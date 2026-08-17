Las Guachas, editorial de San Martín de los Andes, en la Feria de Editores 2026: reconocimiento nacional y un catálogo que crece

Dos llamados. Uno, malo, muy malo; el otro, en cambio no pudo ser mejor. El siete de junio pasado, mientras participaban de la última de las tres jornadas del Festival Encuentro Nacional de Poesía La MarA, en el balneario El Cóndor, las chicas de Las Guachas, editorial independiente e imprescindible establecida en San Martín de los Andes, supieron que les habían robado todo en casa.



Esa misma semana, mientras, campaña solidaria y gestiones varias mediante, se reequipaban para seguir haciendo libros, recibieron el llamado desde el Fondo Nacional de las Artes : habían sido seleccionadas para participar en agosto de la Feria de Editores FED 2026. De inmediato, se pusieron a trabajar. Si alguien cree que algo puede detener a Las Guachas es porque no conoce a estas guachas.



“Listo, desastre total”, dice Tamara Padrón Abreu, al recordar aquella el daño provocado por el robo. “Nos habían desvalijado nuestra casa, que es la sede de San Martín de los Andes, donde en uno de los ambientes de esa casa está la editorial. Desde la licuadora hasta las computadoras de diseño, todo”.



A los dos días del robo reciben ese llamado del FNA: “Nosotros nos habíamos postulado en el mes al concurso FED + 300 que otorgaría solo dos becas para todo el país, para tener el stand subvencionado, más los gastos de viáticos, traslado, flete y alojamientos cubiertos. Imaginate, las miles de editoriales que hay en todo el país, ganamos nosotras, con Las Guachas, y Funga Editorial, de Santiago del Estero, que es otro proyecto hermoso”.



Uno de los aspectos que llamó la atención de los organizadores al momento de elegir a Las Guachas como una de las ganadoras del concurso fue su catálogo, que da de una propuesta editorial con una identidad fuerte y bien determinada. También la cuestión territorial, porque era llevar una propuesta que diera cuenta del panorama literario patagónico. Pero, sobre todo, además del énfasis puesto en la perspectiva de género, es protagonismo de autoras del pueblo mapuche. “No es que somos una editorial patagónica porque está asentada en Patagonia, pero eso no produce ningún intercambio. No, nosotras no podríamos estar en otro lado”, destaca Padrón Abreu. Creada en 2013, la FED 2026 se desarrolló entre el 6 y el 9 de agosto en el Complejo C Art Media.

Participaron más de participarán más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España.

“A diferencia de la Feria Internacional del Libro de la Rural, en la que participamos a través del Ente Cultural de Patagonia, acá no hay espacio para librerías, no hay espacio para saldos, somos todas editoriales independientes con catálogos curados, con propuestas que fueron pensadas, por eso encontrás maravillas, como lectora es la perdición y como editora, también”, reconoce entre risas Padrón Abreu, quien es, junto a Julieta Santos y Florencia Nobre, creadora de Las Guachas Ediciones.



Establecida en San Martín de los Andes, militante y feminista, dedicada a publicar textos escritos por mujeres y disidencias, pero, sobre todo, voces originarias de la Patagonia, en enero de 2020 publicó su primer libro, Es tiempo de soltar la lengua, que reunía poemas y fotografías en el marco de la campaña nacional por la despenalización del aborto.



Desde entonces, llevan editados otros catorce títulos repartidos en tres colecciones: Derivas Poéticas, Prosa Guacha y Citar la Fuente. Todo el catálogo se encuentra disponible en lasguachasediciones.mitiendanube.com.



¿Y ahora cómo sigue el año? Con más libros, por supuesto. “Tenemos una serie de presentaciones de nuestros últimos libros. Con Graciela Cross, viene un raid de presentaciones que va a terminar en la Feria del Libro de San Martín de los Andes en octubre. Así que todo septiembre es de ‘Piensa en retamas’”, anticipa Tamara. Pero hay más: Cordero Guacho, de Ayelén Penchulef, y de otros libros que ya los empezaron a presentar, como La metáfora del Kinder Sorpresa, de Melissa Carrasco, que es una editora y autora mendocina.



“Estamos en plena producción de cuatro libros más , en distintas instancias, algunos en diseño, como Hacer del invierno una casa, de Marisol Cerrini Madrid, un autore de Bariloche con un poemario increíble; Seudónimas, de Inka von Linden, una periodista también de Bariloche. Es, por un lado poder concretar el libro como objeto, pero después, una vez que ese libro está, ahí también comienza otro trabajo editorial que es acompañar a la autora a las presentaciones, a las ferias, porque es eso, un editorial es ese respaldo para que la autora no esté sola con su librito. Te dan el libro y la autora queda pensando, ¿y ahora qué hago con esto? No, nuestra intención es acompañar, a diferencia de las grandes editoriales transnacionales. Salvo que la pegues mundialmente, hay como un fast food de libros. Si el libro no despega en 15 días pasa a depósito y se terminó su vida útil”.



“Una vez que son del catálogo, son parte de la identidad editorial”, dice Tamara de los libros que editan Las Guachas. “Al libro hay que acompañarlo porque es un vínculo. Una autora se prepara toda la vida, escribe, llora, hace una clínica literaria, hace un taller, decide, pierde el archivo, lo encuentra, y todo ese proceso después no puede, en tres semanas, ser descartable”.