Causa sobresueldos: Barbeito se presentará «el martes o miércoles», y los cambios de ritmo en tribunales

El exlegislador Francisco “Ringo” González está detenido en la Unidad Penitenciaria de Pomona y, entre “martes y miércoles”, se presentará el extitular de Educación, César Barbeito.

Ambos registran las condenas más importantes en la llamada “causa sobresueldos”, recientemente confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, y las penas fijadas -tres años y seis meses- exigen su cumplimiento en prisión para los dos exfuncionarios.

El expediente concluyó con condenas por “peculado” para siete exministros de la administración de Miguel Saiz.

Barbeito y González figuran como autores del delito porque fueron ministros de Coordinación, mientras que los otros cinco exmiembros del gabinete provincial fueron definidos como partícipes necesarios: Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). El restante condenado fue el extesorero general José Ongaro.

El hecho reprochado se ubica en el período del 2004 al 2010 y consistió en la utilización de fondos públicos para el pago de adicionales salariales a cargos jerárquicos del Estado provincial, a partir de un mecanismo por fuera del circuito administrativo y de los controles.

Con la notificación judicial, González se presentó el viernes en la comisaría de Darwin y ya quedó detenido a disposición del Servicio Penitenciario Provincial. Se lo trasladó, posteriormente, a la unidad de Pomona.

El ex ministro Francisco «Ringo» González habló en el juicio del 2018. El viernes enseguida se presentó en la comisaría y quedó detenido. Foto: M. Ochoa.

Se desconoce, en cambio, el paradero de Barbeito. Se “presentará entre martes y miércoles. Así ocurrirá porque siempre estuvo a derecho”, remarcó su abogado Damián Torres a Río Negro.

Además del letrado viedmense, la representación de Barbeito contó con la participación de Mariano Cuneo Libarona, quien hasta en marzo pasado fue el ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei.

En Tribunales, el viernes, trascendió que Barbeito estaba en el exterior. Torres solo dijo saber que estaba de vacaciones, pero enseguida machacó con su próxima comparecencia. Además, la presentación se ajusta a la estrategia de los defensores para requerir la prescripción de la causa.

La reacción tardó. La pachorra judicial de la mañana del viernes no anticipaba acción por ese día, pero después se pasó a una frenética diligencia vespertina.

Las dudas del paradero del candidato radical a la Gobernación del 2011 tal vez explican el cambio de ritmo en los pasillos judiciales.

Se abandonó la pachorra matutina del viernes para pasar a una frenética diligencia vespertina.

En la mañana, en el STJ estaba la información de la confirmación de las condenas y eso mismo tenía la Cámara del caso, que hoy preside Ignacio Gandolfi, con las subrogancias de Juan Brussino y Carlos Dvorzak. Pero, no existía reacción. Los partícipes se escudaban en que ese expediente se encuadraba en el viejo código, con tiempos más moderados.

Ya Torres se había contactado con el fiscal jefe Hernán Trejo para organizar la comparecencia de sus defendidos. Previamente, el funcionario judicial remitió una nota a Gandolfi para que se “asegure el cumplimiento de la sentencia”.

La información de la modorra de la Cámara llegó a la jueza del STJ, Liliana Piccinini, preocupada por las demoras y, además, ella alentó originalmente la investigación como Procuradora, por lo cual, en el 2020, no integró el STJ que analizó esa causa.

Piccinini convocó a los camaristas y, tras su intervención, se emitieron las notificaciones a los domicilios de González y Barbeito.