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Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 17 de agosto: qué te depara en el amor, la suerte y la fortuna en este feriado

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 17 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Iniciarás la jornada del día de hoy con ciertos contratiempos al dirigirte a tu lugar de trabajo. Manéjate con cuidado.

Amor: El sexo no tiene que ser la piedra angular de la relación. Procura entenderte con tu pareja a un nivel más elevado.

Riqueza: Día francamente malo para intentar modificar tu rutina laboral. Apégate a lo planeado por hoy y pospone los cambios.

Bienestar: Deberás acostumbrarte a afrontar los problemas que vienen con la independencia. Presentarán un reto al principio, pero son parte natural de la vida.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Emocionalmente te sentirás muy bien durante todo el día y, para rematar, el fin de semana será genial con amigos y familiares.

Amor: Disfruta de los buenos momentos, esto hace que te dispongas a vivir a pleno. Se abrirán de par en par las puertas del amor.

Riqueza: Quizá hoy no sea el momento idóneo para tomar decisiones importantes que afecten a tu situación económica.

Bienestar: No puedes estar en todas, vas a terminar estresado o con pastillas para los nervios. Delega algunas tareas en alguien de confianza.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Tendencia a crear un modelo ideal de actuación que da forma comprensiva, cálida y afectuosa a cualquier demostración de tu vida.

Amor: Asegúrate de que tienes tu mejor aspecto porque todos tienen la vista sobre ti. Gran magnetismo sobre el sexo opuesto.

Riqueza: Si estás sin trabajo, por el momento no tendrás respuestas positivas. Trata de obtenerlo a través de personas conocidas.

Bienestar: Puede cuidarte muy bien y al mismo tiempo ejecutar tus responsabilidades con escrupulosidad y fidelidad, sin transgredir lo correcto.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Período de aumento de responsabilidades respecto a tu familia, como por ejemplo tener que cuidar a tus padres o amigos cercanos.

Amor: La comunicación está fallando en tu relación, y lo sabes. Sé cuidadoso con lo que dices y así lograrás un mejor entendimiento.

Riqueza: Cuentas con el impulso y la fuerza necesaria para elevar tu condición financiera, sé responsable en actividades comerciales.

Bienestar: El tiempo que le dediques a tu gente es una buena inversión. Por mil urgencias que tengas no olvides establecer saludablemente tus prioridades.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Jornada propicia para la introspección y la meditación de eventos que se han suscitado recientemente. Piénsalos en detalle.

Amor: Encontrarás en amigos cercanos una forma de sacar de tu mente aquel amor imposible que te atormenta. Día de salidas sociales.

Riqueza: No confíes demasiado en tus habilidades y postergues tus obligaciones el día de hoy. Podrías pasar momentos de tensión.

Bienestar: Corazones se rompen todos los días. Es algo por lo que necesariamente toda persona pasa en algún momento de su vida. Busca ser fuerte y lo superarás.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Se van despejando los obstáculos del camino y son importantes las relaciones de amistad y las actividades de grupo.

Amor: Las tensiones emocionales serán intensas, y te costará trabajo vivir una historia de amor tranquila porque el pasado volverá.

Riqueza: Etapa de producción y conquista laboral. Las oportunidades que están en juego pueden mejorar tus ganancias.

Bienestar: Si eres de los que prefieren estar solos antes que mal acompañados, entonces ve por más diversión y no te hagas tantos planteos si te proponen una aventura.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Hoy sentirás más comprensión y tolerancia, es un buen día para realizar visitas a quienes más necesitan y hacer obras de caridad.

Amor: Tus relaciones personales se convierten en tu centro de atención. Dedícale más tiempo y energía, principalmente a tu pareja.

Riqueza: No le des tanta importancia a los bienes materiales. Los afectos y las amistades te ayudarán a superar tus problemas.

Bienestar: Tienes el don de escribir el libreto de tu vida y ser el actor principal, esto es libre albedrío, tú decides cómo y dónde y con quién te desarrollas.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Te gusta disfrutar, eres hábil para las relaciones públicas. Rodéate de gente divertida y asiste a eventos sociales y culturales.

Amor: Los contactos con extranjeros pueden ser la base de una bonita relación. La comprensión suaviza el alejamiento.

Riqueza: Necesitarás tener ojos de rayos equis para detectar donde están las oportunidades y no dejarlas pasar.

Bienestar: Buscas la estabilidad a cualquier precio, y ese precio puede ser demasiado alto. El sentido de seguridad te hará sentir mejor y valdrá la pena.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Con visión de estratega entablarás buenas relaciones comerciales. Amores muy inestables e intelectualmente vacíos.

Amor: Las relaciones son bastante estables y puedes respirar un ambiente de seguridad. Toma decisiones, no postergues más.

Riqueza: Se aproxima una jornada que hará que subas al olimpo de los dioses. Tu éxito será reconocido por todos los que te rodean.

Bienestar: Si te resistes al cambio puede haber inestabilidad y presentarse sucesos inesperados que te obligarán a cambiar. Deja fluir la novedad.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Estarás confuso, perdido, sin control de tu mundo. Encuentros favorables con personas de autoridad en tu ámbito.

Amor: Los miembros de la familia pueden presionarte mucho y estarás cerca de perder los estribos. No debe ser así, no te quedes solo.

Riqueza: Llegan noticias alentadoras sobre proyectos comerciales. También aparecen ganancias que consolidan tu patrimonio económico.

Bienestar: Necesidad de regeneración en tu organismo abandonando hábitos nocivos perjudiciales para tu vida. Aire libre, sol y descanso son una buena receta.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Tendrás que salvar obstáculos, pero para ello no deberás fijarte en pequeños detalles y concentrarte en lo importante.

Amor: Tiendes a relacionarte con personas que siempre necesitan de ti. Mantente alerta con quienes traten de explotarte.

Riqueza: El talento profesional que posees se verá reconocido con ascensos y mejores retribuciones. Recibirás alentadoras novedades.

Bienestar: Tus logros y tu crecimiento están conectados directamente con el esfuerzo desmedido que le has exigido a tu cuerpo. Dale un respiro.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Se armoniza tu medio ambiente personal y laboral. Mejora la relación con tus amigos y compañeros de trabajo. Logros personales.

Amor: Tu pareja necesita de tu tiempo más que de tus regalos, y necesita más detalles como llamadas por teléfono y palabras de amor.

Riqueza: Es una época que resulta inmejorable para convertir finalmente en realidad todos los proyectos y planes que tenías en mente.

Bienestar: Tus compañeros de trabajo no son tu familia. Cuídate de no confundir los roles de quienes te rodean. Sé más prudente con tus elecciones.


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