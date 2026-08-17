Horóscopo de hoy lunes 17 de agosto: qué te depara en el amor, la suerte y la fortuna en este feriado
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 17 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Iniciarás la jornada del día de hoy con ciertos contratiempos al dirigirte a tu lugar de trabajo. Manéjate con cuidado.
Amor: El sexo no tiene que ser la piedra angular de la relación. Procura entenderte con tu pareja a un nivel más elevado.
Riqueza: Día francamente malo para intentar modificar tu rutina laboral. Apégate a lo planeado por hoy y pospone los cambios.
Bienestar: Deberás acostumbrarte a afrontar los problemas que vienen con la independencia. Presentarán un reto al principio, pero son parte natural de la vida.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Emocionalmente te sentirás muy bien durante todo el día y, para rematar, el fin de semana será genial con amigos y familiares.
Amor: Disfruta de los buenos momentos, esto hace que te dispongas a vivir a pleno. Se abrirán de par en par las puertas del amor.
Riqueza: Quizá hoy no sea el momento idóneo para tomar decisiones importantes que afecten a tu situación económica.
Bienestar: No puedes estar en todas, vas a terminar estresado o con pastillas para los nervios. Delega algunas tareas en alguien de confianza.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Tendencia a crear un modelo ideal de actuación que da forma comprensiva, cálida y afectuosa a cualquier demostración de tu vida.
Amor: Asegúrate de que tienes tu mejor aspecto porque todos tienen la vista sobre ti. Gran magnetismo sobre el sexo opuesto.
Riqueza: Si estás sin trabajo, por el momento no tendrás respuestas positivas. Trata de obtenerlo a través de personas conocidas.
Bienestar: Puede cuidarte muy bien y al mismo tiempo ejecutar tus responsabilidades con escrupulosidad y fidelidad, sin transgredir lo correcto.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Período de aumento de responsabilidades respecto a tu familia, como por ejemplo tener que cuidar a tus padres o amigos cercanos.
Amor: La comunicación está fallando en tu relación, y lo sabes. Sé cuidadoso con lo que dices y así lograrás un mejor entendimiento.
Riqueza: Cuentas con el impulso y la fuerza necesaria para elevar tu condición financiera, sé responsable en actividades comerciales.
Bienestar: El tiempo que le dediques a tu gente es una buena inversión. Por mil urgencias que tengas no olvides establecer saludablemente tus prioridades.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Jornada propicia para la introspección y la meditación de eventos que se han suscitado recientemente. Piénsalos en detalle.
Amor: Encontrarás en amigos cercanos una forma de sacar de tu mente aquel amor imposible que te atormenta. Día de salidas sociales.
Riqueza: No confíes demasiado en tus habilidades y postergues tus obligaciones el día de hoy. Podrías pasar momentos de tensión.
Bienestar: Corazones se rompen todos los días. Es algo por lo que necesariamente toda persona pasa en algún momento de su vida. Busca ser fuerte y lo superarás.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Se van despejando los obstáculos del camino y son importantes las relaciones de amistad y las actividades de grupo.
Amor: Las tensiones emocionales serán intensas, y te costará trabajo vivir una historia de amor tranquila porque el pasado volverá.
Riqueza: Etapa de producción y conquista laboral. Las oportunidades que están en juego pueden mejorar tus ganancias.
Bienestar: Si eres de los que prefieren estar solos antes que mal acompañados, entonces ve por más diversión y no te hagas tantos planteos si te proponen una aventura.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Hoy sentirás más comprensión y tolerancia, es un buen día para realizar visitas a quienes más necesitan y hacer obras de caridad.
Amor: Tus relaciones personales se convierten en tu centro de atención. Dedícale más tiempo y energía, principalmente a tu pareja.
Riqueza: No le des tanta importancia a los bienes materiales. Los afectos y las amistades te ayudarán a superar tus problemas.
Bienestar: Tienes el don de escribir el libreto de tu vida y ser el actor principal, esto es libre albedrío, tú decides cómo y dónde y con quién te desarrollas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Te gusta disfrutar, eres hábil para las relaciones públicas. Rodéate de gente divertida y asiste a eventos sociales y culturales.
Amor: Los contactos con extranjeros pueden ser la base de una bonita relación. La comprensión suaviza el alejamiento.
Riqueza: Necesitarás tener ojos de rayos equis para detectar donde están las oportunidades y no dejarlas pasar.
Bienestar: Buscas la estabilidad a cualquier precio, y ese precio puede ser demasiado alto. El sentido de seguridad te hará sentir mejor y valdrá la pena.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Con visión de estratega entablarás buenas relaciones comerciales. Amores muy inestables e intelectualmente vacíos.
Amor: Las relaciones son bastante estables y puedes respirar un ambiente de seguridad. Toma decisiones, no postergues más.
Riqueza: Se aproxima una jornada que hará que subas al olimpo de los dioses. Tu éxito será reconocido por todos los que te rodean.
Bienestar: Si te resistes al cambio puede haber inestabilidad y presentarse sucesos inesperados que te obligarán a cambiar. Deja fluir la novedad.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Estarás confuso, perdido, sin control de tu mundo. Encuentros favorables con personas de autoridad en tu ámbito.
Amor: Los miembros de la familia pueden presionarte mucho y estarás cerca de perder los estribos. No debe ser así, no te quedes solo.
Riqueza: Llegan noticias alentadoras sobre proyectos comerciales. También aparecen ganancias que consolidan tu patrimonio económico.
Bienestar: Necesidad de regeneración en tu organismo abandonando hábitos nocivos perjudiciales para tu vida. Aire libre, sol y descanso son una buena receta.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Tendrás que salvar obstáculos, pero para ello no deberás fijarte en pequeños detalles y concentrarte en lo importante.
Amor: Tiendes a relacionarte con personas que siempre necesitan de ti. Mantente alerta con quienes traten de explotarte.
Riqueza: El talento profesional que posees se verá reconocido con ascensos y mejores retribuciones. Recibirás alentadoras novedades.
Bienestar: Tus logros y tu crecimiento están conectados directamente con el esfuerzo desmedido que le has exigido a tu cuerpo. Dale un respiro.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Se armoniza tu medio ambiente personal y laboral. Mejora la relación con tus amigos y compañeros de trabajo. Logros personales.
Amor: Tu pareja necesita de tu tiempo más que de tus regalos, y necesita más detalles como llamadas por teléfono y palabras de amor.
Riqueza: Es una época que resulta inmejorable para convertir finalmente en realidad todos los proyectos y planes que tenías en mente.
Bienestar: Tus compañeros de trabajo no son tu familia. Cuídate de no confundir los roles de quienes te rodean. Sé más prudente con tus elecciones.
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