Conocé Skeleton Crew: viaje a lo Desconocido, la apuesta de Disney +

El verano 2025 trae muchas producciones audiovisuales para disfrutar. Una es de la saga de Star Wars y su último episodio se podrá ver esta semana. Ideal para maratonear.

Después de la divisoria serie que fue The Acolyte (2024), la cual no pudo conquistar a las audiencias y fracasó en números – lo cual derivó a su cancelación – Disney+ sigue apostando a la expansión del universo de Star Wars y hoy transita las pantallas del streaming Skeleton Crew: Viaje a lo Desconocido (Skeleton Crew, 2024-2025), una nueva serie de aventuras en el espacio que junta a un grupo de cuatro niños perdidos con un misterioso usuario de la Fuerza en la piel del británico Jude Law.

La epopeya de Skeleton Crew: Viaje a lo Desconocido tiene lugar en el mismo período de tiempo que otras series de la franquicia como The Mandalorian (2019-2023), Ahsoka (2023) y El Libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett, 2021), en la Era de la Nueva República, y sigue la historia de cuatro niños, interpretados por Ravi Cabot-Conyers (Wim), Robert Timothy Smith (Neel), Ryan Kiera Armstrong (Fern) y Kyriana Kratter (KB), quienes descubren un artefacto misterioso en su planeta de origen, se pierden en la galaxia y deben hacer hasta lo imposible para regresar a su hogar – el enigmático planeta At Attin – lo que los lleva a cruzar caminos con el poco confiable Jod Na Nawood (Jude Law), un hombre que posee la Fuerza pero que afirma no ser un Jedi. En la serie también actúan Kerry Condon (Fara, la madre de Fern), Nick Frost (quien le da voz al droide SM-33), Jaleel White (Gunter, uno de los piratas malvados) y Tunde Adebimpe (Wendle, el padre de Wim).

Los creadores de este más reciente show de Star Wars son Jon Watts (quien viene de hacer la trilogía de Spider-Man con Tom Holland para Marvel Studios) y Christopher Ford (quien escribió la primera película de dicha trilogía del superhéroe para Watts). El equipo de directores de los ocho episodios de la serie se compone por el mismo Watts, los Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert, quienes dirigieron la ganadora al Óscar Everything Everywhere All At Once), David Lowery (The Green Knight), Bryce Dallas Howard (The Mandalorian), Jake Schreier (Thunderbolts*, de Marvel Studios, que llega en mayo) y Lee Isaac Chung (Minari, Twisters).

Lo interesante a destacar de Skeleton Crew: Viaje a lo Desconocido es que si bien la historia transcurre en el mismo período de tiempo que las anteriores series situadas durante la Era de la Nueva República, los mismos creadores afirmaron que no se necesita ser un experto en la saga ni tampoco es requisito haber visto The Mandalorian, Ahsoka o El Libro de Boba Fett para poder entender y disfrutar este show: “Lo genial de esta serie es que no necesitás saber nada ni haber visto lo demás”, dijo Jon Watts durante una entrevista, para tranquilizar a quienes no estén en tema y tengan ganas de ver esta nueva aventura y podemos confirmar que efectivamente es así, ya que con casi la totalidad de sus episodios emitidos, Skeleton Crew funciona por sí sola sin depender de un hilo conductor que venga de anteriores producciones de Star Wars. Claro que si seguís toda película y serie que salen al pie de la letra, vas a captar todos esos detalles y cada referencia que los capítulos nos traen, pero cualquier persona que tenga ganas puede subirse a este barco cuando guste.

Esta nueva serie del universo de Star Wars, a diferencia de todas las otras que nos fueron trayendo durante los últimos años, se siente más sencilla y mucho menos ambiciosa; es decir, que funciona dentro del mundillo que crea y lo explora capítulo tras capítulo, sin tener el peso de expandir ciertas continuidades o de satisfacer al fanático más caprichoso mostrándole la cara de algún personaje conocido a modo de cameos, algo que las producciones de este calibre vienen haciendo muy seguido y que ya comienza a sentirse poco original y falto de ideas.

Sobre este último punto, los mismos creadores del programa, Watts y Ford, afirmaron que no necesitan incluir personajes conocidos de la franquicia para que Skeleton Crew sea “interesante”: “El personaje de Jude Law no es un clon del Emperador Palpatine ni nada por el estilo, no necesitamos acudir a esas cosas”, declararon, aprovechando el momento para tirar un palito a la última película de la saga Skywalker, Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker, 2019), en donde el cineasta J.J. Abrams trajo de regreso a la vida al Emperador Palpatine, escudándose bajo la teoría de que se trataba de un clon del personaje interpretado por Ian McDiarmid, algo que generó un enorme alboroto entre los seguidores de esta saga galáctica.

