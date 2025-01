“La Ciénaga” fue elegida como la mejor película del siglo

«La Ciénaga», película de Lucrecia Martel, a 24 años de su realización sigue cosechando premios. En esta oportunidad fue distinguida como la mejor del siglo.

Roger Koza, crítico y programador, elabora un exhaustivo sondeo de cuáles son las películas más destacadas según cineastas, críticos y programadores de todo el mundo. Este sondeo se llama “La Internacional Cinéfila” comenzó en 2011 ya es un clásico.

«La Internacional Cinéfila» se convirtió en una lista esperada por muchos y sirve, para el público en general, para saber qué ver y como termómetro de lo que fue el año de la industria del cine.

Este año tuvo una particularidad: sumó a su encuesta habitual una pregunta sobre la mejor de este primer cuarto de siglo. Y la respuesta sorprendió a varios, la elegida resultó ser “La Ciénaga”, de 2001, ópera prima de la directora argentina Lucrecia Martel.

Le siguieron “No quarto da Vanda”, del portugués Pedro Costa, y “Mullholland Drive”, del estadounidense David Lynch.

También se consultó sobre las mejores películas del 2024 y las más mencionadas fueron: “Tardes de soledad”, del español Albert Serra, y “Grand Tour”, del portugués Miguel Gomes.

Entre las personas que participan en la votación “hay gente muy consagrada, pero también hay gente muy desconocida. Hay programadores de cineclubs o cineastas que no conoce nadie, muy independientes. Lo que trato es que haya también una variedad, no solamente de nacionalidades o cuestiones etarias, porque el rango de edad es muy amplio: hay desde 25 a 80 y eso para mí es muy importante. Trato de que haya también una diversidad, obviamente, entre hombres y mujeres e incluso más allá”, contó Roger Koza a un medio nacional.

“La idea es configurar un mapa de la circulación de las películas, tanto de las que circulan mayoritariamente y por eso son las más nombradas, como algunas que no sabemos ni de dónde provienen. Por eso es importante que haya alguien de Taiwán, de Singapur, de Palestina. Para abrir la agenda del cine y ampliar las consideraciones de lo que son las películas”, sumó.

Los participantes votaro así:

Las más elegidas:

«Tardes de soledad», Albert Serra, España-Francia-Portugal, 2024. «A Fidai Film», Kamal Aljafari, Alemania-Qatar-Brasil-Francia, 2024. «Miséricorde», Alain Guiraudie, Francia-España-Portugal, 2024 «Anora», Sean Baker, Estados Unidos, 2024.

5. «All We Imagine as Light», Payal Kapadia, Francia-India-Holanda-Luxemburgo-Suiza-Estados Unidos-Bélgica, 2024.

Primera película más elegida:

1. «Henry Fonda for President», Alexander Horwath, Austria-Alemania, 2024.

2. «Fogo do Vento», Marta Mateus, Portugal-Francia-Suiza, 2024.

3. «No Other Land», Yuval Abraham -Basel Adra -Hamdan Ballal-Rachel Szor, Palestina-Noruega, 2024.

Mejores películas del 2000 al 2004:

«La Ciénaga», Lucrecia Martel, Argentina-Francia-España-Japón, 2001. «No Quarto da Vanta», Pedro Costa, Portugal-Alemania-Suiza, 2000.

3. «Mulholland Dr», David Lynch, Estados Unidos-Francia, 2001.

4. «As I Was Moving Ahead Occasionally,I Saw Brief Glimpses Of Beauty», Jonas Mekas, Estados Unidos, 2000. «A torinói ló», Béla Tarr- Ágnes Hranitzky, Hungría-Francia-Alemania-Suiza-Estados Unidos, 2011.

«La ciénaga», obra maestra de Lucrecia Martel

“La Ciénaga” es de 2001 y fue escrita y dirigida por Lucrecia Martel.

Esta película obtuvo ocho nominaciones por parte de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y fue galardonada en el Festival de Cine de La Habana, Festival de Cine de Berlín. También en 2022 obtuvo el primer puesto en la “Encuesta de cine argentino” por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, siendo votada como la mejor película argentina de todos los tiempos por amplia diferencia.

Como dice la propia Martel acerca de «La Ciénaga»: “La película tiene que ver con las complejas relaciones de un grupo familiar”. A la cineasta argentina no le interesa que la historia tenga un final claro, ni tampoco trata de no dejar cabos sueltos en la historia. En efecto, Lucrecia procura eliminar cualquier tipo de explicación, ya sea de índole psicológica o sociológica.

«La Ciénaga» también se distingue por el repertorio de actores y actrices que allí trabajan: Graciela Borges es “Mecha”; Mercedes Morán “Tali”; Martín Adjemián ”Gregorio”; Daniel Valenzuela actúa de “Rafael” y Leonora Balcarce “Verónica”.

La sinopsis de la película dice así: dos familias – una de clase media urbana y otra de productores rurales en decadencia – se entrecruzan en el sopor provinciano de una Salta caótica e inmutable, donde nada sucede pero todo está a punto de estallar.