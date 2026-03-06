La fiesta ahora suena en Bariloche: Unde Wande presenta Eleva, su primer discco

Unde Wande llegó a su primer disco. Después de más de diez años de experiencia escénica, el original proyecto creado en Bariloche, en 2015, de cumbia y circo que fusiona diversos estilos musicales como el funk, el rap y la energía balcánica publica este viernes Eleva, un álbum de ocho canciones que resume de qué hablamos cuando hablamos de la música de Unde Wande. Porque Unde Wande es más que música. Pero ahora de lo que se trata es de (su) música.

Y este mismo viernes por la noche, en Oghan (San Martín 460, Bariloche) el grupo lo presentará en vivo y entonces sí hablaremos de todas esas otras cosas que también son Unde Wande. La cosa comenzará a las 21 con DJ Blackcat, artista barilochense que fusiona house melódico y tech house con matices electrónicos profundos.

El momento central llegará a las 23 con Unde Wande, que compartirá por primera vez en vivo las canciones de Eleva, que tendrá un lanzamiento especial junto al público presente. También será parte de la noche La Nube Samba Reggae, un ensamble que convierte el ritmo en celebración colectiva. El cierre estará a cargo de El Chávez, referente de la fusión musical en Argentina y Latinoamérica y productor musical de Eleva. Su propuesta mezcla rock, cumbia, reggae, hip hop y electrónica en un set ecléctico y bailable que mantendrá el pulso de la noche hasta el final.

«Bomba», primer corte de Eleva, el primer disco de Unde Wande

El proyecto Unde Wande está conformado por Mauro Díaz ( cantante y compositor), Martina Moragas ( huiro, 2° voz, circo y violín), Nicolás Rodríguez ( timbal, Octapad y coros, producción y diseño gráfico), German Cristiante ( Djembe, Octapad y coros, producción y referente de técnica), Facundo Viana ( Saxo alto y coros, producción y representante), Alexis Hernández (saxo tenor), Facundo Molina ( bajo y circo), Teo Agnese (acordeón , secionista), Francisco Binetti (producción y fotografía) y Gonzalo Ochova ( sonidista).

Varias circunstancias motivaron al los integrantes de Unde Wande a grabar el disco. Pero una de ellos los convenció definitivamente y fue durante una noche, en un boliche de El Bolsón, cuando se escucharon y no les gustó la calidad de ese sonido. Ya era tiempo de tener algo bien grabado, se dijeron.

«Negrita», segundo corte de Eleva, primer disco de Unde Wande

“La idea de tener el disco era para cerrar una etapa nuestra, que ya lleva once años casi de banda y poder tener un material de calidad que pueda sonar tanto en plataformas como en un bar o en un boliche, y lo escuches y tenga un sonido profesional”, dice Facundo Viana, saxo alto y una de las voces de Unde Wande.

Otra circunstancia fue la elección del productor: Matías Méndez, El Chávez. “Hacía un tiempo ya veníamos hablando con Matías de grabar con él”, cuenta Viana. “Era el productor musical que sentíamos que era preciso para este momento. Empezamos también a trabajar con un manager, con Inti, que él también lo conocía a Mati y un día nos dice ‘che, yo tengo el productor musical, es el Mati Chávez’. Entonces, por un lado, nosotros queríamos, y veníamos hablando, por otro lado, el mánager que nos habla también de él fue como terminar de tomar la decisión de concretar el disco”.

“Aparte de eso, veníamos de una gira en el verano pasado que habíamos tenido un accidente de auto, así que uno de los integrantes tenía que recuperar su cuerpo y no podíamos salir al escenario así. Eso también nos hizo como meternos hacia adentro y hacer otro tipo de laburo”, agrega.

Las ocho canciones que componen Eleva son canciones que la banda ya venía tocando, entre ellas una muy original versión de “Billie Jean”, en clave de cumbia y castellanizada que rebautizaron “Maikel”. De Eleva solo se conocían dos cortes, “Bomba” y “Negrita”. El resto se develará esta misma noche.

P: La banda es una propuesta musical, pero es más que eso. También es una propuesta visual, porque sus espectáculos mezclan circo, baile. ¿Cómo pensaron el proyecto al llevarlo al estudio y ser solo musical?

