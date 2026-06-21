Figueroa anticipó que en julio comenzará una prueba piloto para conectar Vaca Muerta con puertos del Pacífico

El puerto Coronel en Chile sería el destino de la producción para tener salida a Asia (Puertocoronel.cl)

El gobernador Rolando Figueroa adelantó que durante julio se realizará una prueba piloto para poner en funcionamiento un corredor logístico que conectará Vaca Muerta con el océano Pacífico a través de Chile.

El esquema combinará transporte ferroviario y carretero, con el objetivo de ofrecer una alternativa para la salida de cargas y futuras exportaciones vinculadas a la industria energética.

Según explicó el mandatario, el operativo prevé que la carga salga en tren desde Zapala, continúe en camiones hasta la ciudad chilena de Victoria y desde allí vuelva a ser transportada por ferrocarril hasta el puerto de Coronel, en la región del Biobío. La terminal portuaria está ubicada sobre la bahía de Concepción y aparece como una opción estratégica para acceder a los mercados asiáticos.

La iniciativa también fue confirmada por autoridades chilenas, que trabajan junto a empresas ferroviarias para concretar el ensayo. De resultar exitoso, el corredor permitiría reducir tiempos y costos logísticos, además de fortalecer el papel de Zapala como nodo de servicios y transporte para la actividad de Vaca Muerta. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para diversificar las vías de exportación y aprovechar la creciente demanda internacional de energía y productos asociados al desarrollo hidrocarburífero.

Claves de la prueba piloto

• La experiencia comenzará durante julio, según adelantó el gobernador Rolando Figueroa.

• La carga viajará en tren desde Zapala, seguirá en camión hasta Victoria y retomará el ferrocarril hacia el puerto de Coronel.

• El objetivo es consolidar una salida al Pacífico para las exportaciones vinculadas a Vaca Muerta y potenciar el rol logístico de Zapala.