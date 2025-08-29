Manu Martínez, en plan acústico, viaja con sus canciones por el Alto Valle

Manu Martínez, la joven cantautora hija de Andrés Ciro Martínez y de la también música y compositora Carolina de la Presa, emprende su primera gira por el país. Guitarras en mano y con el bolso lleno de buenas canciones, Manu y Migo Scalone se presentan este viernes, a las 21, en el teatro Desafíos de Neuquén; mañana sábado, a las 20 en Casa de la Cultura, de Roca; y el domingo, a las 20, en el Centro Cultural Roberto Abel, de Cipolletti.

La primera y única de vez de Manu Martínez en el Alto Valle fue en Cipolletti, en 2023, en el marco de la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Aquella vez tocó acompañada de su banda; ahora, en cambio, lo hará en modo set acústico y con bastante más música editada que entonces: dos discos, Diecinueve (2020) y Día de Verano (2024); un puñado de singles, además de las canciones que serán parte del próximo EP que saldrá en noviembre, entre ellas el flamante “Luna llena”, cuyo videoclip incluye la actuación de Andrés Ciro.

Manu Martínez, con show propio por primera vez

“Es la primera vez que voy a ir con show propio”, dice Manu en un diálogo con Diario RÍO NEGRO, a pocas horas de salir de gira. “Estoy ansiosa, pero entusiasmada porque siempre fue uno de mis sueños recorrer el país con mi música. Y como no estoy hace tanto tiempo con esto de la música, de mi propia música, en la mayoría de los casos estaré yendo por primera vez. La verdad es que no fui a muchos lugares más de una vez. Entonces es como que recién estoy saliendo y todas son experiencias nuevas”.

Sobre los conciertos de esta gira, Manu adelanta que “van a ser shows más íntimos, full acústico, dos guitarras electroacústicas, onda bien de fogón”. Sus canciones son canciones que funcionan muy bien en este formato porque básicamente nacen así: “Yo los temas los hago con la guitarra acústica en mi cuarto, entonces son canciones que funcionan muy bien así. Los temas funcionan con las acústicas, suenan bien”.

El videoclip de «Luna llena», el flamante corte de Manu Martínez que cuenta con la actuación de su papá Andrés Ciro Martínez

Manu tiene 25 años y hace más de diez que empezó a componer: “Arranqué a componer a los 12 años y a los 19 me puse a hacer el disco, mi primer disco, así que todos mis temas los hice durante la adolescencia”.

Siempre fue solista porque, entre otras cosas, no fue a un colegio en el que hubiera muchos interesados en hacer música. También es cierto que no todos cuando vuelven a casa los espera el líder de Los Piojos con el almuerzo listo. Más allá del colegio, para Manu la música fue su entorno natural. «Yo lo tenía muy naturalizado”, reconoce.

Manu Martínez y su papá, Andrés Ciro Martínez.

Manu siempre le puso su nombre a su música, no tuvo, al menos hasta ahora, una experiencia de banda, acaso por aquello del colegio sin muchos aspirantes a músicos. “Ahora estoy acostumbrada a esto, a hacer mis canciones que compongo yo sola y después se las muestro a los productores y a la banda que me acompaña. Pero no estoy cerrada a en algún momento tener una banda. Estaría bueno, me parece, sería creo que un proyecto totalmente diferente y buscaría otras cosas musicales para experimentar”.

La música y la voz de Manu Martínez

Musicalmente, Manu es hija de su tiempo antes que de su célebre padre. Más aún reconoce en su madre una influencia mayor al momento de armar las canciones. “Tengo temas muy similares a los de mi mamá. Compongo parecido. Y mamé mucho eso, viste. La vi mucho tiempo componiendo, tocando la guitarra. Y creo que de ahí arranqué a componer con ella”.

Hay un evidente componente indie en la música de Manu Martínez, quien siente que está en una permanente búsqueda. “Soy muy autobiográfica”, dice de sí misma. “Eso creo que define bastante cómo escribo. No soy tanto de inventar historias. Y me gustan mucho los acordes abiertos. Muchas veces hago primero la música y en base a eso escribo una letra. Depende de lo que me genere la música. Pero suelo escribir cuando estoy con emociones fuertes. Ya sea enojada, triste, feliz, enamorada, desenamorada. Pero siempre estoy buscando y probando cosas nuevas”.

Sus influencias musicales son lo suficientemente variada y eclécticas como para que puedan convivir en una misma playlist Pappo, Los Rolling Stones, David Bowie, el hip hop, por parte del padre, y Marisa Montes, Norah Jones, Cerati, Daddy Yankee y el reggaeton por parte de madre. “Mamé mucha música, pero siempre fui muy fan de Julieta Venegas”, resume Manu.

Hay cosas de ciertas canciones mías que tienen cosas de él y otras cosas que son inconscientes también, porque crecí escuchando su música y él me enseñó». Manu Martínez y la influencia de su papá Andrés Ciro

Editado en 2024, Día de verano es su segundo disco. “Esas canciones me parecen más simples que las del primer disco”, dice Manu en referencia a Diecinueve, de 2020. “Quise hacer un disco cortito y que hable más que nada de amor, que sean temas de amor. En cambio, el primer disco refleja muchos momentos diferentes de mi vida porque son de cuando empecé a escribir canciones, a mis doce, trece años. Fueron un montón de años escribiendo y toca diferentes temáticas».

«Y ahora este EP va a tener una mezcla de todo, porque se tocan otras temáticas. Es más oscuro. También porque estoy probando cosas. Es medio un experimento, ¿viste? Hay un ska, por ejemplo, después hay un tema que es más rockero. Va a estar ‘Luna llena’. Van a ser 7 temas también”, revela a modo de anticipo.

Manu Martínez y la historia de «Luna llena»

“Luna Llena”, su flamante canción editada el 14 de agosto pasado y que es el primer adelanto de su próximo EP, es una canción relativamente vieja que Manu compuso cuando rompió con su novio, pero que, tras el videoclip del que participa su padre, se reformuló su significado. “La hice hace unos años, no es tan reciente, pero recién ahora sentí que quedaba bien en el EP. La grabé y se la mandé a mi viejo, me dijo que le encantaba el tema y que si en algún momento hacía un videoclip le encantaría actuar”.

«La experiencia estuvo buenísima porque hasta lloró, como que yo no lo había visto en ese modo actor, por más de que él estudió muchos años actuación de joven. Pero nada, estuvo buenísima y el tema por ahora viene gustando mucho, así que estoy contenta”.

El videoclip resignifica un poco la historia de la letra que pasó de una relación de pareja que se termina a una relación de padre e hija que, a su modo también termina: la hija se va de casa, cosa que fue así realmente. «Con mi viejo elegimos que esté todo, un pasado no solamente de la pareja sino también los hijos, que la casa está vacía, etc. Algo que está pasando en serio porque yo me mudé hace un año y medio y mi papá se quedó solo. Hasta los 23 viví con él, pero tampoco me fui tan lejos. Estoy a diez cuadras (risas)”.