Skeleton Crew demostró poder valerse por sí misma, y una de las aristas más atractivas que posee la serie es la intención de homenaje que tiene para con los clásicos de la década de los ochenta. Durante el transcurso de los episodios, semana tras semana, pudimos notar referencias y traslados de ideas de películas como Los Goonies (The Goonies, 1985), Indiana Jones y el Templo de la Perdición (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984) y E.T. El Extraterrestre (E.T. The Extra-Terrestrial, 1982), así como también el show recapturó esa esencia “nostálgica” de los productos bajo el sello de Amblin Entertainment, productora de Steven Spielberg que incluye clásicos justamente como la ya mencionada E.T., Parque Jurásico (Jurassic Park, 1993), la trilogía de Volver al Futuro (Back to the Future, 1985-1990) y Gremlins (1984).

Sumándose a este repertorio de clásicos para referenciar, los productores avisaron que el espectador muy atento y curioso también va a poder identificar claras reminiscencias a películas como Depredador (Predator, 1987), El Imperio del Sol (Empire of the Sun, 1987) y El Vuelo del Navegante (Flight of the Navigator, 1986) y hasta del videojuego creado por LucasArts – la división de videojuegos propiedad de la empresa de George Lucas – Monkey Island.

La nueva serie de Star Wars va llegando a su fin, emitiendo su octavo y último episodio el próximo martes 14 de enero a las 23:00 horas en Disney+ y promete darnos respuestas sobre el trasfondo y origen de Jod Na Nawood, el personaje de Jude Law, quien viene cambiando de nombre e identidad capítulo tras capítulo y aún resta saber de qué lado está y si terminará siendo un aliado o un enemigo en el viaje de los cuatro niños, qué esconde realmente el planeta At Attin y, sobre todo, si los cuatro jóvenes protagonistas lograrán llegar a casa y reunirse con sus desesperadas familias.

Vale aclarar que, según cómo termine rindiendo la serie en números para la plataforma de streaming, Lucasfilm y Disney tienen pensado renovarla para una segunda temporada, por lo que, muy posiblemente, el final no quede del todo cerrado en esta ocasión.

Uno a uno, los personajes de Skeleton Crew – Viaje a lo desconocido

Si llegaste al final de esta nota y tenés ganas de empezar a maratonear la serie desde la comodidad de tu hogar y querés tener una idea de quién es quién en Skeleton Crew: Viaje a lo Desconocido antes de darle play, acá tenés una guía rápida de introducción a los personajes principales de esta aventura:

-Jod Na Nawood (Jude Law): Un misterioso viajero que posee las habilidades de la Fuerza, pero admite no ser un Jedi. Va a ayudar a los cuatro niños perdidos a encontrar el camino de vuelta a su planeta de origen (o eso les promete). Un dato de color: Jod Na Nawood iba a tener cabello largo y Law peléo por usarlo corto, según contó el actor en un reportaje. “Me dijeron que iba a usar una peluca, para tener cabello largo y algo desprolijo, pero les dije ‘¿Por qué? Si él lleva casco, debería usar el cabello bien corto. Y gané la discusión’”.

-SM-33 (voz de Nick Frost): Un droide que tiene una personalidad muy distinta a las de los que ya vimos con antelación en la saga. Tiene una lealtad única e indiscutible por el Capitán, sea quien sea que esté al mando de su nave.

-Neel (Robert Timothy Smith): El “niño elefantito”. Todos nos acordamos de Max Rebo, el alienígena de raza ortolano que vimos en la trilogía original, pero según Ford y Watts, Neel no es de la misma especie. Es el mejor amigo y vecino de Wim.

-Wim (Ravi Cabot-Conyers): Es un niño soñador que se lanza a cualquier situación sin antes analizarla y tiene el profundo deseo de conocer a los Jedi y poder convertirse en uno de ellos. Según Watts, Cabot-Conyers es el chico ideal para interpretarlo porque tiene mucho de Wim.

-KB (Kyriana Kratter): Una niña que es extremadamente callada y pensativa, pero muy decidida. Utiliza una especie de visor en sus ojos y esconde un secreto sobre su condición de humana.

-Fern (Ryan Kiera Armstrong): Es la mejor amiga de KB. Es una niña que se asemeja mucho a la Princesa Leia de Carrie Fisher, según contó Watts. Es dulce y buena hija y a su vez es una rebelde decidida que enfrenta a cualquier persona que la moleste, y Ryan Kiera Armstrong tiene esa inteligencia y esa dualidad, contó el co-creador de la serie. Es la líder de este pequeño grupete.