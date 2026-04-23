Unter pidió nuevas paritarias y anunció otro paro por 48 horas

La Unter definió otro paro de actividades de 48 horas para los primeros días de mayo, condicionado a un nuevo llamado a paritarias por parte del Gobierno Provincial, antes del 30 de este mes. Así lo determinó en el Congreso Extraordinario que se realizó el miércoles en el polideportivo «Osvaldo Soliz» de Fernández Oro.

La secretaria General del gremio Laura Ortiz López señaló que «esperamos que el gobierno nos pueda convocar» y agregó que «vamos a seguir exigiendo que continúe el aumento por IPC» porque «es algo que regula no tener sumas no remunerativas».

La medida de fuerza es parte del plan de lucha dispuesto por Unter y se realizaría el martes 5 de mayo, con una «acción provincial» y el miércoles 6, con «acciones locales», mientras que si existe la convocatoria antes que termine este mes y, «no ofrece las condiciones planteadas», el paro se trasladará al 12 y 13 del próximo mes.

El congreso también definió «exigir al Gobierno» la apertura de «las Mesas de Trabajo, tal como se acordó en la paritaria del 13 de marzo», denunciar «la ilegalidad» del botón de presentismo y el «incumplimiento patronal» que no se hace cargo del pago de los exámenes preocupacionales, insistió con el pedido de un salario mínimo de dos millones de pesos y con el «pasaje gradual» del concepto de Asignación Docente a los haberes remunerativos.

Con respecto a las actualizaciones por IPC, que el gobernador Alberto Weretilneck puso en duda en declaraciones a Río Negro Radio, a mediados de este mes, el sector docente solicitó su continuidad y que se incorpore el índice patagónico por la «diversidad provincial en la nueva recomposición salarial al básico».

También pidió la derogación de las auditorias médicas y la actualización de la movilidad y la «eliminación del tope en toda la provincia» y adelantó la «judicialización de los descuentos indiscriminados y devolución de los mismos».

Ortiz López explicó que la fecha límite se debe a «la urgencia de la docencia» que «es dentro del mes de abril» y adelantó una convocatoria al resto de los gremios provinciales para el viernes en la sede central del sindicato, en Roca, para «empezar a conservar» sobre «la lucha colectiva».