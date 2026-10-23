Juan Falú, Barbi Recanati, festival de bandas tributo y la cartelera teatral: los espectáculos del fin de semana en Cipolletti, Roca y Neuquén

Los destacados del fin de semana

Juan Falú en Neuquén

Juan Falú llegará a Neuquén con su guitarra, sus canciones y sus palabras. Compositor e intérprete, ha dedicado su vida a recrear las raíces musicales argentinas y a proyectarlas hacia nuevos horizontes, con una reconocida capacidad de improvisación y una obra que forma parte del repertorio de destacadas voces del folklore nacional.

La celebración de estos 60 años también se enlaza con un proyecto editorial y musical que reúne partituras, letras, relatos, escritos y registros sonoros de su obra. Entre sus publicaciones se encuentran “Tucumano Soy”, editado por la Universidad Nacional de Tucumán, y “Como Otros Juanes”, de la Editorial Universitaria Villa María. En 2026, Falú presenta además un nuevo libro-disco con distintas temáticas, que incluye partituras, letras, textos y audios.

Juan Falú se presentará el domingo, a las 21, en Teatro de al lado (Belgrano 3191, Neuquén). Entradas anticipadas en entradaweb.com.

Barbi Recanati en Mood Live

Después de su gira europea, Barbi Recanati vuelve a la ciudad de Neuquén para presentar su tercer disco “Único y Nuestro”. Este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40) se estará presentando en formato eléctrico con su banda. Las entradas están disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala. Apertura de puertas a las 20.

Barbi Recanati es una artista independiente de rock alternativo. Lleva editados un EP, Teoría Espacial; y tres álbumes, Teoría Espacial (2018) Ubicación en tiempo real (2020), El final de las cosas (2023) y Único y nuestro (2025) con los cuales dejó su huella en las sesiones de KEXP en Seattle, y recorrió escenarios de Sudamérica, Europa, Japón, México, entre otros.

Es autora del libro Mostras del Rock, que reúne relatos y perfiles de figuras del mundo de la música. Lideró el grupo de rock Utopians hasta su disolución en 2017, influenciada por el post punk y la new wave, Barbi comenzó su proyecto solista con el que fue nominada dos veces al Latin Grammy y recibió reconocimientos en los Premios Gardel y el Premio Nacional. Además, graba y promueve artistas a través de su sello Goza Records.

La agenda del fin de semana

Cipolletti

La Caja Mágica

Mariano Moreno 354

Agenda del fin de semana

Humor – Chama Carrá

Viernes 23, 21:30 horas.

El actor, escritor y vedette presenta su espectáculo “Vieja Loca” en La Caja Mágica. Un show que viene a conversar los vínculos, la vida cotidiana y sus contradicciones en una noche para reírse de todo.

Una noche que se transforma en un fiestón.

Entradas en venta en lcmticket.com

Teatro: “ANA, EL MAGO y EL APRENDIZ” de Arístides Vargas

Sábado 24/10 – 21:00 horas

El Elenco Municipal de Zapala presenta esta obra con dirección de

Patricio Ponce.

Entradas en: lcmticket.com

Boletería del teatro: lunes a viernes de 17 a 21 (descuentos y

promociones solo en efectivo).

“Salpicón y Compota”

Artes

Este domingo, a las 20, el Complejo Cultura Cipolletti se llena de arte, procesos y texturas con las producciones de los talleres superiores de pintura, escultura, grabado y dibujo de la ESBA.

Un cruce de obras con sus propios materiales, decisiones y tiempos de elaboración. Al encontrarse en la sala, sus diferencias no se resuelven en una unidad: entran en contacto, producen contrastes y abren la conversación a sentidos imprevistos.

Neuquén

Festival de Tributos Vol. II

Música

Este sábado, a las 21, Mood Live recibe una nueva edición del Festival de Tributos. Esta vez, las bandas tributadas serán La Renga y Viejas Locas. Una experiencia única para revivir los himnos más icónicos del rock nacional con una banda principal que va rotando según cada homenaje. Entradas disponible a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.

“L’Alberdi”

Instalación coreográfica

El grupo Cuatromares presenta “L’Alberdi”. Últimas funciones este viernes y sábado en el Centro Cultural Alberdi (Alberdi 14). Entrada libre y gratuita. Cupos limitados.

