La serie de Disney+ que se estrena hoy se filmó en Bariloche y en El Bolsón: de qué se trata «Selenkay»

Paisajes patagónicos, una historia anclada en la cordillera rionegrina, con sus lagos, sus alerces, sus bosques. Ese es el telón de fondo de “Selenkay” la serie de ocho capítulos , que ya tiene segunda temporada garantizada y que está disponible en Disney + desde hoy.



Hasta ese lugar, el ficticio parque nacional Selenkay, llegan los Rivera, una familia formada por Iris y Pedro, los padres, ambos guardaparques, y sus tres hijos adolescentes, Lupo, Sofía y Flox.

La protagonista central de esta historia destinada a un público juvenil es Sofía, una chica de 16 años que ama a su familia, pero querría que por sobre todas las cosas, fuera una familia “normal”. Normal en el sentido de vivir en un lugar en el que pueda tener amigos, salir a una fiesta, ir a una escuela, enamorarse. Hasta su llegada a Selenkay, la familia vivió un poco al margen de todo, en parques nacionales, incluida la Antártida, donde ni Sofía ni sus hermanos no podían establecer ninguna relación con nadie más que su núcleo.



El arribo a Selenkay trae un condimento extra: tras aventurarse sola al borde de un lago, Sofía cae, se golpea la cabeza, y algo se despierta en ella, una suerte de poder sobrenatural relacionado con el agua que ella no sabía que tenía y que tratará de ocultar o domesticar, sin mucha suerte.



De a poco empieza a intuirse que la familia guarda secretos, que algo sabe sobre esa condición de Sofía, algo que no se dice. Lo que sí se ve es una protección extrema, una atención que los padres exigen que los hermanos tengan sobre Sofía y que hace que las relaciones entre los cinco se vuelvan un poco inestables.

Los Rivera, la singular familia de Sofía, paseando por Río Vivo.



Pero no son los únicos nuevos en el pueblo que bordea Selenkay, Río Vivo. Hasta ese lugar llegan también tres misteriosos hermanos, los Fénix, que esconden secretos aparentemente turbios. Entre los tres está Gael, que será compañero de colegio de Sofía y de quien ella se sentirá atraída. Gael también tiene un poder sobrenatural, algo relacionado con el fuego, lo contrario a Sofía.

Gael Fénix (Manuel Ramos), el adolescente que enamora a Sofía y esconde también un poder sobrenatural.



El paisaje patagónico entonces se convierte en algo más que un telón de fondo. Se vuelve un tema, impregnado de leyendas y fenómenos.

El desafío y la suerte de filmar en la Patagonia



Los protagonistas centrales de la serie, Gina Mastronicola y Manuel Ramos, Sofía y Gael en la ficción, hablaron con RÍO NEGRO, sobre el desafío de sus personajes, pero también el de filmar durante ocho meses en un espacio tan privilegiado como extremo, por el clima, por las exigencias, y por el hecho de rodar al aire libre.



Gina Mastronicola es conocida en las pantallas porque compuso, antes de sumergirse en esta historia, a la hija del fiscal Strassera en la premiada y elogiada “Argentina 1985”, el filme de Santiago Mitre , protagonizado por Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski, que narra la tarea del fiscal Julio César Strassera y su equipo, en el célebre Juicio a las Juntas que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados durante la última dictadura que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983.



Para el santafesino Manu Ramos, conocido por su papel en la serie también de Disney, “Entrelazados”, componer al misterioso y ambiguo Gael representó un desafío. “Es un pibe muy misterioso, un tipo que no se sabe bien qué quiere, cuáles son sus intenciones, no se sabe si es villano, o si tiene corazón. Más allá de los efectos especiales por sus poderes sobrenaturales, mis hermanos y yo no somos del todo humanos, y hubo que trabajar eso. Y también en el hecho de ser nuevos en un pueblo, en un lugar. Tanto para el personaje de Gina como para el mío, tuvimos que trabajar mucho en la observación para saber cómo se comportan las personas que son nuevas en un lugar”, cuenta desde la pantalla del zoom en la entrevista organizada por Disney para RÍO NEGRO.



