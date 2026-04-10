Los espectáculos para ver este fin de semana en el Alto Valle y Bariloche

De gira

Enrique Thompson

Revirado Project + Músicos patagónicos

El saxofonista, compositor y productor argentino de jazz radicado en Canarias, ya se encuentra en Argentina y, luego de su paso por Buenos Aires, dará una serie de conciertos en la Patagonia.

Enrique Thompson se presentará en el Alto Valle con su proyecto Revirado Project, acompañado de los músicos locales Guillermo Vera en saxo, Jesús Fernández en piano, Andrés Fuhr en contrabajo y Mauricio Constanzo en batería. Conciertos en el Alto Valle de Enrique Thompson y Revirado Project: viernes, 21:30, en Italia Unida (Sarmiento y San Martín, Gral. Roca), sábado, a las 21, Araca teatro (Virgen de Luján 1555, Neuquén) y domingo, a las 21, en La Casa de La Bodega (Tres Arroyos 375, Cipolletti).

Neuquén

Teatro, impro y humor

“Bolivianita Variette”

El Auditorio Municipal Confluencia Viva, ubicado en el primer subsuelo de la Municipalidad (Av. Argentina y Roca, acceso por escaleras), presenta una nueva propuesta escénica que combina teatro, humor e improvisación. Este domingo, a las 19, “Bolivianita Variette” Teatro, humor e improvisación·

Apto para mayores de 13 años Bolivianita Variette es un monólogo de humor absurdo que presenta a “La Mamaní”, una mujer oriunda de Bolivia cuya historia atraviesa lo trágico, lo onírico y lo profundamente humano. A partir de este personaje, la obra explora temas como el deseo, la locura, lo prohibido y lo políticamente incorrecto, desde una mirada que combina ironía, intensidad y desparpajo.

El espectáculo, construido desde un personaje sudamericano, busca resaltar el poder femenino en todas sus formas, invitando a reflexionar desde el humor y el juego escénico.

Actividad con entrada libre y gratuita.

Instagram: @bolivianitavariette

Exposición

Milton Aguilar

La exposición, que será inaugurada este viernes, a las 19.30hs, en el Centro Cultural Alberdi (Alberdi y Av. Argentina) propone un recorrido por la vida y obra de una figura clave de la identidad cultural neuquina.

Reconocido como el “hombre tierra”, Aguilar dejó una huella significativa en la construcción de identidad cultural de la provincia, aportando una mirada sensible y comprometida que supo reflejar la esencia de su gente y sus paisajes.

Música

Pablo Vucetich

En este segundo concierto de la temporada se escucharán obras para piano solo de dos compositores argentinos: Alberto Williams (1862-1952) y Alberto Ginastera (1916-1983), un concierto de exquisito nivel musical recorriendo la historia de la composición argentina para piano a cargo del destacado pianista Pablo Vucetich.

Este sábado, a las 21, en Ars Cultural (San Martín 1345). Las entradas son numeradas y se pueden comprar con todos los medios de pago:

Efectivo y todas las tarjetas de crédito o debito: Espacio Ars de 14 a 21 (San Martín 1345).

Mercadopago: a través de link de mercado pago

Transferencia bancaria

CVU : 0000003100060418302178

Alias : espacio.cultural.ars

Más información al 299 6270271.

Solicitá el mapa de taquilla para poder elegir tu ubicación y consultá por los abonos trimestrales, acordamos el medio de pago que te resulte más cómodo y tenés tus entradas para este maravilloso concierto.

Teatro

Tragaluz

Mujeres red, tribu, sostén… Tres mujeres transitando cambios, crisis, duelos que a través de un juego de espejos se miran, observan y quizás también… se reconocen en la otra.

Con humor y drama reflexionan sobre el amor, las ausencias, la libertad y las formas, a veces difusas, de la felicidad. Tragaluz, una obra inspirada en una historia real, nos invita a compartir junto a Camila, Leonor y Patricia un pedacito de ella…

Texto y dirección: Federico Roa. Actúan: Ana María Alonso, Bárbara Veselis y Carolina Sancho.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reserva de entradas al 299451330.

Teatro

“Una familia como la nuestra”

Una comedia ácida y entrañable sobre los enredos, los silencios, las explosiones y los afectos que conviven bajo el mismo techo. Porque no elegimos a la familia, pero sí cómo sobrevivirla.

