Mi Amigo Invencible: el disco, el show y la conexión con los neuquinos de Atrás Hay Truenos

Mi Amigo Invencible trae a Neuquén su Arco y Flecha, noveno disco de la banda mendocina, aunque radicada desde hace tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Este sábado, a las 21, se presentará junto a Barbi Recanati en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén. Las entradas están disponibles la boletería de la sala y a través de moodlive.com.ar.



Editado el 13 de junio del año pasado, Arco y Flecha tiene a esta altura mucho camino recorrido tanto en escenarios del país como del exterior porque, como le dijo a Río Negro Mariano Di Césare, guitarrista, voz principal y principal compositor de Mi Amigo Invencible, “ nos hemos convertido en una banda del vivo y directo, los discos nos encantan pero los discos son una excusa para salir a tocar”.



Formada en Mendoza, en 2007, Mi Amigo Invencible mantiene casi todos sus integrantes de entonces, salvo Mariano Castro y el bajista Pablo Quatrini. La formación actual es con Mariano Di Césare (voz y guitarra),​ Nicolás Voloschin (voz y guitarra),​ Arturo Martín (batería),​ Leonardo Gudiño (percusión),​ Pablo Di Nardo (teclado) y Lucila Pivetta (bajo).​



Con la formación original editaron los experimentales y muy recomendables Guaper, la tenaza que corta el alambra del corral (2007) y Guaper, corriendo a lo inmediato (2009), Las cuatro canciones del viaje (2010), Relatos de un incendio (2011), La nostalgia soundsystem (2013), La danza de los principiantes (2015) y esa especie de bisagra musical que fue Dutsiland (2019). Con Lucila Pivetta en el bajo grabaron Isla de Oro (2022) y Arco y Flecha (2024).



Por supuesto que no todo se reduce a estos nueve discos: entre medio de todos ellos, editaron decenas de singles y unos cuantos EPs. Con poco menos de veinte años de recorrido Mi Amigo Invencible tiene un corpus de obra de casi 150 canciones que dan cuenta de la evolución del sonido y la estética de banda: una sofisticación y minimalización progresivas que la ubican en la vanguardia del pop rock de este tiempo.





En palabras de Mariano Di cesare, la banda llega a Neuquén prendida fuego. No es para menos tratándose de un setlist que suma decenas de shows en un puñado de meses. “Estamos en la segunda parte de la presentación de Arco y Flecha, que es nuestro último disco ya con toda la primera parte de la gira internacional encima, que fue bastante extensa por cierto, por lo que venimos con un recorrido bastante grande de las canciones. El show de la banda está cada vez más prendido fuego”.



Arco y Flecha ocupará buena parte del show que la banda dé en Neuquén este sábado. “Como siempre, un disco nuevo viene a sacar canciones viejas del repertorio o a despertar otras , abrís cajones y sacás canciones que no sabías que las ibas a volver a tocar”, reflexiona Di Césare. “Un disco nuevo como que las enciende porque estéticamente se empiezan a despertar cosas que en otro momento no podías hacer. Como que todas las canciones viejas giran alrededor de las nuevas con esta nueva promoción y ya cada vez más tiempo de una banda tocando en vivo. Las canciones del disco nuevo van casi todas y siempre tratamos de dejar las canciones que más nos gusta tocar y que más por ahí se siente que la gente necesita también. Pero bueno, es bastante difícil con 130 canciones editadas elegir 18”.

Arco y Flecha: un piano viejo y después



Arco y Flecha nació de un viejo piano que Mariano Di Césare recibió no sabe bien de quién. Alguien que se estaba sacando cosas de encima, entre esas cosas un piano que, apenas enterado de la situación, el músico lo aceptó de inmediato. Lo afinó, lo arregló un poquito y lo probó. Inmediatamente, supo que lo que acababa de tocar allí era el comienzo de un disco. Llamó a sus compañeros de banda y les dijo: hagamos un disco. “Me salieron dos o tres canciones ahí en ese piano y ahí fue cuando levanté el teléfono y les avisé ‘vamos a grabar un disco, metámonos ahora’”. Esas dos canciones resultaron ser, tiempo después, y con la banda haciendo lo suyo, “Lejos de Todo” y “Acto de Fe” , octava y novena, respectivamente, de las diez que tiene el disco.

