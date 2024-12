La obra neuquina «Paranormales» abre el verano en Las Grutas

“Paranormales”, la comedia neuquina dirigida por Darío Altomaro, fue seleccionada para abrir la temporada teatral de verano en Las Grutas. Las funciones serán este viernes y mañana sábado, ambas a las 21, en la Casa de la Cultura (segunda bajada y costanera).



Ágil, sin filtro ni respiro, esta comedia de Matías Del Federico y Daniel Veronese retrata a un grupo de padres que pretende echar del curso a un compañero de sus hijos que tiene Síndrome de Asperger. La directora se une a ellos y entre todos arman una estrategia para comunicarle la noticia a la madre del niño. Cuando la expulsión parece inevitable, un giro inesperado modifica los planes y la reunión se transforma en un caos interminable hasta el final.



“Paranormales” es, de ese modo, una comedia sobre la discriminación y la falta de empatía. Los actores despliegan sus habilidades escénicas, las muecas y guiños. El escenario se cubre, por completo, de los seis actores. Explotan las diferentes personalidades: a parecen aquí los prejuicios, el desamor, la violencia psicológica, la soberbia, la carencia de compasión y la mezquindad.



El elenco está integrado por Virginia Dell’Oro; Guillermina Gallardo; Daniel Henríquez; Noelia Tarifeño; Luis Terroni y Yadira Villar. Para el director de esta puesta, Darío Altomaro, “abrir la temporada genera un desafío enorme ya que vamos a encontrarnos con un público diverso que obliga al elenco a lograr una gran relación interna para poder captar su atención”.



Sobre por qué dirigir esta obra en particular, Altomaro se refirió a los autores como una de las motivaciones: “Tanto Veronese como Del Federico son dos autores argentinos que siempre saben cuál es el tema interesante para compartir con la gente en determinados momentos. Y en Paranormales ese tema es la discriminación en nuestra querida sociedad argentina, por no hablar de la sociedad en general. Como yo le digo siempre a los actores: no hay solo seis personajes sobre el escenario, en un momento parece que hubiera 44 millones de personas”.



“Esos personajes son prototipos. Por eso el público se siente reflejado, en cierto momento. Impacta en el público de alguna manera directa y hace que reflexionen y tome conciencia de su propio comportamiento social. El tema me pareció riquísimo, me gustó mucho y es una comedia que no solo provoca risa, sino que en algún momento deja de ser un simple divertimento y se vuelve trágica, hasta oscura. Es una pieza que sorprende, es muy difícil de realizar porque tiene un ritmo enloquecedor. Son seis personajes que están todo el tiempo en escena, esto lo complejiza, son dinámicos, es muy difícil manejar el ámbito escénico y el ritmo de la pieza. Fueron los grandes desafíos que tuvimos con el elenco”, reveló Altomaro.

P: ¿Cuál fue el desafío más importante?

R: Nos tomamos nuestro tiempo porque el trabajo lo requería. Es una pieza difícil, no es simple.

P: ¿Qué aspectos señalaste más en lo actoral, por ejemplo?

R: Los diálogos son muy picados, muy pisados el uno con el otro. El público tiene que entender perfectamente lo que están diciendo, el manejo de la voz, la dicción, la emisión, la vocalización y la articulación fue un trabajo arduo. Esto ayuda a crecer. Fue una de las cosas que más me gustó trabajar con el grupo.

P: ¿Hay música?

R: Hay música incidental, solo una pieza de Piazzolla. Luces, efectos sonoros y ruidos.

P: ¿Cuánto tiempo de ensayo demandó la pieza?

R: Trabajamos como un año. Mezclamos el trabajo de taller, lo actoral, con el proceso de cada personaje. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la puesta en escena. Estamos haciendo funciones a sala llena. La gente se va muy atravesada por lo que cuenta la obra. El teatro siempre le hace bien a la gente, porque siempre la hace trabajar con su fuerza interior más profunda. El teatro es una reunión de gente, si hay algo que necesita en este tiempo, es juntarse. Uno de los problemas que tenemos, es que no nos escuchamos.

Entradas: $12.000 anticipadas y $15.000 en puerta.

Reservas por whatsapp al 299 4600451.