Bailarines : Patricia Alzuarena, Diego Brizuela, Natalia Cimolai y Mariana Sirote

Música original: Mauricio Maranghello Imagen: María Ulrich

Dirección: Mariana Sirote

Reservas al 2996282266

“El acompañamiento”

Teatro

“El acompañamiento”, una de las obras emblemáticas de Carlos Gorostiza, escrita en 1981 en el marco del histórico movimiento Teatro Abierto, con una puesta neuquina dirigida por Lala Vega y las actuaciones de Enrique Nicolás y Fabio Balbarrey

Este viernes y sábado, a las 21, en Sala ARACA Teatro (Virgen de Luján 1555, (frente al Mirador del Río Neuquén). Reservas: 299 511 8448.

Diez Cuerdas Dúo

Música

Dos instrumentos, una conversación musical. Con una guitarra y un violín, Eduardo Iturrioz y Luciano Magrini proponen un viaje por canciones, melodías y ritmos de nuestro continente. Las cuerdas se entrelazan en un diálogo que recupera la riqueza expresiva de la música latinoamericana.

El concierto invita a escuchar de cerca, compartir algo rico y disfrutar de una propuesta musical cálida en el bar de ARACA, donde el escenario y el público se encuentran sin distancias.

Este viernes, a las 22, en Bar ARACA (Virgen de Luján 1555) Entrada libre. Reservas al WhatsApp: 299 511 8448.

Bruno Ludueña

Tangos

Este domingo, el bandoneonista Bruno Ludueña se presentará junto a músicos invitados en una noche dedicada al tango tradicional y sus expresiones de vanguardia.

Músico, compositor, arreglador y docente, Bruno Ludueña es licenciado en Música Argentina por la Universidad Nacional de San Martín y egresado de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Su trayectoria incluye participaciones en agrupaciones como la Orquesta Víctor Lavallén y la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, además de presentaciones internacionales.

El concierto propone un encuentro cercano con el bandoneón y los distintos lenguajes del tango, en el ambiente del Bar ARACA.

Domingo a las 20:30

Bar ARACA · (Virgen de Luján 1555) ENTRADAS Por WhatsApp RESERVAS 299 511 8448

“Arrabalera”

Teatro

Este viernes, a las 21, se presentará la última función del año de “Arrabalera”, obra escrita por Mónica Cabrera. El unipersonal, protagonizado por Mariana Corral y bajo la dirección de Silvana Feliziani, ofrece un recorrido emotivo e intenso respaldado por la realización escenográfica del colectivo Prototipa.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén Capital). Reservas: 2995713050.

Este domingo, a las 20:30, llega al escenario de El Arrimadero el espectáculo “El Perro de la Luna – Desde este valle”. La función contará con la participación especial de la reconocida artista Julieta Tabbush y su innovadora propuesta de CINEAMANO, una técnica de ilustración y manipulación de arte visual proyectada en directo que dialoga de forma poética con la música en vivo.

Una experiencia sensorial e íntima pensada para sumergir al espectador en una atmósfera única donde la imagen y el sonido se entrelazan.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234). Entrada general: $25.000.

“Elton John”

Música

Fundación Cultural Patagonia presenta a Rock FCP y Artistas FCP con “Elton John” en el Auditorio Voces de la Patagonia (Edificio MEOPP) del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa (Santa Cruz 255), este viernes a las 21. El ingreso es con una colaboración de alimento no perecedero.

Manu Horazzi

Stand Up

Manu Horazzi presenta Papelera de Reciclaje, el grandes éxitos que nadie pidió pero todos necesitan. Una selección de lo mejor de Casi Millennial Vol. 1, Vol. 2 y Cerebro de Comediante, mezclado con adelantos de Incómodo (el show que se viene) y material que nunca vio la luz porque no entraba en ningún otro lado. Todo lo que quedó afuera, reciclado y mejorado.

Este viernes, a las 23, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Entradas: www.manuhorazzi.com.ar

“¿Qué pasa con Sebastián?”

Teatro

Una obra que nos interpela sobre los vínculos familiares, la adolescencia y la desconexión cotidiana.

Desde el teatro y desde propuestas como TerrActiva, de Fundación Siendo, sostenemos una misma convicción: transformar la realidad empieza por revisar cómo vivimos, cómo nos relacionamos y qué huella dejamos en nuestro entorno.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reservas: 299 415 3212.

