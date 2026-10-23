Barbi Recanati llega a Neuquén para presentar Único y Nuestro: «En vivo, es el disco más rockero que hicimos»

En marzo del año pasado, Barbi Recanati vino a Neuquén junto a los amigos invencibles. En aquellos días la entusiasmaba el disco que estaba haciendo. “Estoy en un momento donde estoy muy enamorada de muchas canciones y con muchas ganas de avanzarlo y terminarlo para que salga”, nos decía entonces.



Único y Nuestro, el disco en cuestión, salió en septiembre del año pasado y es un gran disco. Un año después de su edición, la exUtopians regresa a Neuquén para presentarlo este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Las entradas están disponibles a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.



“Vamos a presentar el disco, que es un disco que creo que está en su mejor momento para ser tocado en vivo”, dice Barbi sobre el show que ofrecerán en la ciudad. Y (se) explica por qué: “Porque salió en septiembre del año pasado y los primeros meses es como que salimos a tocarlo.



A las canciones no las habíamos estado estábamos tocando antes de que saliera el disco, y las conocés ahí con el público en vivo, y el show cambia un montón. Nosotros somos una banda que apuesta mucho a las canciones nuevas, entonces no es que salís con un show donde incluís dos canciones del disco nuevo, sino que tratás de tocar todas. Y este es un show muy distinto, ya este año tenemos encima un C Media, un Konex, un Flores, una gira europea, varios shows fuera de Argentina, entonces llegamos a Neuquén con el show aceitadísimo, y creo que en su mejor momento para tocarlo”.



Editado en septiembre del año pasado, Único y Nuestro es su tercer disco con su nombre, luego de Ubicación en tiempo real (2020) y El final de las cosas (2023).



De la experiencia en vivo de sus canciones a Barbi le sorprendió lo rockero que resultaron. “Yo pensé que iba a ser mucho más oscuro en el clima, y se transformó tal vez en el disco más rockero. Cuando estábamos grabando y cuando lo escuchábamos, yo lo sentía un disco muy dark, con toda la impronta estética, y después lo empezamos a tocar en vivo, y era un disco que todas las canciones terminaban en un pogo, hasta la más lenta (risas). Es muy rockero, mucho más rockero que el final de las cosas”.



¿De qué está hecho Único y Nuestro? “De mucha guitarra y sintetizador”, dice Barbi. “Pero también es un disco que está hechos en capas bastante largas, no es un disco hecho en un mes, sino que los tres discos están hechos como a lo largo de un año, entonces a veces pasa que arranca siendo un disco de guitarra, bajo y batería, y después empezamos a meternos en un mundo de sonidos un poco más experimentales que tienen que ver con Juan (Segovia), que se mete muy bien en la producción”.



“En vivo hay algo que también pasó con los sonidos, que es que Ine Copertino terminó como una instrumentista muy fija en la banda, entonces a medida que iban apareciendo los shows, ella iba apareciendo con algo nuevo y las canciones fueron tomando tal vez un color de audio distinto al del disco, que tiene que ver más con el vivo”.



Los teclados y los sintetizadores tienen una presencia particular en el audio del disco, sin embargo aparecieron después de las guitarras. “Eso tiene que ver mucho con Juan, que al ser el ingeniero y productor del disco con Tommy (Molina), que son bateristas y guitarristas de la banda, a veces pasa que yo subo una canción con guitarra acústica y Juan la empieza a completar con sintes, y la canción aparece a partir de los sintes, y después aparece la guitarra, y después aparece la batería, y después aparece el bajo, y a veces pasa totalmente al revés, entonces conviven mucho, ya son pocas las canciones que trabajamos en la sala de ensayo, como solíamos hacer, no sé, diez años atrás. Las trabajamos mucho desde sonidos muy chiquititos que vamos ampliando y ampliando y ampliando en el estudio, y después las empezamos a tocar en vivo, y empiezan a tomar otra dimensión, y volvemos al estudio, pero la verdad es que conviven todo el tiempo los sintes y la guitarra”.



Cómo encaja Único y Nuestro en su discografía es algo Barbi recién está empezando a descubrir, a partir de que comenzó a trabajar en nuevas canciones. “Estoy empezando a pensar, y lo va a decir más el tiempo que mis palabras, si este disco es o no parte de una trilogía que llegó a su fin, porque hay algo entre los tres discos muy unido en el audio y en la impronta, tal vez un poco más melancólica y oscura, que no termino de entender si es algo definitorio o si es parte de una trilogía. Yo creo que voy a saber más el rol de este disco único nuestro cuando haga el próximo disco”.

Barbi Recanati regresa a Neuquén para presentar el disco Único y Nuestro este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Las entradas están disponibles a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.