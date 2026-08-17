Alerta por nevadas en Neuquén: temperaturas bajo cero y lluvias en la Patagonia en este feriado del 17 de agosto

El fin de semana largo por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín despide sus últimas horas con un mapa climático fragmentado sobre el norte patagónico. Para este lunes 17 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta por nevadas para la franja del centro-norte neuquino y la cordillera central, mientras que en el Alto Valle la humedad marcará el ritmo de la mañana.

El cuadro meteorológico exigirá mantener la extrema precaución al volante durante el operativo retorno del turismo sobre las rutas nacionales 22, 40 y 237, debido al riesgo por acumulación de nieve en cotas altas, bancos de niebla y asfalto mojado.

Lluvias aisladas al amanecer y máxima de 10°C en el Alto Valle: mirá el pronóstico para este feriado

En el Alto Valle el cierre del feriado estará condicionado por la inestabilidad matinal. El lunes empieza con lluvias aisladas y lloviznas intermitentes durante la mañana, dando paso a un cielo mayormente cubierto hacia la tarde.

La marca mínima partirá de los 2°C y la máxima trepará hasta los 10°C. La buena noticia para el tránsito de regreso es que se mantendrán los vientos leves, sin ráfagas de consideración.

Frío bajo cero, niebla y paulatino despeje en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las ciudades turísticas andinas de Río Negro y Neuquén recibirán el fin de semana largo con un ambiente marcadamente frío al amanecer pero con baja probabilidad de precipitaciones fuertes:

San Martín de los Andes: La jornada se ve condicionada por densos bancos de niebla matinales y cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre una mínima de -3°C y una máxima que llegará a los 5°C .

La jornada se ve condicionada por y cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre una mínima de y una máxima que llegará a los . Bariloche: Presentará un registro térmico idéntico, con marcas entre los -3°C de mínima y 5°C de máxima , acompañado por cielo parcialmente nublado y vientos calmos.

Presentará un registro térmico idéntico, con marcas entre los , acompañado por cielo parcialmente nublado y vientos calmos. Villa La Angostura: La mínima caerá a los -4°C en las primeras horas, alcanzando los 5°C por la tarde con presencia de nubosidad variable y brisas leves.

El sector más comprometido de la jornada se concentra en el departamento Minas, Chos Malal y la cordillera norte neuquina. En esta zona, rige una alerta por nevadas intensas que afectará el tránsito en rutas de montaña y accesos a pasos internacionales.

Se prevé una jornada marcadamente gélida con registros entre una mínima de -2°C y una máxima de solo 7°C, bajo una densa capa de cobertura nubosa.