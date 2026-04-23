Así viven Yanina y Diego Latorre: una casa donde el diseño y la practicidad se combinan

La casa de Yanina Latorre y Diego Latorre deja ver una impronta clara desde el primer vistazo: ambientes luminosos, tonos neutros y una estética escandinava que se combina con detalles modernos. Todo parece pensado para una vida cotidiana dinámica, donde el diseño no es solo decorativo, sino también funcional. En ese equilibrio aparecen dos ejes que se repiten en cada espacio: el contraste de colores y la tecnología integrada.

Según publicó la revista Revista Caras, el hogar refleja una búsqueda de comodidad, luz natural y practicidad, lejos de cualquier ostentación innecesaria. A través de sus redes sociales, la panelista mostró distintos rincones donde cada elemento responde a una rutina exigente, pero sin resignar estilo.

El living: diseño, premios y vida cotidiana

El living es uno de los espacios más representativos. La base arquitectónica es clásica, con techos altos y molduras, pero Yanina Latorre rompe con esa tradición al incorporar detalles contemporáneos en negro que generan contraste.

El foco del ambiente es una mesa ratona oscura, que organiza visualmente el espacio. Sobre ella, conviven elementos que sintetizan la identidad de la casa:

Estatuillas de los Martín Fierro , exhibidas con naturalidad

, exhibidas con naturalidad Libros apilados

Una lámpara de vidrio ámbar

Velas encendidas

Detrás, un gran Smart TV sobre mueble de madera clara refuerza la idea de un hogar vivido. Nada está puesto solo para mostrar: los controles a la vista y los objetos cotidianos confirman que el éxito profesional se integra a la rutina familiar.

El cuarto de Lola: estética y contenido digital

En los espacios privados, la organización se vuelve más precisa. En la habitación de Lola Latorre predomina una paleta clara con textiles de lino blanco, pensada para generar calma.

Pero el detalle central no es decorativo, sino funcional: un trípode con doble aro de luz, que transforma el cuarto en un verdadero set de grabación. El espacio refleja su actividad en redes, donde produce contenido de forma constante.

La ambientación se completa con:

Estantes con objetos decorativos

Una bandeja de cuero

Libros (entre ellos uno de David Bowie)

Velas y lámparas inalámbricas

El dormitorio principal: un refugio dentro de la rutina

El cuarto principal mantiene la misma línea estética del resto de la casa: tonos neutros, materiales cálidos y detalles en bronce. El respaldo tapizado y la iluminación tenue construyen un clima pensado para bajar el ritmo.

Es un espacio que funciona como contrapunto de la exposición mediática, donde prima la simpleza y el orden visual.

El lavadero: orden y diseño también en lo funcional

Uno de los sectores que más sorprende es el lavadero. Lejos de ser un espacio oculto, fue diseñado con el mismo criterio que el resto de la casa.

La protagonista es una torre negra de lavado y secado empotrada en un mueble a medida, que optimiza el espacio y mantiene la estética general.

El toque final lo dan los canastos de fibras naturales, un recurso simple pero efectivo para ocultar el desorden sin perder estilo.

Una casa pensada para vivirla

Tal como destacó la revista Revista Caras, el hogar de Yanina y Diego Latorre logra algo clave: equilibrar diseño, tecnología y vida cotidiana.

No es una casa de exhibición, sino un espacio donde cada elemento cumple una función. Desde los premios hasta los dispositivos tecnológicos, todo convive en armonía con una lógica clara: hacer de la casa un lugar práctico, cómodo y auténtico.