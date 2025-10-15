Velvet, el original espectáculo que une artes y gastronomía este fin de semana en Viedma

Tras el éxito de Efecto Zarek en 2023 y 2024, el director, dramaturgo, actor y productor de Nuevo Teatro, Federico López Fané junto a Justar Productions presenta VELVET: un espectáculo ambicioso que fusiona danza, circo, música, teatro, gastronomía y actividades para niños.



Velvet es un evento filosófico y ficticio. Trabajando con dos elementos de distintas realidades como la filosofía de la realidad humana y real y la ficción de una realidad alternativa. Este evento realizado en el centro municipal de cultura se realiza físicamente en el interior como en el exterior del lugar. A su vez es una metáfora del contenido en la que se basa el evento.

Distintas cosas ocurren adentro y otras ocurren afuera, al igual que ocurre con las emociones humanas, podemos entender el afuera y el adentro, lo interno y lo externo como elementos diferentes, como componentes separados o bien podemos pensarlo como una misma cosa, que nos ocurre en simultáneo sin darnos cuenta.

Un universo infinito. En este evento podemos observar y estudiar que lo que ocurre adentro no tiene nada que ver con lo que transcurre afuera, ya que son universos diferentes, podemos asistir a cualquiera de los espacios por separado que entenderíamos a la perfección sin haber asistido a los dos.

Sin embargo, si obtenemos nuestra entrada para todo el evento y visitamos el interior y el exterior podemos entender y observar que ambos espacios están completamente relacionados y lo que sucede afuera se relaciona con lo que ocurre adentro y viceversa.







Las entradas, con un valor de $20.000, ya están disponibles en Affogato Café (Laprida 411, Viedma), Vivero Basso (Av. Francisco de Viedma 1498, Viedma). El valor corresponde a uno de los dos días, ya que cada jornada tendrá una temática diferente:



Sábado 18 – Circo – Teatro

Malabaristas, payasos, magos, estatuas vivientes, vampiros, vikingos, elfos, hadas, brujas y mucho más.

Cierre: Unipersonal de Carlitos Godoy – 21:30 hs.



Domingo 19 – Danza – Teatro

Flamenco, folklore, tango, urbano y contemporáneo.

Cierre: Obra teatral “Somos Cenizas” – 21:30 hs.



Se recomienda llegar dos horas antes para recorrer el parque temático y disfrutar de todas las propuestas.



Artistas invitados



El elenco de Nuevo Teatro se une a reconocidos artistas locales como Carlos Godoy, Magali Canosa, Aurea Valenzuela,Micaela Gorosito, Macarena Caamiña, Daniela Pintos, Candela Gutiérrez, Adrián Arriola, Vanina Bagli y Rosa Valsecchi, entre otros.



Carlitos Godoy – El unipersonal

Un viaje emocionante y cercano, entre risas y lágrimas, Carlitos comparte su historia de vida, haciendo al público parte de la experiencia.

«Somo Cenizas

Una obra cargada de pasión y dramatismo. Bianca y Simón, separados por una pared, viven intensas emociones sin conocerse. En paralelo, el comisario Nicolás Ríos y su equipo policial investigan la misteriosa desaparición de la bailarina María Loeschbor, de la Academia de Danza Zarek.