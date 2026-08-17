Trágico accidente en Brasil: al menos diez muertos y decenas de heridos por el vuelco de un micro turístico

Al menos diez personas murieron y varias resultaron heridas este domingo al volcar un micro de turismo en la zona serrana de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, cuando descendía por la autopista BR-040.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30, a la altura del kilómetro 91 de la carretera, cuando el vehículo se salió de la calzada y terminó volcado junto al arcén, en un sector rodeado de abundante vegetación, según informaron las autoridades de Brasil.

Vuelco de un colectivo turístico en Brasil: qué se sabe

El colectivo había partido desde Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, y tenía como destino el barrio de Copacabana, en la ciudad de Río de Janeiro. El viaje era operado por la empresa Estrela Guia Turismo.

De acuerdo con los reportes difundidos por organismos de emergencia y medios brasileños, las diez víctimas fatales eran mujeres, entre ellas una niña de siete años. Además, al menos doce personas sufrieron heridas de consideración moderada y otros pasajeros fueron trasladados en estado grave a hospitales de Petrópolis, Duque de Caxias y Río de Janeiro.

Tras el vuelco, efectivos del Cuerpo de Bomberos, equipos médicos y otros organismos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate, debido a que algunas de las víctimas habían quedado atrapadas dentro del vehículo.

La Policía Civil de Río de Janeiro inició una investigación para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro, mientras que la pericia trabaja en el lugar para reconstruir la secuencia del accidente. Hasta el momento, las autoridades no establecieron oficialmente las causas por las que el colectivo perdió el control durante el descenso de la sierra.

Dos personas se encuentran en estado grave y otra docena sufrió heridas consideradas «moderadas» y fue trasladada a hospitales de la región, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río.

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, lamentó lo sucedido e informó en un comunicado que puso en marcha una «gran operación de socorro» para atender a las víctimas. Además, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó el despliegue realizado por los equipos municipales para asistir a los afectados.

En tanto, la empresa Estrela Guia Turismo manifestó su pesar por el accidente y afirmó que colabora con las autoridades en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según información difundida por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil (ANTT), el viaje habría operado sin autorización para realizar transporte interestatal, por lo que el organismo calificó preliminarmente el servicio como irregular. La situación de la empresa y del vehículo quedó incorporada a la investigación.

El accidente se produjo en uno de los principales corredores viales entre Minas Gerais y Río de Janeiro, en un tramo de la sierra de Petrópolis caracterizado por curvas pronunciadas y fuertes pendientes.

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