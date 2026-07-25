Murió Chuck Russell, el director de "La Máscara" y otros clásicos del cine fantástico

Hollywood está de luto tras conocerse la muerte del director, guionista y productor estadounidense Chuck Russell, principal referente del cine fantástico y de acción como «La Máscara», «Pesadilla en la calle Elm 3: Los guerreros del sueño», «La Mancha Voraz», «Eraser» y «El Rey Escorpión«. Tenía 74 años.

La confirmación de su fallecimiento se conoció en las últimas horas, aunque ocurrió el pasado 21 de julio. Si bien no se brindaron detalles sobre las causas, trascendió que murió en su casa de San Diego, California.

Quién era Chuck Russell

Russell inició su carrera como realizador a fines de la década de 1980 y rápidamente se convirtió en una figura de referencia del cine de género.

Debutó como director con «Pesadilla en la calle Elm 3: Los guerreros del sueño» (1987), la tercera entrega de la popular saga de Freddy Krueger.

Un año más tarde se encargó de dirigir la remake de «La Mancha Voraz» («The Blob»), que con el paso del tiempo alcanzó estatus de película de culto. El mayor éxito comercial de su carrera llegó en 1994 con «La Máscara», protagonizada por Jim Carrey.

La película, basada en el cómic de Dark Horse, fue un fenómeno mundial que impulsó la carrera del actor canadiense y marcó el debut cinematográfico de Cameron Diaz.

El propio Jim Carrey lo despidió con profundo pesar cuando se conoció la muerte: “Chuck fue un verdadero visionario y una fuerza creativa impecable. Trabajar con él en ‘La Máscara’ fue un privilegio absoluto; creaba un ambiente donde todos podíamos arriesgarnos y hacer magia».

También, escribió: «Todo el elenco y el equipo técnico se sintieron conmovidos e inspirados por su espíritu lúdico. Todos nosotros nos hemos visto bendecidos durante años por aquel momento tan vital y atemporal. Considero ‘La Máscara’ una de las joyas de mi vida creativa. Gracias, Chuck».

En los años siguientes dirigió «Eraser» (1996), con Arnold Schwarzenegger, y «El Rey Escorpión» (2002), película que significó el primer papel protagónico de Dwayne «The Rock» Johnson en la pantalla grande. También estuvo al frente de títulos como «Bless the Child», «I Am Wrath», «Paradise City» y su última película, «Witchboard», estrenada en 2024.