Sábados de abril, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 0299 15-453-0771

Dramaturgia: Marcelo Bruno.

Actúan: Nicolás Añiñir, Ana Maria Alonso, Juan Fontana y Sofia Tarruella.

Operación Técnica: Mariana Scialpi

Dirección: Ana María Velaz

Diseño gráfico: Sofia Tarruella

Escenografía: Fernando Avila

Teatro

“Certificaciones Médicas”

“¡Váyase de mi casa…! Un ama de casa, un visitador médico. Cara a cara. ¿Cuál es el límite entre una justificación médica laboral y la intromisión en la vida privada? El living como campo de batalla. Una comedia ácida despiadadamente actual que pone de manifiesto las desigualdades.

Dirección de Ariel Azcurra. Actúan Viviana Herrera y Fabian Najman. Dramaturgia: Leo Masliah. Sábados de abril, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reservas: 2996071575.

Café Concert

“Criaturas”

Una salida distinta: reírte de todo (y de vos también) Monólogos filosos sobre relaciones, vida cotidiana y esas cosas que nadie dice… pero todos piensan. Ideal para salir en pareja o con amigos. Entrada general: $20.000. Reservas: 0299 15-453-0771. Lugares limitados.

Este sábado, a las 23, en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Teatro

“Truco”

Truco… el que mejor miente gana… como en el amor.

Si estas enamoradx, si estas separándote, si fuiste y volviste mil veces, si no le soportas, pero no podés vivir sin esa persona… esta obra es para vos… amar es cantar envido con 27? Lo revelaremos el viernes.

Actúan: Eugenia Allub, Martín Muñoz y Martín Pedersen.

Asistencia técnica e iluminación: Manke Páez.

Fotografía y Diseño: Juan Pablo Bermejo.

Dirección: Luciana Berrutti.

Dramaturgia: Gonzalo San Millán

Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240)

Rewservas al 2994656595

Entradas: $23.000.

Teatro

“La penúltima oportunidad”

Domingos de abril, a las 20, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén).

Entradas: $18.000 Anticipadas / 20.000 en puerta

ALIAS: teatronqn.mp

Enviar comprobante al 299 5713050

La obra, escrita por el reconocido dramaturgo argentino Rafael Bruza, propone una historia atravesada por el absurdo y la persistencia de los conflictos más allá de todo límite. Bajo la dirección de Dardo Sánchez, la puesta invita al público a sumergirse en un universo donde el humor y la incomodidad conviven en equilibrio constante.

La trama gira en torno a Marta y Juana, dos amigas que han pasado toda su vida compitiendo entre sí en un pequeño pueblo. Sin embargo, ni siquiera la muerte logra poner fin a esa rivalidad: en “otro plano”, ambas continúan enfrentándose en situaciones cada vez más disparatadas, en una búsqueda cargada de sinsentidos que expone, con humor mordaz, las tensiones humanas más profundas.

Las actuaciones están a cargo de Laura Sarmiento y Silvana Feliziani, quienes sostienen la dinámica de este duelo escénico con precisión y potencia interpretativa. La escenografía e iluminación, diseñadas por Bárbara Treves Moran, acompañan la propuesta estética reforzando el clima entre lo onírico y lo absurdo.

Una oportunidad para encontrarse con una comedia negra que, desde el humor y el absurdo, invita a reflexionar sobre los vínculos, la competencia y aquello que, incluso más allá de todo, persiste.

Teatro

“75 puñaladas”

Llega de Junín de los Andes la comedia policial “75 puñaladas”, el sospechoso caso de un suicidio… Una obra de misterio y comedia absurda para hacer tu viernes más divertido.

Este viernes, a las 21:30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén)

Entradas anticipadas 20.000 $ en puerta 25.000 al 2995127497

Teatro

“Guacha”

Una obra sobre el origen, la identidad, el desarraigo y la resiliencia —esa que aún hoy sigue latiendo en cada cuerpo que busca su nombre. Un viaje al pasado que atraviesa identidades mestizas, memorias negadas y resistencias femeninas.

Actuación: Emilse Giardili. Dirección: Pablo Donato.

Este sábado, a las 21:30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841).