Sobre el proceso de composición y producción de Arco y Flecha, dice Di Césare: “Este fue un proceso distinto porque también le dimos el timón a un capitán distinto que esta vez fue Mariano Otero en su estudio. El nos fue dirigiendo el camino hacia donde seguir, él quería trabajar una síntesis, algo que no habíamos hecho nunca con Mi Amigo Invencible. Este disco tiene muy pocas capas sonoras a comparación de otros discos, está todo ahí bastante al frente; entonces, hubo un desafío muy grande en la letra y en la voz, en la melodía vocal porque todo lo que había por debajo era simplemente una textura donde apoyar una letra, un relato. El desafío más grande estuvo ahí, en la escritura y sobre todo en cada uno soltar al máximo sus pretensiones artísticas porque dentro de esa simpleza lo que más había que hacer era soltar para poder dejarlo lo mínimo. Fue un ejercicio bastante grande, bastante copado, muy difícil emocionalmente porque queríamos hacer de todo pero nos absteníamos de volcarlo todo y fue bastante difícil”.



Y lo que ocurrió con este modo de producir el disco fue que la banda escuchó un disco que ellos mismos acababan de hacer pero que no (se) reconocían. “Eso la verdad nos sedujo bastante porque nada mejor que alejarnos al mando de la obra para poder también participar como oyentes, cosa que nunca nos pasa”.



“Fue un poco la decisión de la banda”, destaca el guitarrista sobre cómo fueron (des)andando este nuevo camino compositivo. “Siempre nos gusta tirarnos al vacío y experimentar cosas nuevas y esta vez fue un poco jugar a cambiar de piel, pero sin saber que otra piel nos íbamos a poner no sé cómo explicarlo pero es un juego de morir y renacer “.



“No teníamos miedo de no ser nosotros porque sabíamos que justamente podíamos morir en esas canciones y renacer en unas próximas y cuando vos ya tenés un horizonte de que esto es para rato, de que no importa porque voy a volver a nacer en una siguiente canción como que alivianás un montón al proceso”, reflexiona el músico.

Arco y Flecha toma forma desconocida



El disco empezó con un puñado de sesiones a lo largo de una semana en las que la banda se metió en el estudio a tirar ideas. “Armamos baterías, pianos, teclados, guitarras, bajos de todo tipo, percusiones y empezamos a hacer demos de las canciones que ya veníamos ensayando en la sala. Una vez que grabamos todo eso empezamos a intervenirlas, a quitarle cosas y a sumarle otras durante un año”.



Pero en ese proceso también iban apareciendo canciones nuevas porque algunas canciones iban quedando afuera. “Se iba armando un disco con cierto perfil entonces buscábamos contrarrestar o buscar esos contrapesos con canciones nuevas. Así fue que, por ejemplo, el tema que abre el disco fue el último que hicimos, cuando ya habíamos compuesto el resto, ya habíamos producido bastante. ‘Caballos’ fue la última canción porque vimos que nos faltaba una canción con esa energías y fuimos a buscarla».



La banda, reconoce Di Césare, aprendió una lección: “Nos pasó que sacamos los primeros singles, que fueron cuatro, y es algo que ya no vamos a hacer más porque fue mucho. ‘Acto de Fe’, por ejemplo, o ‘Todo lo que tengo’ son canciones se escuchan bastante distintas a lo que después fue el disco porque por una cuestión de querer ir haciendo crecer el disco en sociedad, por decirlo de alguna manera, fuimos lanzando singles sin haber terminado el disco y después vimos que el disco tenía otra textura, otro gusto . Eso fue también bastante divertido porque a la hora de sacar el disco las seis canciones que abren el disco habían sido las inéditas y a los cuatro singles los tiramos para el final y se nota bastante esa diferencia”.



Arco y Flecha cuenta con dos colaboraciones muy especiales: Juliana Gattas, de Miranda!, le pone su voz a “Beso relámpago” y Usted Señálemelo, a “Reflejo”. ¿Cómo llegaron ambos a estas canciones. Cuenta Di Césare: “Siempre cuando estamos en la sala componiendo o algo así aparece una voz imaginaria, un deseo de invitar a ciertos artistas. Y escuchábamos siempre a la voz de Julián Gattas en algunas canciones y cuando terminamos ‘Beso relámpago’ dijimos che, esta es la canción para mostrarle a Juliana para ver si se prende. Se la mandé y al toque me dijo me encanta, dale, vamos para adelante. Esa predisposición no siempre sucede porque otras veces hemos mandado canciones a otros artistas y se demoran. Cuando sucede eso, cuando se empieza a dilatar es porque no va a funcionar, pero con Juliana fue automático”.



