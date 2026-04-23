Irán recauda los primeros peajes en el estrecho de Ormuz y el Pentágono advierte que el desminado tardaría seis meses

El gobierno de Irán confirmó este jueves la recepción de los primeros ingresos por tasas de tránsito en el Estrecho de Ormuz, formalizando su control económico sobre la vía marítima. El vicepresidente del Parlamento, Hamid Reza Haji Babaei, informó que los fondos ya fueron depositados en el Banco Central, tras la ratificación de una ley que exige pagos a buques comerciales y prohíbe el paso a naves de Estados Unidos e Israel.

Según estimaciones de la agencia Tasnim, Teherán proyecta recaudar hasta 100.000 millones de dólares anuales mediante este esquema, superando sus ingresos petroleros habituales.

En paralelo, un informe del Pentágono remitido al Congreso de Estados Unidos advirtió que las labores para despejar las minas iraníes en el estrecho podrían demorar hasta seis meses. Esta evaluación técnica sugiere que, incluso si se alcanza un acuerdo de paz, el suministro global de energía enfrentaría una parálisis prolongada.

El plazo estimado de medio año para garantizar la seguridad de la navegación mantiene la presión sobre los precios internacionales del crudo, en un escenario donde por Ormuz circula habitualmente el 20% del petróleo mundial.

Guerra de bloqueos y desvío de buques en el estrecho de Ormuz

A pesar del cese al fuego parcial establecido el 8 de abril, la operatividad en el Golfo es restringida. El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) endureció su bloqueo contra la República Islámica, reportando que ha redirigido o detenido a al menos 31 embarcaciones que intentaban comerciar con puertos iraníes desde el inicio del operativo.

Washington sostiene que el bloqueo está «destruyendo por completo» la economía de Irán y que no levantará las restricciones hasta lograr un compromiso total sobre el programa nuclear.

La aplicación de peajes por parte de Irán es vista por Occidente como una «extorsión internacional», mientras que Teherán la defiende como un ejercicio de soberanía frente a la presencia militar extranjera. Actualmente, la República Islámica permite el paso discrecional de petroleros de naciones consideradas aliadas, como India o Tailandia, pero mantiene el cierre para las potencias occidentales, lo que ha reducido el tráfico diario de 150 buques mensuales (promedio pre-conflicto) a niveles mínimos.

Consecuencias logísticas y diplomáticas

La advertencia del Pentágono sobre los seis meses de desminado ha generado una «alerta de desabastecimiento» en los mercados. Expertos en seguridad marítima señalan que la presencia de minas inteligentes en un canal de doble vía tan estrecho inutiliza parcialmente la ruta para buques de gran calado, como los metaneros de gas licuado (GLP).

Esta situación técnica fortalece la posición negociadora de Irán, que supedita la seguridad del paso a la liberación de sus activos congelados y el fin de las sanciones.

Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkián acusó a la administración de Donald Trump de enviar «señales contradictorias», afirmando que los iraníes «no se someten a la fuerza». Mientras el diálogo en Pakistán permanece en suspenso y las delegaciones evalúan las «condiciones razonables» para retomar la mesa, el Estrecho de Ormuz se consolida como un peaje militarizado que redefine el costo de la energía a nivel global.

Con información de AFP.