta noche”. “En un momento, me dice la compañía discográfica que me querían dar esa canción para que yo la cante y muy subrepticiamente me dijeron que la tenía que cantar sí o sí. Bueno, ahí digamos que la canción le gustó mucho a la gente y le dieron una difusión que duró nada, duró muy poquito, creo que fueron tres o cuatro semanas y después le sacaron la difusión porque todas las radios del país la estaban pasando y porque estaba siendo comprado ese tema a morir”.



La traducción final fue del propio JAF, ya que la primera versión oficial propuesta por la discográfica no le gustaba. “Yo le dije que no reflejaba exactamente lo que decía la letra original entonces me dijeron bueno, si a vos te parece que es así hacela vos y así fue. Y al ser una adaptación, lo que sucedió fue que la gran mayoría de la gente creyó que la canción era mía”.



A JAF nunca le cerró del todo la idea de hacer el cover de Clapton. “La verdad, no me interesó nunca el hecho de cantar un tema que no es mío, pero a veces uno debe hacer cosas en los laburos profesionales, con las que no está del todo de acuerdo”.

Pero la respuesta del público pudo más. “A la gente le gusta mucho. Así es que para mí es un gran placer tocarla, siempre la toco. No hay un solo show en donde no toque esa canción. Si no la toco se arma la podrida”. (risas)