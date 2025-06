James Blunt, el creador del éxito «You’re Beautiful» llega a Argentina en julio

El cantante británico James Blunt, conocido mundialmente por su balada You’re Beautiful, volverá a pisar suelo argentino este invierno en el marco de su gira internacional para celebrar el 20.º aniversario de su álbum debut, Back to Bedlam.

Esta gira conmemorativa, titulada Back to Bedlam 20th Anniversary Tour, incluye una edición remasterizada del álbum lanzada en octubre de 2024, que presenta las canciones originales remasterizadas, demos inéditos y temas nunca antes publicados de la era Bedlam.

El disco original publicado en 2004 no solo fue un éxito de ventas, alcanzó el número uno en más de una decena de países y se convirtió en uno de los discos más vendidos del Reino Unido en el siglo XXI, sino que marcó una época.

Sus canciones como High, Goodbye My Lover y la inolvidable You’re Beautiful, Blunt ofreció un repertorio de baladas melancólicas que contrastaban con la euforia del pop de comienzos de los 2000 y que se ganó el corazón de millones.

Después del fenómeno de Back to Bedlam en 2004, vinieron otros discos, como All the Lost Souls (2007), Some Kind of Trouble (2010) y Moon Landing (2013), que incluyeron nuevos éxitos como 1973, Same Mistake y Bonfire Heart.

Se espera que su show en Buenos Aires sea un reencuentro íntimo con sus fans, en el que repase lo mejor de su carrera: desde los hits que lo convirtieron en un fenómeno global hasta las canciones más recientes de su nuevo álbum, Who We Used To Be, del 2023.

Cuánto cuestan las entradas para ver a James Blunt

Los shows serán el 9 y 10 de julio en el Teatro Gran Rivadavia y las entradas se encuentran a la venta en la página de fullticket. Parten de los 60 mil pesos.