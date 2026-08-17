Los ingresos de Neuquén, a contramano del país: qué hay detrás de su aumento según un especialista

La ciudad de Neuquén, uno de los epicentros de la inversión privada. Foto: archivo.

Los datos de recaudación de Neuquén correspondientes a junio y julio, difundidos a principios de mes, dieron cuenta de la robustez financiera que vive la provincia, motorizada por sectores de fuerte expansión y capacidad suficiente como para generar un aumento de los ingresos públicos.

Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) mostró a la jurisdicción de Vaca Muerta como una de las pocas que incrementó sus recursos entre 2023 y 2026, en un contexto general de caídas para los distritos subnacionales.

Nadin Argañaraz, el presidente de la entidad, destacó en contacto con Diario RÍO NEGRO el desempeño de la recaudación neuquina en función del nivel de actividad que se está dando alrededor de la industria hidrocarburífera.

Para el especialista, el crecimiento de los recursos de la provincia se percibe incluso si se descuentan las regalías que pagan las operadoras de la cuenca, categoría que este año tuvo un crecimiento extraordinario por el aumento del barril de petróleo.

Mencionó el caso del impuesto a los Ingresos Brutos, que también tiene fuerte incidencia de la actividad energética y solo se expandió contando los últimos tres años en Neuquén y Río Negro, con una suba del 19% y del 15%, respectivamente.

Un contexto dispar

Argañaraz contrastó el presente de la industria petrolera y la minería, de presencia mayor en provincias como San Juan, con lo que sucede en rubros que son más relevantes en términos de aportes tributarios, como el comercio.

Según argumentó, la caída registrada en el consumo masivo y la demora en la reactivación terminaron afectando las cuentas de la mayor parte de los gobiernos provinciales.

La recaudación tributaria de las provincias hasta mayo de 2026, de acuerdo al IARAF, anotó un descenso en términos reales del 7,8% en comparación con el mismo periodo de 2023. La tendencia se reflejó también en el número de jurisdicciones que cedieron recaudación: 18 de las 24 contando a la ciudad de Buenos Aires.

El relevamiento exhibió a su vez casos excepcionales como los de Misiones, Formosa y Chaco, en el noreste argentino, donde los índices cayeron más del 20%.

«Estamos transitando un cambio de estructura económica, que a mi criterio se va a reflejar en la estructura de la recaudación. Vamos a tener de aquí en adelante un boom de los sectores como el petrolero y una modificación del financiamiento que obtienen las provincias», añadió el consultor.

Las partidas nacionales y los impuestos provinciales

Las estadísticas también arrojaron una pronunciada caída del financiamiento nacional, en particular en las transferencias no automáticas que realiza el Estado central. A esto se suma el recorte de la obra pública y la merma de la recaudación propia, lo que eleva la presión sobre las arcas de las administraciones provinciales y municipales.

El director del instituto con sede en Córdoba consideró que lo más probable es que este año regrese la tendencia al déficit en las provincias al hacerse cargo de partidas que antes garantizaba la Nación.

El margen fiscal se podría reducir, además, por el peso creciente de los gastos corrientes en algunos distritos, centrados desde hace un tiempo en «garantizar el funcionamiento» de la estructura estatal.

«Creo que, sin contar casos aislados, no veo una propensión de las jurisdicciones a bajar impuestos», analizó Argañaraz.

Neuquén, con otro margen

El economista aseguró que provincias como Neuquén, al contar con una capacidad fiscal mayor, podrían lanzar beneficios impositivos que, al mismo tiempo, le permitan elevar su base imponible y recuperar lo cedido con nuevos recursos.

Solo en julio la provincia que gobierna Rolando Figueroa contó con ingresos por 721.000 millones de pesos y quedó a menos de 300.000 millones de lo que obtuvo Córdoba en el mismo mes, a pesar de que esta última más que la triplica en población. Se trata de un monto equivalente, aproximadamente, a la construcción de 180 escuelas primarias.

«Neuquén tiene margen para generar una mayor competitividad tributaria que la que tenías hasta ahora, es algo bastante escaso por la situación que vive el país», enfatizó Argañaraz, quien marcó como dato a considerar la merma del crédito privado, lo que demora la reactivación económica, y la inversión en infraestructura de cada provincia.

Señaló que en las jurisdicciones con ingresos suficientes los gobiernos podrán decidir si destinan esos fondos en obra pública o «avanzan con la carga impositiva» para bajar impuestos.

La discusión que viene y el nuevo rol de la Norpatagonia

De cara al año electoral sostuvo que será clave la discusión alrededor del rol del Estado y la función que tendrá en sus distintos niveles, desde la administración pública nacional a la provincial y la municipal.

Uno de los interrogantes a desentrañar, pronosticó, pasará por la calidad de los bienes públicos, con el objetivo de determinar «quién se va a encargar de sostenerlos». «Habrá que ver, por ejemplo, si se acuerdan programas mixtos o se retoman las transferencias», adelantó.

También hizo hincapié en la coparticipación y el esquema de reparto, que hoy prioriza un carácter más redistributivo que devolutivo, aunque consideró que la modificación de este sistema podría derivar en un complejo dilema político.

Para graficarlo, señaló que si el IVA fuera dividido para que las provincias pudieran cobrar una parte, solo 6 de las 23 tendrían capacidad suficiente para mantener una alícuota igual o más baja que la actual.

Dijo que, de abrirse un debate formal en este sentido, provincias como Neuquén o Río Negro tendrían capacidad suficiente para pedir una participación mayor en la torta coparticipable

«Creo que debe ser algo más que una mera discusión sobre los recursos para centrarse en el rol del Estado, la carga tributaria para ese Estado y la distribución de esa carga tributaria», finalizó.