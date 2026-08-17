Murió Hayden Panettiere: cómo fue el llamado de su padre al 911 y qué determinó la Policia

La investigación por la repentina muerte de Hayden Panettiere sumó sus primeras precisiones oficiales. Un informe de las fuerzas de seguridad de Carolina del Sur detalló las circunstancias en las que la artista estadounidense de 36 años fue hallada sin vida este domingo.

Agentes policiales y personal médico de emergencia acudiron a un complejo residencial ubicado al sudoeste del centro de la ciudad de Greenville, tras recibir un llamado de auxilio que alertaba sobre una mujer que no respondía a los estímulos.

Maniobras de reanimación y la llamada al 911

Según lo difundido por AP, el operativo se desplegó minutos antes de las 14.00, hora local, en los departamentos Judson Mill Lofts, luego de la advertencia de un allegado a la actriz que se comunicó con la línea de emergencias:

Asistencia médica: los rescatistas realizaron maniobras de soporte vital y reanimación en el lugar, pero no lograron revertir el cuadro y la actriz fue declarada muerta en la escena.

los rescatistas realizaron maniobras de soporte vital y reanimación en el lugar, pero no lograron revertir el cuadro y la actriz fue declarada muerta en la escena. Sin indicios de delito: los peritos policiales confirmaron que no se detectaron signos de violencia ni circunstancias sospechosas dentro de la vivienda en una primera inspección visual.

los peritos policiales confirmaron que ni circunstancias sospechosas dentro de la vivienda en una primera inspección visual. Autopsia en curso: la Oficina del Forense del Condado de Greenville quedó a cargo de los exámenes médicos para determinar la causa científica del deceso.

Por el momento, los representantes de la figura internacional optaron por mantener el hermetismo y no respondieron a las consultas de la prensa internacional, mientras la comunidad del espectáculo aguarda los resultados toxicológicos y forenses para esclarecer el trágico desenlace.

De «Salva a la animadora» a consagrarse en ‘Nashville’

Panettiere construyó una carrera artística meteórica desde muy pequeña, logrando instalarse en la cultura pop global gracias a personajes emblemáticos que marcaron a toda una generación:

Sus inicios: prestó su voz a la pequeña Dot en la película animada A Bug’s Life (Buscando a Nemo) y brilló junto a Denzel Washington en el drama cinematográfico Remember the Titans.

prestó su voz a la pequeña Dot en la película animada A Bug’s Life (Buscando a Nemo) y brilló junto a Denzel Washington en el drama cinematográfico Remember the Titans. El fenómeno ‘Heroes’: el papel que la catapultó al estrellato global fue el de Claire Bennet , la animadora con poderes de regeneración sobrehumana. La frase publicitaria del show, «Salva a la animadora, salva al mundo» , se convirtió en un mantra de la televisión de los 2000.

el papel que la catapultó al estrellato global fue el de , la animadora con poderes de regeneración sobrehumana. La frase publicitaria del show, , se convirtió en un mantra de la televisión de los 2000. Consagración en ‘Nashville’: años más tarde, encarnó a la talentosa y conflictiva diva de la música country Juliette Barnes , interpretación que le valió nominaciones a los Globos de Oro.

años más tarde, encarnó a la talentosa y conflictiva diva de la música country , interpretación que le valió nominaciones a los Globos de Oro. El cine de terror: tuvo una destacada participación en la franquicia Scream, donde interpretó a Kirby Reed, consolidándose como una de las scream queens más queridas del cine de género.

Con información de AP, TMZ y ABC News.