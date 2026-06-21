Así será Terraza Norte: el nuevo polo gastronómico con estacionamiento subterráneo en Neuquén capital

En Neuquén capital se desarrolla un proyecto urbano sin precedentes en la región: un complejo que integrará un estacionamiento subterráneo de gran escala, más de 30 propuestas gastronómicas y nuevos espacios de encuentro seguros para todos los vecinos y turistas de la ciudad. La obra ya está en marcha y busca conectar la avenida Alfonsín con los sectores oeste y centro de la ciudad.

El proyecto está siendo desarrollado por el Fideicomiso Acceso Norte, conformado por tres empresas neuquinas: Gran Valle Negocios, RJ Ingeniería y Omega MLP, con extensa experiencia en desarrollo urbano y construcción de proyectos de gran envergadura.

1/ 9 Terraza Norte: futuro polo gastronómico de Neuquén 2/ 9 Terraza Norte: futuro polo gastronómico de Neuquén 3/ 9 4/ 9 5/ 9 6/ 9 7/ 9 8/ 9 9/ 9

Asimismo, el proyecto representa una inversión privada estimada en USD 40 millones y busca convertirse en una nueva referencia urbana para la ciudad.

Ubicado en uno de los accesos más estratégicos al centro neuquino, Terraza Norte busca generar una nueva centralidad urbana capaz de combinar gastronomía, recreación, encuentro social, eventos culturales y soluciones de movilidad seguras.

La propuesta fue concebida para integrarse al tejido existente, fortalecer la actividad peatonal y promover nuevos usos urbanos en un sector clave de la ciudad.

Más que un desarrollo inmobiliario, se trata de una intervención pensada para acompañar el crecimiento de Neuquén durante las próximas décadas.

Los números del proyecto

USD 40 millones de inversión privada proyectada.

650 cocheras subterráneas

Más de 30 propuestas gastronómicas

24 meses es el plazo estimado de construcción

Así será el estacionamiento subterráneo

Con una capacidad para 650 vehículos, el estacionamiento subterráneo fue diseñado para mejorar la movilidad y reducir el impacto vehicular en el sector. Contará con accesos por las calles Salta y 9 de Julio, ascensores de última generación y condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Además, incorporará un sistema digital que le permitirá al visitante reservar una cochera de manera anticipada, garantizando disponibilidad.

Así será el polo gastronómico

El proyecto reunirá más 30 propuestas gastronómicas distribuidas en distintos formatos complementarios. E sector se compondrá de 6 locales de alta categoría emplazados en una recova urbana, 15 integrados dentro de un food hall y 10 propuestas entre cafeterías, heladerías y locales independientes.

La diversidad de formatos permitirá generar actividad durante todo el día, desde el desayuno hasta la cena, consolidando una experiencia urbana integral. Contando siempre con las tendencias foodies.

Sistema de Pick Up Point

Todos los pedidos realizados en los locales gastronómicos del complejo podrán retirarse en una única oficina especialmente diseñada para centralizar la operación. El espacio permitirá concentrar productos de distintos establecimientos en un solo retiro y contará con una ventanilla hacia la calle para facilitar el acceso de clientes y repartidores.

Mucho más que gastronomía

Además de la oferta gastronómica, el complejo contará con espacios destinados a eventos corporativos, networking empresarial, actividades culturales y musicales, degustaciones, encuentros sociales para grandes y chicos, presentaciones y lanzamientos.

El objetivo es crear un espacio activo, dinámico y abierto a distintos públicos.