Mica Viciconte anunció que se agranda la familia: “Esperando un nuevo amor” 

Mica Viciconte cumplió hace poco 36 años y lo celebró el fin de semana rodeada de familiares y amigos. Además, aprovechó el festejo para anunciar que se agranda su familia. El medio de la gran fiesta que organizó en su casa de Nordelta donde recibió 60 invitados, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) confirmó un embarazo en su familia: Lara, su hermana, está esperando un bebé.

Mica Viciconte anunció desbordada de amor que se agranda su familia

“Festejé mis 36 años rodeada de la gente que más quiero. Para mí, no hay nada más importante que la familia y los amigos. Gracias por estar siempre, por el amor, las risas y cada abrazo”, escribió la ex Combate en un posteo que hizo en Instagram.

Y contó: “Este cumple fue aún más especial porque estamos esperando un nuevo amor en la familia: ¡mi hermana Lara está embarazada!“.

“La emoción no entra en palabras… fue un día lleno de alegría, amor y esperanza. ¡Gracias, gracias, gracias! Fue un cumple inolvidable y lleno de amor», concluyó, quien ese mismo día, pero por la tarde, había celebrado el cumpleaños de su hijo Luca Cubero.

Por qué Mica Viciconte se enojó con Fernanda Iglesias, Carolina Molinari y Pochi de Gossipeame

Mica Viciconte estalló en medio del escándalo con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de Allegra y apuntó contra algunas periodistas por criticarla. Nicole había revelado que no estará en la fiesta de su hija, pero sí hará con ella un viaje, y Fernanda Iglesias, Carolina Molinari y Pochi de Gossipeame acusaron a Mica de ser cruel con la adolescente.

Ante esto, Viciconte recurrió a las redes sociales y compartió un furioso descargo: «Es muy fácil ponerme en el papel de mala cuando alguien más toma una decisión. En el mundo de la televisión solo hay dos maneras de ser: transparente cuando se prende la cámara o actuar y decir algo que no es cierto».

«Hace siete años que formé una familia ensamblada, y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1% de lo que yo viví. Les recomiendo que midan sus palabras, especialmente esas mamás ‘perfectas’ que hablan como si lo supieran todo. Les recuerdo que yo también soy mamá y, con el tiempo, la vida me fue demostrando que tenía razón, pero claro, es más fácil perder la memoria en esas cosas, ¿no?», siguió.