R: Buena pregunta. Creo que nos dejamos llevar también con el Mati. Cuando vino acá, él ya había escuchado los temas, hizo su selección, estuvimos tres días intensos de laburo con él, desde la mañana hasta largas horas de la noche, dándole forma a la música. Yo creo que se nos hizo bastante sencillo olvidarnos de toda la parte escénica, de toda la parte de circo y demás, porque fue como que entramos en otro plano podría decirse.

En esos días de grabación, nos metimos en una casa y fueron tres días que estuvimos básicamente todos abocados a eso y yo creo que ahí fue muy importante el productor, el laburo que hizo él, escuchándonos a nosotros, dejándonos ser auténticamente, entonces todo eso que nosotros mostramos en el escenario, mientras estuvimos esos tres días metidos ahí, laburando en la preproducción, era eso, éramos nosotros siendo nosotros con nuestra música, y él haciendo sus aportes, llevándonos a un ritmo muy amable.

Los temas cambiaron muchísimo, cambiaron mucho su estructura, la sonoridad y demás y creo que fue eso, fue entregarse como la confianza mutua, ¿viste? Hacia el productor musical y el productor musical hacia nosotros. Y concentrarnos de otra manera que la que solemos concentrarnos quizás por lo general cuando tocamos en vivo. Eso nos abrió nuevas puertas y estuvo buenísimo, fue por ahí.

Un buen ejemplo de la mano de El Chávez en la producción de las canciones de Eleva es “Negrita”, un viejo tema de Unde Wande que editaron como segundo corte en noviembre del año pasado. “Negrita es uno de los temas románticos de la banda y es uno de los primeros temas también, es un tema que duraba como ocho minutos, que tenía una intro de bajo muy larga y que cuando vino El Chávez lo cortó, borró, pegó, con ese tema nos hizo un trabajo tremendo. En ese tema nosotros no teníamos definido todo el estribillo, había un montón de cosas, era un tema súper largo y había un montón de cuestiones a definir, y vino así y nos armó un tema que ahora lo pone, suena y lo puede escuchar de principio a fin y tiene un sentido musical más coherente. Nos sorprendimos mucho de Negrita, y el laburo que se hizo para que suene como suene fue un laburo arduo, fue un trabajo arduo, ahí en la sala, nos llevó bastantes horas lograr que quede como quedó.

P: ¿Sintieron que el proyecto dejaba algo en el camino, en favor de un trabajo discográfico como el que iban a hacer?

R: No, yo creo que lo sintetiza. Ese espíritu, esa esencia que nosotros traemos también desde el teatro y del circo para mí está sintetizada en el disco.

Cuando escuchen el disco van a notar que tiene la esencia del circo, tiene esa energía, tiene nuestros paisajes, tiene la montaña. Para mí eso que nosotros movemos cuando estamos en el escenario lo comprimimos y lo sintetizamos en el disco, creo que ese laburo se logró.

La banda, como una de las características que solemos mencionar es que es una banda que te eleva la energía, bueno el disco se llama Eleva, y cuando estos temas que venimos laburando y los escuchamos, son temas que te hacen automáticamente empezar a moverte, generan algo alegre, así que creo que no, creo que eso se logró filtrar ahí también.

P: ¿Era un desafío lograr que la música que iba a quedar grabada reflejara todo ese fuego, esa energía, ese calor que transmite la puesta en escena de Unde Wande?

R: Sí, creo que también era un desafío, pero a la vez más allá de un desafío, creo que es algo que se dio, como todo el proceso, muy naturalmente. Las ganas de no perder también, nos preguntábamos un poco esto, ¿cómo sería? Tuvimos también en el proceso como distintas, no sé, charlas con otros productores musicales, distintas charlas y opiniones sobre cómo era grabar ese primer disco, el desafío que representaba en general, y creo que cuando nos pusimos a grabar fue tan natural que se logró ese traspaso de lo que nosotros somos, de nuestra esencia, y meter todo eso en el disco, que siento así que fluyó naturalmente.

Este viernes, Unde Wande presenta oficialmente su primer disco, Eleva, en Ogham, en una noche que marcará el debut en vivo del material y el inicio de una nueva etapa para la banda. La propuesta incluirá invitados especiales: el DJ y productor El Chávez, a cargo de la producción musical del álbum, y la banda La Nube Samba Reggae, que se sumará a LA FIESTA

