La ESBA celebra los diez años de su elenco escuela con el estreno de «Freak Show»

El elenco escuela de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén celebra sus diez años con el estreno de “Freak Show”, del dramaturgo Martín Giner. La función este viernes, a las 20, en el Aula 3 de la ESBA (Lanín 1947, ciudad de Neuquén (ver abajo).



“Freak Show” una obra que el grupo viene ensayando desde hace varios meses bajo la dirección de Diego Seage y que presentará a la comunidad esta noche en el marco de los festejos de sus diez años de trayectoria.

«Freak Show», la obra



Una familia ha padecido por generaciones una extraña maldición: los varones, al enamorarse, de inmediato creen tener superpoderes y mueren tratando de comunicarse con lobos, intentando detener un tren o queriendo volar.



El dueño de un circo de fenómenos ha encontrado al último descendiente varón de la familia y ha decidido hacer que se enamore en escena para que el público disfrute del sufrimiento del protagonista y se sorprenda por el tipo de muerte que le toque en suerte.

El elenco escuela de la ESBA estrena «Freak Show».



A su modo, “Freak Show” es una comedia que invita a meterse al mundo teatral y de sus convenciones de una forma muy amable. Juega con mucha gracia con la idea de lo posible en escena y se pregunta por temas tan vigentes como el amor romántico, la deshumanización, la crueldad, el suicidio, la muerte y la espectuacularidad en nuestros tiempos.



Este circo en cuestión no es de esos de enormes carpas, más lo contrario, uno pequeño que recorre los pueblos con lo puesto, se arma en alguna esquina transitada y busca llamar la atención de los transeúntes con el carisma y la labia de su animador, seductor y cruel a la vez.

A diferencia de l texto original, la puesta dirigida por Diego Seage el animador es una mujer y cuenta con una cuarta integrante, una mujer barbuda sin texto que sonoriza y musicaliza la acción.

«Freak Show», la dramaturgia



“Martín Giner es un autor para mí bastante interesante”, dice Siege en diálogo con Río Negro. “Yo hice algunas otras obras de él y tiene una forma muy particular de encarar el humor, sobre todo pensando en que, muchas veces, las obras que nosotros producimos y que vamos a llevar a la escuela las van a ver estudiantes que quizás es la primera vez que ven teatro”.



“Entonces, hay como unas ciertas líneas que hacen más fácil la lectura en estos casos y esta obra en particular, pero Martín en general, tiene eso”, destaca el director neuquino.

La mujer barbuda, el cuarto personaje que incorpora la puesta neuquina de «Freak Show».



Para Siege, “Freak Show” logra una forma del humor que muy interesante sin quitarle profundidad a lo que está diciendo. “La obra propone algo que es muy interesante y es que es que ficcionaliza dentro de la misma ficción. Es decir, los personajes de la obra están hipnotizados y entonces medio que juegan al teatro dentro de la misma obra, por así decir. Me parecía interesante para poder encarar la materia específica del teatro en las escuelas y en los lugares a los que acercamos la propuesta”.

«Freak Show», la puesta



Siege describe este “Freak Show” como este tipo de circo de otro tiempo en el que se exhibían cosas medio raras, personas deformes y excéntricas. “En este caso, el presentador, que es una persona que roza la crueldad y con muy pocos escrúpulos, presenta como una atracción de ese circo a un hombre que es el último descendiente de esta particular familia. Entonces, lo que el presentador propone a los espectadores es que lo va a enamorar en escena para que todos puedan ver la muerte”.



El vehículo de la maldición es el amor, pero la muerte sucede por cualquier evento ligado a la creencia de parte del varón maldito de poseer poderes sobrenaturales que por supuesto no tiene: solo está enamorado.

La particular estética escenográfica de la puesta neuquina de «Freak Show».



El amor es uno de los temas que atraviesa la dramaturgia de la obra. Pero, en medio de esa vertiginosa cuestión, Siege subraya lo siguiente: “el presentador va minando la autoestima de la mujer, como para que tenga el deseo de enamorarse de él, pero no hace otra cosa que empujarla al suicidio”. Vale decir, todo esto sucede con un tono bastante cómico. “Es lo interesante de la cuestión”, apunta Siege.



El otro aspecto que le interesa de la obra es el de la crueldad y de su espectacularización. “A mí me resulta también como un tema muy de nuestros días eso. Porque el presentador es muy cruel y de alguna forma viene a despertar el morbo de los espectadores al decir yo les voy a mostrar una muerte acá, una muerte en escena. Involucra al espectador también en eso. La gente no se va, se queda a mirar porque lo presenta como algo espectacular, como algo digno de ser visto”.