Mariano Di Césare, de Mi Amigo Invencible. (Foto: Aleatorio/Juliana Wainsztein)

Lo mismo les sucedió con Usted Señálemelo, aunque aquí haya otros elementos que la hicieron especial: ambas bandas son mendocinas. “Con Usted Señálemelo fue bastante difícil porque ellos no suelen hacer muchas colaboraciones, son una banda como bastante hermética artísticamente, y eso me encanta. Y que se hayan abierto a hacerlo con nosotros fue una locura para nosotros y un poco para ellos también fue una forma de gratitud por nuestra carrera construida en paralelo. Eran muy chicos y escuchaban nuestros discos, entonces como que era una especie de deuda que teníamos con Usted señálemelo y un regalo para Mendoza también”.

La conexión cinematográfica con Atrás Hay Truenos

El cine está tan presente en la vida de Mariano Di Césare como lo está la música. Cuando se mudó de su Mendoza natal a Buenos Aires lo hizo para seguir estudiando cine. Pero, dice en una entrevista con Página 12, que nunca recibió el título porque nunca entregó la tesis.

Di Césare dirigió varios videoclips de Mi Amigo Invencible, como fue el caso de “Acto de fe” y “Beso relámpago”, dos canciones de Arco y flecha. Sin embargo, lo más trascendente es Metales Aliados, su documental sobre la banda neuquina Atrás hay Truenos que filmó entre 2013 y 2016 y que recién tuvo listo en 2023.

Cuenta Mariano que cuando terminó de estudiar cine asistió a un taller de cine documental del director Ulises Rosell, al que tenía que ir con una idea. Él no tenía ninguna, pero camino al taller se le ocurrió filmar a de Atrás hay Trueno, banda que, confiesa hoy, lo tenía obsesionado.

“En el 2016 los acompañé con mi cámara y un sistema de sonido mientras ellos estaban en proceso de producción de Bronce, que es una obra maestra de ellos. Pero más que en los estudios, los acompañé en la vida cotidiana. Ese material quedó ahí porque se aletargó más la producción del disco, como un año más y yo no los pude seguir filmando porque me agarró Mi Amigo Invencible y me zamarreó fuerte (risas). En 2019, 2020, desde el Festival Escenario, que es un festival que se hace acá en Buenos Aires sobre cine y música, me ofrecieron ser la película de apertura porque yo había comentado que tenía ese material. Eso me impulsó a tener que terminarlo. Llamé a una montajista que juntó todas esas imágenes y armó un documental de una hora que después de haber pasado la pandemia y encontrarse con un material que fue filmado entre el 2012 y el 2016 es una locura temporal. El cine es una herramienta para manipular el tiempo. Se ven cosas maravillosas en esa película que está disponible gratis en Vimeo».

“Me gustaría en algún momento ir a presentarlo a Neuquén porque la verdad que en el fondo y no tan en el fondo yo no quería que pasara desapercibido. El disco es una obra que Neuquén no sabe que existe, pero Bronce es una obra de arte enorme. Yo quería dejarlo asentado en esta película el amor que le tengo a esa obra».

P: ¿Y por qué con Atrás hay truenos? ¿Fue ocasional, eras amigo? ¿Por qué hiciste este trabajo tan profundo con esta banda?

R: Porque los conocí una noche en La Plata. Habíamos tocado nosotros con Mi Amigo Invencible en un primer turno y en el segundo turno tocaba Atrás hay truenos con Bestia Bebé. Habíamos estado todo el día en La Plata y para colmo nos quedamos al segundo turno, imaginate el estado (risas) Pasado de horas de laburo y energía, viste? Y aparecieron ellos en el escenario y yo estaba como en un estado medio narcótico que no sabía dónde estaba parado esta banda que me voló la cabeza a primera vista y me enamoré, me obsesioné también entonces les ofrecí ir a filmar un videoclip pero cuando empecé a filmar algo me quedé filmando tres, cuatro años.

P: Un largo videoclip, digamos

R: Sí (risas) Todo empezó con la idea de un videoclip y al final se estiró.