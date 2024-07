«La Casa del Dragón»: la familia Targaryen, entre ambiciones y dragones

Por Joaquín Teodoro

La historia de la familia Targaryen es una que tiene mucha tela para cortar. Luego de un final de temporada catastrófico que dejó a la audiencia con toda la incertidumbre allá por 2022, la serie precuela de Game of Thrones (2011-2019) transita ahora su segunda temporada en la pantalla de HBO y por su plataforma de streaming, Max, en simultáneo.



Esta nueva temporada encuentra a Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) recuperándose después de la trágica muerte de su pequeño hijo Lucerys (Elliot Grihault) a manos de Aemond (Ewan Mitchell), su hermano y tío del pequeño, y su enorme dragón Vhagar. Este hecho desata un enfrentamiento que pareciera no tener fin entre los dos bandos de esta complicada familia, a los que conocemos como Consejo Negro – liderado por Rhaenyra – y Consejo Verde – encabezado por Alicent Hightower (Olivia Cooke) y su hijo Aegon (Tom Glynn-Carney), quien actualmente gobierna los Siete Reinos y se sienta en el Trono de Hierro.



Entre ambiciones y dragones, los Targaryen se encuentran en un constante tira y afloje. Las traiciones, las decisiones apresuradas y la sed de venganza sólo desembocan en consecuencias caóticas y mantienen a la familia más dividida que nunca.

El trono y los herederos



Hacia el final de la primera temporada, el entonces Rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), en su lecho de muerte, le traduce a su esposa Alicent la profecía de la Canción de Hielo y Fuego, la cual proviene de Aegon el Conquistador y dice que cuando llegue el Gran Invierno a Poniente, para que el mundo sobreviva, un Targaryen deberá sentarse en el Trono de Hierro. Si bien Viserys había aceptado y escogido a su hija Rhaenyra como sucesora al trono, Alicent confunde los nombres de Aegon el Conquistador y su hijo Aegon II (tal como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, valga la redundancia) y pasa el mensaje cual teléfono descompuesto, lo cual deriva a la coronación del joven Aegon como gobernante, incumpliendo el pedido del difunto Viserys y quitándole el derecho a Rhaenyra Targaryen de gobernar los Siete Reinos.

Una familia, dos banderas



Mientras el Rey Aegon Targaryen ocupa el Trono en King’s Landing en compañía de su madre Alicent, sus hermanos Aemond y Helaena (Phia Saban), y su abuelo y Mano del Rey Otto Hightower (Rhys Ifans), la desterrada Rhaenyra y su esposo Daemon (Matt Smith) se organizan en Dragonstone con el apoyo de Rhaenys Targaryen (Eve Best) y su esposo Corlys Velaryon (Steve Toussaint) y el denominado Consejo Negro, trazando los planes de cómo vengarse por la muerte de Lucerys y reclamar el derecho al Trono. Todo esto, recordando que cada bando tiene a su disposición gigantescos dragones y teniendo en cuenta que “los Verdes” poseen el más grande y temible de todos, Vhagar, jineteado por Aemond.



La realidad es que después de la temporada final de Game of Thrones, en 2019, los espectadores (sobre todo los grandes fans y lectores de los libros de George R.R. Martin) quedaron bastante disgustados por cómo llevaron los hechos en el desenlace de la serie, haciendo alusión al bajón de calidad que tuvo el show en cuanto a guión hablamos. Para nuestra suerte, La Casa del Dragón rindió con niveles muy altos en su primera temporada y en esta segunda se está superando episodio a episodio.



El mayor acierto de esta novela de cada domingo es Matt Smith con su Daemon, que no por nada se ganó el lugar de “favorito” entre los fanáticos. No se quedan atrás Emma D’Arcy y Olivia Cooke con sus Rhaenyra y Alicent respectivamente, quienes cada semana nos dejan boquiabiertos con las decisiones que toman y lo complejos que son sus personajes, destacando esa lucha interna entre las figuras de reina y madre al mismo tiempo.



Una de las actrices más aclamadas de esta serie es Milly Alcock, quien se puso en los zapatos de la joven Rhaenyra en los primeros capítulos de la temporada uno, y, aprovechando el cariño del público, los guionistas se las ingeniaron para traerla de vuelta como estrella invitada en algunos de los actuales episodios, en pos de profundizar el ascenso a la locura del príncipe Daemon Targaryen, quien no la viene pasando muy bien desde que cruzó caminos con la enigmática bruja de Harrenhal, Alys Rivers (Gayle Rankin), quien llegó a esta historia para complicar (aún más) las cosas en esta familia tan particular.



Se avecinan los momentos culminantes de la temporada y la situación de ambos bandos está cada vez más difícil: Rhaenyra se da cuenta de que no puede tener una estabilidad estratégica sin el apoyo de su esposo y un Consejo que la proteja y respete como reina y gobernante; y, del otro lado, Alicent está en el medio de sus hijos, sufriendo por la vida de Aegon – quien yace en estado crítico después de haber sido calcinado por el dragón de su propio hermano – y lidiando con la consecuente ascensión al trono de Aemond como regente.

Lo que el futuro nos depara



Tras el rotundo éxito de la primera temporada, tanto en la señal de HBO como en streaming, en Max, el canal no dudó en renovar la serie para una segunda temporada y, por si fuera poco, antes de que esta comenzase a emitirse le dieron luz verde a una tercera, la cual ya está en desarrollo y se espera que llegue en 2026.



La novedad es que la segunda y actual temporada va a contar con 8 episodios, en lugar de 10 como tuvo la primera, “a favor de la narrativa”, según explicaron los guionistas ante este cambio.



Por su lado, el creador y escritor de la saga, George R.R. Martin, expresó que la serie debería abarcar cuatro temporadas para cubrir la historia del libro en el que se basa, Fuego y Sangre (Fire and Blood), por lo que la Casa Targaryen va a seguir entre nosotros varios años más.



Pero eso no es todo en el universo de Juego de Tronos, ya que un segundo spin-off, el cual también sucederá muchos años antes de la historia de Jon Snow y Daenerys Targaryen, se encuentra en plena filmación y va a llegar a la pantalla de nuestros hogares el próximo año.



La serie se titula A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight y nos va a contar otra historia muy distinta a la de los Targaryen, con los actores Peter Claffley y Dexter Sol Ansell como protagonistas.

La Casa del Dragón emite este domingo su sexto capítulo a las 22 por HBO y Max en simultáneo. El final de temporada será el 4 de agosto.