El contraste del empleo formal: los sectores en alza y qué provincias de la Patagonia sumaron trabajadores

El informe de Politikon Chaco precisa que tres de las 24 jurisdicciones del país registran saldo positivo (Foto: gentileza)

Desde finales de 2023, el empleo privado formal experimentó un retroceso generalizado en la Argentina, acumulando una contracción del 3,8% y alcanzando en mayo de 2026 su nivel más bajo en los últimos cuatro años, con 6.131.500 asalariados registrados. Así lo determinó un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la serie desestacionalizada de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STyESS), que contabiliza una baja neta de 241.176 puestos de trabajo en todo el país durante este período.

A pesar del balance negativo a nivel nacional y de una merma mensual del 0,1% registrada en mayo, el relevamiento privado destaca una marcada brecha territorial y sectorial: el norte de la Patagonia y un reducido grupo de actividades primarias lograron esquivar la tendencia recesiva y sostener la creación de nuevos puestos laborales.

Neuquén y Río Negro: los motores del empleo en la región sur

Al evaluar el desempeño acumulado desde noviembre de 2023, el informe de Politikon Chaco, consultora especializada en finanzas públicas provinciales y federalismo fiscal que dirige el economista Alejandro Pegoraro, precisa que apenas tres de las 24 jurisdicciones del país registran saldo positivo en la generación de empleo registrado, con un claro protagonismo de la región norpatagónica:

Neuquén: lidera el ranking nacional con un incremento del 7,6% , lo que representa la incorporación neta de 10.882 puestos de trabajo .



lidera el ranking nacional con un incremento del , lo que representa la incorporación neta de . Río Negro: se ubica en el segundo lugar federal con una suba del 3,4% , equivalente a 3.800 nuevos empleos formales .



se ubica en el segundo lugar federal con una suba del , equivalente a . San Juan: completa la nómina de distritos con variaciones positivas al marcar una suba del 0,4% (+328 trabajadores).

El comportamiento de ambas provincias contrasta con el panorama del resto de la Patagonia, donde la actividad laboral formal sufrió fuertes caídas: Santa Cruz retrocedió un 17,0%, Tierra del Fuego se contrajo un 16,8% y Chubut anotó una baja del 6,6%.

📊Informalidad laboral. 1° trim. 2026



Aunque el empleo creció 1,6% interanual (+212.827 ocupados), la totalidad de los nuevos puestos de trabajo fueron informales, mientras que el empleo formal se redujo en casi 157 mil personas.



Informe completo ⬇️https://t.co/OYZjORwFK3 pic.twitter.com/0bSWqkXgdw — Politikon Chaco (@politikon_chaco) August 5, 2026

En la medición mensual (mayo respecto a abril de 2026), Neuquén (+0,5%) y Río Negro (+0,4%) volvieron a mostrar avances en sus nóminas salariales junto a Chubut (+0,2%), mientras que Tierra del Fuego (-1,2%) y Santa Cruz (-0,6%) profundizaron sus descensos.

Pesca y agro con otro desempeño respecto a la industria y la construcción

En el desglose por ramas de actividad económica, 11 de los 14 sectores productivos redujeron sus plantillas en la comparación con noviembre de 2023.

Las caídas más severas en cantidad de puestos se concentraron en los rubros de mayor peso dentro de la economía urbana:

Industria Manufacturera: encabezó el listado con 85.561 puestos menos (-7,2%).

encabezó el listado con (-7,2%). Construcción: registró el mayor descenso porcentual del país, con una baja del 14,2% (-62.747 empleos).

registró el mayor descenso porcentual del país, con una baja del (-62.747 empleos). Explotación de Minas y Canteras: acumuló un retroceso del 8,4% (-7.947 trabajadores).

acumuló un retroceso del (-7.947 trabajadores). Servicios y Comercio: se observaron contracciones en Intermediación Financiera (-5,7%), Transporte (-4,8%), Hoteles y Restaurantes (-3,8%), Servicios Inmobiliarios (-2,7%) y Comercio (-1,1%).

Por el contrario, la creación neta de empleo formal quedó acotada a tres sectores específicos: la Pesca creció un 7,4% (+965 empleos), el Agro avanzó un 4,3% (+13.369 puestos de trabajo) y la Enseñanza privada registró una leve variación positiva del 0,1% (+237 puestos).