Anticipadas: $20.000. Reservas: 299 5507596

El destacado del finde

Ayer, hoy y siempre en Roca

Rock FCP, Jazz FCP, Tango FCP, Caribe FCP y Artistas FCP

Más de 25 músicos en escena forman parte de la nueva producción de Fundación Cultural Patagonia, “Ayer, hoy y siempre”, espectáculo musical a cargo de la Orquesta de Música Popular FCP que estará en el escenario del Espacio Cultural FCP (San Luis 2085, Roca) este sábado 11 de abril a las 21.

“Ayer, hoy y siempre” es un espectáculo que invita a recorrer distintos paisajes sonoros que forman parte de nuestra memoria colectiva. A través de grandes clásicos del Caribe, jazz, tango y rock, la música se convierte en un viaje que atraviesa épocas, estilos y emociones, donde cada bloque construye territorios empapados de energía festiva, elegancia, profundidad y potencia. Sonarán temas como “Candela”, “El cuarto de Tula”, “In the mood”, “All of me”, “El esquinazo”, “Garganta con arena”, “Long tall Sally”, “Jailhouse rock”, “Be bop a lula”, entre muchos otros. “Ayer, hoy y siempre” cuenta con la dirección musical de Anderson Perea da Silva y la participación de los cantantes Malén Marileo Hernández, Natalia Joubert y Pablo Aristimuño. Tato Cayón es el responsable de compartir las historias entre los bloques musicales y también de la puesta en escena del espectáculo, con la asistencia de Karina Acosta y María Luz Pérez.

Bariloche

Musical infantil

Sietevidas, la gatópera

El grupo Más que Siete y Escuela de Arte La Llave presentan una nueva función de “Sietevidas, la gatópera” el musical infantil escrito por Silvina Reinaudi y con música original de Carlos Gianni, recientemente galardonado con el premio Hugo de oro por su destacada labor en el género.

Relata una fábula sobre la identidad, el crecimiento y cómo podemos afrontar nuestros miedos a través de la amistad.

Dirección y Puesta: Vero Montero.

Elenco: Viviana Cimarelli, Darío Gambino, Noel Masri, Jowén Capó, Fátima Mariño, Tato Painefil y Alejandra Bietti.

Asistencia de Dirección: Susan Barría.

Encargado de Marketing en redes: Gaspar Campi.

Sugerida para mayores de 3 años.

Este viernes, a las 19, Escuela De Arte La Llave. Entradas a la gorra.

Reservas al 2944 334429

Música

El Alambique: 26 años

El Alambique, la histórica banda barilochense, con sus 26 años de trayectoria, vuelve al escenario del Campus de Arte y Música Bariloche con un show de fuerte impronta local, y la cuota de humor e ironía que los caracteriza. Diez músicos en escena, transitando los distintos colores del blues.

En esta ocasión, el grupo presentará un repertorio íntegramente propio: canciones ya clásicas de la banda, algunas que vuelven a escena después de años sin ser interpretadas, y composiciones más recientes que reflejan su presente creativo.

El concepto del espectáculo refuerza la identidad del grupo: un recorrido por diferentes estilos de blues, de distintas épocas y con variados matices, en un show que hace honor a su esencia de “blues, jazz y otros colores”. La propuesta tendrá además un formato dinámico e íntimo, con momentos en dúo, trío y cuarteto, alternados con la potencia de la banda completa.

Entradas anticipadas: generales $20.000 + 11% de costo de servicio de Passline | Socios $16.000 + 11%

En puerta: Generales $24.000 | Socios $20.000

https://www.passline.com/sitio-evento/el-alambique-otros-colores-del-blues.

Huergo

Ballet Español

Fundación Cultural Patagonia

El Ballet Español y Folclórico FCP actuará este domingo en la 16º Fiesta Provincial de las Paellas, las Peñas y la Amistad. La cita será en el salón del Club Huergo y en el escenario que se montará sobre calles Sarmiento y 12 de octubre de esta localidad.

El programa está compuesto por tangos flamencos y guajiras, con coreografías de Maximiliano Leiva y Marcelo Licciardi.

El elenco está integrado Estrella Goncalves, Marcelo Licciardi, Natalí Fernández, Maximiliano Leiva, Cristian Mauna, Sofía Gelashvili y Facundo Cepeda. La dirección artística pertenece a Marcos Fuentes.