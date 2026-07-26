Los reyes de la pantalla chica: los nominados al Emmy 2026

“The Pitt” lideró a todos los nominados con 25 en una dominante segunda temporada, mientras que “Hacks” tuvo una fiesta de graduación con un récord de 24 para liderar a todas las comedias en su temporada final, según se anunciaron el miércoles las nominaciones a los premios Emmy.

Los totales otorgan a HBO Max el primer puesto tanto en drama como en comedia, con «Hacks» rompiendo el récord de mayor número de nominaciones para una serie de comedia, que compartían «The Studio» el año pasado y «The Bear» en 2024. HBO Max lideró a todas las plataformas con 122 nominaciones en total y tiene tres series nominadas tanto a mejor drama como a mejor serie de comedia.

Entre los nominados anunciados para las 118 categorías de los premios Emmy en horario estelar se encontraban el fallecido Rob Reiner por su participación como actor invitado en «The Bear», Bad Bunny por su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y la recién casada Taylor Swift por el especial de concierto «The Eras Tour – The Final Show».

A los votantes de los Emmy les encantan las series que se despiden, y desde su primera temporada, «Hacks» ha adorado la tensión entre las distintas generaciones de la comedia, lo que le ha permitido cosechar éxitos en su quinto año. La protagonista,

Jean Smart, ha ganado el premio a mejor actriz de comedia en las cuatro temporadas anteriores, y sería sorprendente que no se alzara con el quinto.

Su compañera de reparto durante toda la serie, Hannah Einbinder, quien el año pasado se dio a conocer al ganar el premio a mejor actriz de reparto en una comedia en su cuarta nominación, recibió una quinta. Su compañero de reparto, el cocreador de la serie, Paul W. Downs, obtuvo tres nominaciones: una por actuación, otra por guion y otra por producción.

La serie “The Pitt”, que retrata un día en la vida de un paciente en la sala de urgencias, fue una revelación el año pasado con grandes triunfos, incluyendo mejor serie dramática, mejor actor para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa.

La aclamada serie veterana dominó las categorías de actuación de este año. Wyle fue nominado nuevamente a mejor actor (además de recibir nominaciones por su dirección y producción), al igual que LaNasa. Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi también obtuvieron nominaciones, y «The Pitt» se llevó cuatro de las siete nominaciones a mejor actriz de reparto y tres a mejor actor de reparto.

The Pitt.

En una época en la que las principales candidatas a los Emmy —como la nominada a mejor drama de 2025, “Severance” — se toman años de descanso entre temporadas, “The Pitt” regresó de inmediato para una nueva temporada. Su candidatura en las categorías de actuación se vio favorecida por la ausencia entre temporadas de “The White Lotus” y por su elenco de élite.

Dos nuevas series de Apple TV, el drama «Pluribus», que narra la historia de una mujer que lucha contra la mente colectiva, y la comedia de terror «Widow’s Bay», cosecharon un gran éxito en sus primeras temporadas.

“Pluribus”, del creador de “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, Vince Gilligan, recibió 18 nominaciones. Entre ellas, la de mejor actriz en una serie dramática para su única protagonista, Rhea Seahorn, considerada la favorita para ganar.

“Widow’s Bay” obtuvo 19 nominaciones, incluyendo la de mejor actor para su protagonista, Matthew Rhys, quien también fue nominado como productor y por su actuación en la miniserie “The Beast in Me”.

Otras dos series de Apple TV también están nominadas a mejor comedia: “Margo’s Got Money Troubles”, cuyas protagonistas, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, recibieron nominaciones a mejor actriz, y “Shrinking”.

Las nominaciones de «The Shrinking» incluyeron a Harrison Ford como mejor actor de reparto en una comedia. La suerte podría estar del lado de Ford, ya que muchos pronosticadores afirman que este será el año en que la leyenda de Hollywood finalmente gane un premio de la talla de un EGOT. Su compañero de reparto, Jason Segel, está nominado a mejor actor principal.

Muchos observadores también creen que este será el año en que Martin Short, nominado en numerosas ocasiones, gane el premio a mejor actor de comedia por «Only Murders in the Building». Recibió tres nominaciones, incluyendo las de productor de «Only Murders in the Building» y presentador de «The Match Game». Un documental de Netflix sobre él, «Marty, Life is Short», también obtuvo dos nominaciones.

Jason Bateman recibió cuatro nominaciones, tanto por su actuación como por su producción en “Black Rabbit” y “DTF St. Louis”.

La serie “Abbott Elementary” de ABC siguió siendo un punto brillante para las cadenas de televisión tradicionales, que han sido marginadas en las categorías principales por las series de cable y las plataformas de streaming. La creadora, protagonista y dos veces ganadora del Emmy, Quinta Brunson, fue nominada a tres premios más, y la serie obtuvo siete.

La amplia gama de categorías de los premios Emmy trae consigo a estrellas inesperadas y figuras muy queridas.

Rob Reiner, quien falleció junto a su esposa Michele Singer Reiner en diciembre, tiene la oportunidad de ganar su tercer Emmy. Fue nominado como mejor actor invitado por «The Bear», unos 50 años después de haber ganado dos por su actuación en «All in the Family».

Michael J. Fox, ganador de cinco premios Emmy, también recibió una nominación en la misma categoría por interpretar a un paciente con la enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada en la década de 1990, en la serie «Shrinking».

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl casi siempre recibe nominaciones, pero el de este año, protagonizado por Bad Bunny y transmitido por NBC, superó todas las expectativas con nueve nominaciones.

El especial de conciertos “Eras Tour” de Swift recibió cinco nominaciones días después de su boda con Travis Kelce , una de ellas para la propia superestrella como productora. Cuenta con un Emmy anterior, por medios interactivos en 2015, que se suma a sus 14 premios Grammy.

Y tras un año de ataques por parte de la administración Trump contra los presentadores de programas nocturnos y sus programas, el ahora fuera del aire «Late Show With Stephen Colbert» obtuvo nueve nominaciones y «Jimmy Kimmel Live!» obtuvo seis.

La serie “Beef” de Netflix lideró las categorías de miniseries o antologías con 16 nominaciones. “Beef” tuvo una primera temporada dominante en 2023, y los nuevos protagonistas de la antología, Carey Mulligan, Oscar Isaac y Charles Melton, recibieron nominaciones.

“Euphoria” regresó a los premios Emmy tras una larga ausencia y obtuvo siete nominaciones. Zendaya, quien ganó el premio a mejor actriz en una serie dramática por las dos primeras temporadas en 2020 y 2022, recibió una nominación por la tercera temporada, que se emitió recientemente.

Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller anunciaron a los nominados en la Academia de Televisión en Los Ángeles. La 78.ª edición de los Premios Emmy , que se transmitirá por NBC, se celebrará el 14 de septiembre. Mariska Hargitay, la veterana estrella de la serie de NBC «Law & Order: Special Victims Unit», será la presentadora y está doblemente nominada por dirigir y producir el documental «My Mom Jayne».