«Freak Show», la escenografía



La puesta escenográfica acompaña el particular devenir de la dramaturgia. “No olvidemos que el presentador los tiene hipnotizados”, apunta Siege. “Básicamente, los personajes ven lo que el presentador quiere que vean. Nosotros pensamos una puesta que pudiera ir aportando a esos mundos que el tipo les hace ver. De pronto dice, no sé, ahora están en un puente y los elementos tienen que sumar a que uno pueda empezar a imaginarse que ellos están en un puente porque ellos mismos creen estar en un puente”.



Pensar la escenografía fue uno de los grandes desafíos de esta puesta otro desafío porque unos de los fines que tiene el elenco escuela de la ESBA es mover las obras incluso a lugares que no están preparadas para teatro. Al respecto, la idea fue que la obra pierda lo menos posible ante cada traslado, que siempre se entienda de qué circo se trata y qué sucede en ese circo tan particular.



“Pensamos en objetos que puedan ser trasladables y que a su vez nos permitan de alguna forma transformar el espacio. En principio se armó una suerte de carpa con una tela boal, que genera mucho volumen, es muy trasladable y muy liviana. Le sumamos una luces LED que generan un efecto muy interesante”, explica. “Después tenemos unas tarimas y unos cubos que le van a dar soporte a todas las acciones, y después un set de sonido, todo analógico. Intentamos ver cómo mixear eso de poner una luz LED que por ahí colorea de una cierta forma sin perder del todo esta idea del circo vintage”.



El texto original tiene tres personajes y el presentador es varón. En la puesta de la ESBA son cuatro y la presentadora es mujer. “En este caso, como nos quedó mejor la conformación, cambiamos eso y el presentador lo hace Julia Verussa. Y agregamos el cuarto personaje, que es también una suerte de acompañante, e la mujer barbuda, una especie de mano derecha de este presentador. Obviamente, ella no dice nada, no tiene texto. Pero viene a darle una vuelta interesante a la interpretación que hicimos nosotros del texto. Porque el final es muy particular, entonces había que cerrar algunas cosas”.

“Freak Show”: ficha técnica y funciones

Autor: Martín Giner

Duración: 80 minutos

Público: mayores de 13 años y adultos.

Actúan: Rocío Badoza Menduiña, Julia Verussa, María Belén Zerega Foitzick, Mariano Newen Pera.

Producción esceno-técnica: Leandro Mellado y Érika Pérez.

Dirección: Diego Seage.

Estreno: este viernes, a las 20, en el Aula 3 de la Escuela Superior de Bellas Artes (Lanín 1947, ciudad de Neuquén).

Diez años del elenco escuela ESBA

Por Ely Navarro, coordinadora del Departamento de Teatro ESBA

La creación del Elenco Escuela fue el resultado de años de lucha, compromiso y trabajo colectivo, consolidando un espacio artístico-pedagógico fundamental dentro de nuestra formación teatral. En estos diez años, el elenco ha sido territorio poético y político de nuestras búsquedas escénicas, sostenido por la pasión y el esfuerzo de docentes, estudiantes y artistas.

El Elenco Escuela de Teatro constituye un espacio de producción artística y pedagógica impulsado por la ESBA.

Su funcionamiento se basa en un proyecto específico presentado por un director o directora, quien asume la conducción del grupo durante un período de dos años.

Dicho proyecto es seleccionado por un equipo evaluador especializado, lo que garantiza una propuesta sólida, situada y con objetivos claros.

Este elenco no está compuesto por actores y actrices profesionales, egresados tanto de la ESBA como de otras instituciones de la región. De esta manera, se genera una experiencia teatral con alto nivel artístico, al tiempo que se promueve una política institucional que reconoce el valor del trabajo en el ámbito de las artes escénicas, generando una fuente concreta de empleo para artistas locales.

El Elenco Escuela cumple un rol clave en la articulación entre el mundo profesional del teatro, la formación docente y la comunidad. Cada puesta en escena, cada ensayo, cada función, constituye no sólo una experiencia artística en sí misma, sino también un aporte al desarrollo cultural regional.

El Elenco Escuela funciona como un espacio donde se desarrollan procesos de investigación, creación y experimentación teatral.

A partir del proyecto elegido, el director o directora trabaja junto al elenco en la exploración de lenguajes escénicos, dramaturgias, estéticas y formas de producción que responden tanto a las búsquedas del grupo como a los desafíos del contexto actual.

Así, el Elenco Escuela se configura como una experiencia integral: fomenta la creación artística profesional, genera empleo cultural, fortalece el campo de la formación docente en arte y contribuye activamente a la vida cultural de la región. Un verdadero cruce entre el arte y la educación, donde la escena se vuelve también territorio de construcción colectiva.