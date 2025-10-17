«Made in Lanús», un clásico del teatro argentino, de gira este fin de semana por la región

El regreso más esperado a la cartelera teatral del clásico argentino que emocionó a todo el país, con dirección de Luis Brandoni, “Made in Lanús, ahora en las salas de la región a partir de una intensa gira que comenzó en Cipolletti y que continuará este viernes en Casa de la Cultura de General Roca; mañana sábado en el Cine Teatro Español de Neuquén; el domingo en el Cine Teatro Español de Cinco Saltos.



La semana que viene continúa el martes 21 en el Centro Cultural Sánchez Carrillo de Catriel; el miércoles 22 en el Centro de Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura; el jueves 23 en el Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes; y el viernes 24 en el Teatro La Baita de San Carlos de Bariloche.

Esta puesta en escena cuenta con las actuaciones de Cecilia Dopazo, Malena Solda, Esteban Meloni y Alberto Ajaka.

El elenco de “Made in Lanús”, junto a Luis Brandoni, director de la obra.



La obra teatral inspiró la película argentina de 1987 titulada Made in Argentina. Ambas, escritas por Nelly Fernández Tiscornia. En el caso del guion cinematográfico fue coescrito por Juan José Jusid, quien también fue el director del filme que estuvo protagonizado por Marta Bianchi, Leonor Manso, Patricio Contreras, Hugo Arana y el propio Luis Brandoni, director de la actual puesta de Made in Lanús.

“Made in Lanús”, la obra



Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que viven en Norteamérica, regresan luego de 10 años a su país, para concurrir al casamiento de un familiar. Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense. Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa. Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país. Una verdadera obra maestra de Nelly Fernández Tiscornia.

“Made in Lanús”, las fechas



Este viernes, a las 21, en Casa de la Cultura de General Roca. Entradas en venta en plateanet.com y en boletearía de la sala (9 de Julios 1143, General Roca).

Mañana sábado, a las 21, en Cine Teatro Español de Neuquén. Entradas en venta en plateanet.com y en Flipper Juguetería (Av. Argentina 179, Nqn). Si quedan entradas disponibles se venderán en puerta a partir de 2 hs antes de la función.

Domingo, a las 20, en Cine Teatro Español de Cinco Saltos. Entradas en venta en plateanet.com y en boletería de la sala (Gral. Roca 326, Cinco Saltos).

Martes 21, a las 21:30, en Centro Cultural Sánchez Carrillo de Catriel. Entradas en venta en plateanet.com y en boletería de la sala (La Pampa 605, Catriel).

Miércoles 22, a las 21, en Centro de Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura. Entradas a la venta en plateanet.com y en Punto Chocolate (Las Frambuesas 275, Villa La Angostura). Si quedan entradas disponibles se venderán en puerta a partir de 2 hs antes de la función.

Jueves 23 , a las 21, en Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes. Entradas en venta en boletería de la sala (Roca 1154, San Martín de los Andes).

Viernes 24, a las 21,en Teatro La Baita de San Carlos de Bariloche. Entradas en venta en Centro Cultural del Disco (Mitre 318, San Carlos de Bariloche). Si quedan entradas disponibles se venderán en puerta a partir de 2 hs antes de la función.