“Como se cuenta desde el inicio -dice Gina a su turno- Sofía es una chica de 16 que siempre vivió en la naturaleza. Un día los padres le cumplen el deseo de vivir cerca de un pueblo, de ver gente, de conocer amigos, de ir a la escuela. Hasta entonces, ella nunca se relacionó con nadie, entonces, por un lado está la inocencia de cómo enfrenta ella esas amistades, ese primer amor, incluso esas enemistades propias del colegio. Y por otro lado, y a la par de ese proceso que está viviendo , le aparece una nueva sensación con el agua, algo que se le despierta ni bien llegan a Río Vivo. Si bien ella siempre se sintió bien en medios acuáticos, ahora, de repente, siente que sus emociones se materializan en el agua. Estos dos conflictos, insertarse en una sociedad y desarrollarse como una persona nueva, más sus nuevas habilidades sobrenaturales, esos dos componentes, fueron un desafío actoral”, asegura.



En la ficción, las familias de Sofía y de Gael no pueden ser más distintas. Aunque sobreprotectora y con varios secretos guardados, la de Sofía funciona como una red de apoyo. La de Gael, en cambio, formada exclusivamente por tres hermanos, parece menos afectiva.



“La familia de Sofía es muy especial y desde el inicio se puede ver una rareza, por ejemplo en cómo se comunican entre ellos y con Sofía. Eso fue muy coacheado, porque ellos se relacionan entre ellos de una manera y de otra con Sofia. De todos modos, es una familia que se logra consolidar pese a eso. A lo largo de la serie se van a ir descubriendo aspectos nuevos, sobre la identidad de cada uno. No sólo Sofía, sino otros integrantes de la familia irán descubriendo aspectos con respecto a su identidad. Creo que, a veces, también cuenta cómo las familias que no son tradicionales, o que tienen muchos secretos, igualmente se apoyan, se consolidan, se unen y de igual manera construyen un lazo para acompañar a Sofía y quererla, y llenarla de amor”, resume la actriz.

“Y en el otro extremos estamos nosotros. De nuestra familia no se sabe mucho de dónde vienen, ni si son realmente familia. Entre los hermanos se nota que están a la deriva. Esta es una serie que trata mucho de los vínculos familiares”, dice Manuel.



Los actores estuvieron ocho meses rodando entre Bariloche, El Bolsón y Buenos Aires.

“El rodaje duró ocho mese s porque grabamos dos temporadas juntas y en esos ocho meses íbamos y volvíamos entre Bariloche , Buenos Aires y El Bolsón. La dinámica es completamente distinta a rodar en Capital Federal, no sólo pro los sets y el clima sino incluso por las complejidades que puede haber en la naturaleza. Rodamos en terrenos no siempre llanos, con situaciones climáticas distintas. En la novela se cuenta una sola estación y aunque Sofía estuviera en verano en la ficción, la verdad es que hacían 5 grados o, por ejemplo, Sofía por sus poderes no siente frío en el agua pero yo sí, así que meterme en el lago tan frío, fue súper desafiante”, se ríe Gina, ya en Buenos Aires.



Para Manuel, filmar en la Patagonia tiene otro plus. “Haber viajado y filmado en los lugares que filmamos es increíble. Me da orgullo haber filmado ahí . Sé que hay mucha gente que no conoce la Patagonia así que llevarles esos pedacitos de la Patagonia a sus casas, es un orgullo. No es lo mismo que filmar en un set, con una pantalla verde detrás, que estar ahí, inmerso en la naturaleza”, dice.



“Tuvimos el privilegio de filmar en lugares recónditos, en bahías, en lugares paradisíacos. Y es como dice Manuel: llevar eso que capta la cámara a gente de todo el mundo, es algo precioso”, se suma Gina.