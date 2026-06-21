La ruta 2 de Río Negro, con más camiones, pero se afirma que hay menos excesos de peso

Cada vez más camiones circulan por la Ruta Provincial 2 de Río Negro, uno de los principales corredores logísticos de la provincia.

Sin embargo, un informe de Vialidad provincial indica que el exceso de peso está controlado y consigna una caída sostenida de las multas desde la instalación del sistema de pesaje. En el organismo se atribuye esta situación a un cambio de comportamiento entre los transportistas.

A fines del 2020, la provincia concluyó la repavimentación de la ruta, incluida en el plan Castello y con un costo aproximado de los 15 millones de dólares.

Simultáneamente, la Legislatura sancionó la ley N° 5496, que prevé un peaje -denominado contribución”- aunque nunca se aplicó. Se pretendía un esquema de ingresos frente a la inversión vial.

Actualmente, el interventor de Vialidad, Raúl Grün, explicó que las tareas comprenden conservación de las banquinas y de señalización.

Mientras tanto, el organismo provincial dispone de un estudio sobre el funcionamiento del sistema de pesaje preselectivo, instalado en noviembre de 2020, cerca de la intersección con la Ruta 251. El relevamiento indica un fuerte aumento del tránsito pesado, mientras las infracciones por exceso de peso registran un descenso permanente.

Las multas por sobrepeso en la Ruta 2, en caída desde 2022

El año pasado, los registros señalan un tránsito de 78.211 camiones, que significa un 12 % mayor al segundo movimiento detectado, el del 2021. En cambio, el número del 2025 representó una suba de casi el 35% frente a su equivalente del 2024.

El sistema de pesaje comenzó a operar en el primer bimestre de 2021. El pico histórico de multas se detectó en 2022 con 154 sanciones, con un volumen de tránsito fue de 65.210 camiones.

A partir de entonces comenzó un descenso sostenido. En 2023 las infracciones bajaron a 74; en 2024 fueron 23; y durante 2025 se registraron apenas 20 multas, una de las cifras más bajas desde la implementación del sistema.

En diciembre del 2020, la Legislaltura sancionó la ley N° 5496, que prevé un peaje -que denomina contribución- para esa ruta, pero nunca se implementó.

Según el informe, la tendencia se mantiene: en los primeros meses del año se registraron 38.888 vehículos pesados, mientras que las infracciones continúan en niveles mínimos, con apenas cinco multas labradas hasta el momento.

La balanza de la Ruta 2 de Río Negro puso un freno al sobrepeso de los camiones. Foto: gentileza.

Desde Vialidad interpretan que el sistema cumplió con su objetivo principal. «La marcada diferencia entre las curvas del 2021 y 2025 demuestra que el pórtico WIM logró su objetivo educativo. Los transportistas modificaron su comportamiento e internalizaron los límites de carga permitidos», señaló el documento.

Más carga sobre una ruta estratégica para Río Negro

Para Vialidad, la disminución de los camiones con sobrepeso se traduce en beneficios concretos para la ruta. «La menor presión sobre la calzada reduce el desgaste de la infraestructura«, ayuda a prolongar su vida útil y favorece una circulación más segura en uno de los corredores logísticos más importantes de Río Negro.

La Ruta Provincial 2 es una vía estratégica para la producción y la logística de Río Negro. Conecta el Alto Valle con San Antonio Oeste y el puerto de San Antonio Este, canalizando el movimiento de frutas, sal, insumos industriales y, cada vez más, servicios vinculados a los proyectos energéticos que se desarrollan sobre la costa atlántica.

Ese escenario quedó reflejado en los registros de 2025, cuando la ruta alcanzó el mayor volumen de tránsito pesado desde la instalación del sistema de pesaje, 78.211 camiones circularon por el corredor a lo largo del año,

Cómo funciona el sistema en la Ruta Provincial 2

El sistema instalado en la Ruta Provincial 2 combina tecnología de pesaje dinámico y controles presenciales.

El pórtico cuenta con sensores embutidos en el pavimento que permiten estimar el peso de los vehículos mientras circulan, sin necesidad de detener el tránsito. A ello se suman cámaras capaces de registrar imágenes y capturar dominios.

Cuando el sistema detecta posibles excesos de carga, los vehículos pueden ser derivados a un puesto fijo donde se realiza la verificación mediante balanzas de precisión. Si se confirma la infracción, se labra la correspondiente multa.

A más de cinco años de su puesta en marcha, el sistema muestra una reducción sostenida de las infracciones por exceso de peso, aun en un contexto de crecimiento del tránsito pesado sobre uno de los principales corredores logísticos de Río Negro.