“Mas respeto que soy tu madre”

Teatro

Adaptada y dirigida por Pablo Todero, la puesta neuquina se presenta todos los sábados de octubre a las 19 y 21.30 en el Teatro Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Las reservas pueden realizarse al 299 453 0771. Actúan Chacho Prunetti, Fernando Lesa Brown, Nicolás Aninir, Miguel Dagnino, Aitana Frare Luna y Mariana Corral en el papel de Mirta Bertotti, la madre en cuestión.

“La furia del silencio”

Danza Teatro

“La furia del silencio”, con un elenco conformado por Lara Arce, Serena Estanga, Fernando Zuber y Clara Bravo, ofrecerá su última función este sábado, a las 21, en Deriva Teatro (Sarmiento 809, Neuquén). Entradas anticipadas $25000, en puerta $30000. Reservas al 299 5127497.

Roca

“Marc Anthony – Juan Luis Guerra”

Música

Fundación Cultural Patagonia presenta el estreno de un nueva propuesta musical que rescata las grandes canciones de dos destacados artistas: Marc Anthony y Juan Luis Guerra. La producción subirá al escenario del Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca, este viernes, a las 21

El espectáculo, liderado por Caribe FCP y Artistas FCP, propone un recorrido por los repertorios de dos referentes indiscutidos de la música latina internacional. La velada combinará la potencia expresiva de la salsa neoyorquina y romántica de Marc Anthony con la riqueza armónica, la poesía y los ritmos del merengue y la bachata propios del compositor dominicano Juan Luis Guerra.

Entrada general $18000. 2×1 con Club Río Negro.

“Homenaje a Mozart”

Orquesta Sinfónica FCP

FCP presenta su nuevo concierto, “Homenaje a Mozart”, de la Orquesta Sinfónica FCP, este sábado, a las 21, en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263) de Roca. En esta ocasión, la Orquesta contará con la participación solista de la pianista Florencia Travaglianti (2° Premio del 9° Concurso de Intérpretes de Música Clásica Dr. Tilo Rajneri).

El programa está compuesto por “Concierto para Piano Nº 21 en Do Mayor K. 467”, con la actuación de Travaglianti y “Sinfonía Nº 40 en Sol Menor K. 550”.

Entrada general $24000. 2×1 con Club Río Negro.

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043

Agenda

VIERNES

20hs Mutaciones: dibujos, tallas y esculturas

Nicolas Ardiles, un tallista que mantiene vivo el oficio de la gubia, transforma las vetas y texturas de la madera regional en obras que conectan naturaleza e identidad patagónica. | Galería de CDC

20:30hs Villa California

Un barrio cerrado y una reunión vecinal alterada por un episodio inesperado desencadenan conflictos que ponen en crisis la aparente armonía comunitaria. | Entradas en boletería y ticketera

22:30hs Pablo Picotto – 25 años de humor

Pablo recorre con humor sus comienzos en la comedia, su paso por los escenarios y sus personajes más queridos. | Entradas en boletería y ticketera

SÁBADO

21:30hs Aukiñ + Enseña

Aukiñ y Enseña presentan en nuestro patio (sujeto al clima) un conjunto de ritmos folklóricos combinando instrumentos, voces, ritmo y percusión por Señas. | Entradas en boletería y con los artistas

22hs Juampi González – Oveja Negra

Un unipersonal donde las contradicciones, los mandatos y las incertidumbres de acercarse a los 40 se convierten en motivo de risa. | Entradas en boletería y ticketera

DOMINGO

20hs Villa California | Entradas en boletería y ticketera

Club de Arte El Biombo

Rohde 1454

Cartelera

Ciclo Tricota

Tres obras. Tres noches. ¡Un solo plan: venir a reírse!

VIERNES — 21 HS

Siempre estoy volviendo

Una payasa, un regreso y muchas cosas que no salen como estaban previstas.

SÁBADO — 21 HS

De duendes y amigas

Tres amigas, los vaivenes de los 40, una comedia fresca, divertida y profundamente humana.

DOMINGO — 21 HS

La Martina Chapanay

Puesto La Bandolera

Una mujer convertida en leyenda, contada con humor, música y mucho teatro popular.

Entradas:

Las 3 funciones: $36.000

2 funciones: $30.000

1 función anticipada: $18.000

En puerta, el día de la función: $20.000