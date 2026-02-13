Marky Ramone con RÍO NEGRO: «Si alguna vez se preguntaron cómo era un concierto de Ramones, esta es la oportunidad de saberlo”

Marky Ramone junto a los músicos de la Marky Ramone's Blitzkrieg, la banda que lo acompaña desde hace una década.

Marky, el Ramone amigable, el que siempre se llevó bien con todos y siempre quiso que todos se llevaran bien entre sí. Marky, el único Ramone vivo de las formaciones clásicas de Ramones, está de regreso: la Marky Ramone’s Blitzkrieg, banda con la que desde hace casi una década recrea (mucho más que) la música de Ramones volvió a la Argentina para una serie de shows, entre ellos, el de este viernes, a las 21, en Casino Magic (Planas 4005, Neuquén). Dos días después, lo harán en el Cosquín Rock.

Casi ocho años después de su última visita al Alto Valle, la última había sido en Cipolletti, en marzo de 2018, Marky vuelve para ofrecer un show cien por ciento ramonero, junto a l vasco Iñaki “Pela” Urbizu (voz), Martín “Puma” Sauan (bajo) y Marcelo Gallo (guitarra).

Marky y Ramones, una vida

Una vez le pidieron que se fuera, pero dos veces lo fueron a buscar para ser parte de Ramones. Una, de ellas, la primera, para reemplazar a Tommy Ramone, el baterista original. Fue el propio Tommy quien lo propuso en 1978. Desde entonces Marc Steven Bell, neoyorquino del 52, fue para siempre Marky Ramone.

Pero en 1982, su adicción al alcohol le abrió cruelmente la puerta de salida de la banda: sus compañeros habían decidido despedirlo y Richie Ramone. Cinco años después, aquellos que lo habían despedido lo fueron a buscar y así fue que el 4 de septiembre de 1987 Marky regresó a Ramones donde permaneció hasta la disolución del grupo en 1996.

Modo Ramones. Joey, Johnny, Marky y Dee Dee

Grabó ocho discos de estudio, entre ellos, Road to Ruin (1978), End of The Century (1980), Mondo Bizarro (1992) y ¡Adiós amigos! (1995); y tocó en clásicos como “Needles and Pins”, “Rock ‘n’ Roll High School”, “Baby, I Love You”, “Do You Remember Rock ‘n’ Roll Radio?”, “She’s a Sensation”, “Pet Sematary”, “I Belive in Miracles” y “Poison Heart”, entre tantos otros.

Marky Ramone es el único sobreviviente de las formaciones clásicas de Ramones tras las muertes de Joey, en 2001, por un linfome; de Dee Dee, en 2002, por sobredosis de heroína; de Johnny, en 2004, por un cáncer de próstata; y de Tommy, en 2014, también de cáncer.

El legendario baterista respondió un cuestionario de Río Negro, donde cuenta cómo será el show que ofrecerá este viernes en Neuquén, de cómo el espíritu ramonero vive en su actual proyecto y cómo lleva adelante el legado de la banda, entre otros temas.

P: ¿Cómo va la gira por Argentina?

R: Va muy bien. Argentina siempre ha sido uno de los lugares más fuertes para la música de los Ramones. Vamos a tocar en Temperley, Mar del Plata, Neuquén y luego en Cosquín Rock. El público de aquí entiende realmente la música: se sabe las letras, conoce la historia y aporta mucha energía.

P: Dos días después de Neuquén, tocaréis en Cosquín Rock, uno de los festivales más grandes de Latinoamérica. ¿Cómo se dio y qué tienes pensado para ese público tan numeroso?

R: Se pusieron en contacto con mi mánager en Argentina. Esta será la segunda vez que toco en Cosquín Rock. Cuando tocas en un festival como ese, hay gente que conoce a los Ramones y gente que quizá esté escuchando las canciones por primera vez. Así que sales al escenario y les golpeas con los clásicos, sin hablar, solo canción tras canción.

P: Dada la cantidad de gente que te verá allí, debe ser lo más cercano a aquellos conciertos de Ramones aquí en los años 90, ¿verdad?

R: Sí, sin duda me trae recuerdos de los grandes conciertos de los Ramones en Argentina. Los Ramones siempre tuvieron una conexión especial con este país.

P: ¿Qué me puedes decir sobre la banda que te acompaña, teniendo en cuenta que llevan tocando juntos varios años?

R: Es la mejor banda con la que he tocado desde los Ramones, sin duda. Hemos hecho giras por todo el mundo juntos —Europa, Latinoamérica, Estados Unidos— y realmente respetan la música. No intentan cambiarla. La tocan tal y como debe tocarse.

Esta banda realmente respeta la música. No intentan cambiarla. La tocan tal y como debe tocarse”.

P: El álbum Marky Ramone’s Blitzkrieg tiene una lista de canciones muy singular, con versiones de temas de Dean Martin, Frank Sinatra y The Beatles, entre otros. ¿Cómo elegiste el repertorio?

R: Son canciones con las que crecí. Antes del punk rock, esa era la música que se escuchaba. Llevé esas canciones a la banda y les dije: “Toquémoslas como las habrían tocado los Ramones”. La misma actitud, la misma energía, solo que con canciones diferentes.

P: ¿Qué es lo que más te gustaba de la forma de hacer música de Ramones?

R: Era auténtica. Sin imágenes falsas, sin solos interminables, sin tonterías. Solo rock and roll honesto.

P: ¿Cuál es tu canción favorita de los Ramones para tocar en directo?

R: “Rock and Roll High School”. Esa canción nunca pasa de moda y el público siempre se vuelve loco cuando la tocamos.

P: Eres el único miembro superviviente de los Ramones originales. ¿Sientes que el legado de la banda está en tus manos o que la música sigue viva a través de tus proyectos actuales?

R: No siento presión por el legado. La música ya está ahí, pertenece a los fans. Yo simplemente disfruto tocando las canciones y manteniéndolas vivas en el escenario. Lo importante para mí es que las generaciones más jóvenes sigan descubriendo a los Ramones y se den cuenta de lo importante que fue esa banda.

P: ¿Tienes algo que decir a los fans de los Ramones de esta parte de Argentina?

R: Vengan al concierto. Van a escuchar las canciones tal y como deben tocarse: fuertes, rápidas y directas desde el corazón. Si alguna vez se preguntaron cómo es un concierto de los Ramones, esta es vuestra oportunidad.