Música electrónica: Mariano Mellino vuelve al Alto Valle con Audioholics

Este fin de semana, Mariano Mellino, uno de los más destacados artistas de la escena electrónica argentina, regresa al Alto Valle con Audioholics, su original proyecto que es toda una experiencia audiovisual donde la música es lo más importante, pero no lo único.

Casi un año después de su última visita, el DJ de Villa Madero vuelve a Vision, este sábado, en modo sunset. También serán parte Antrim e Iván Lozano. Las puertas del predio del complejo La Masía de Fernández Oro abrirán a las 19. Los tickets generales y vip están a la venta a través de la app Bombo.

Disfrutando a pleno de su reciente paternidad, entre paseos familiares, estudios de grabación y shows acá y allá, Mariano Mellino habló con Río Negro sobre su regreso al Alto Valle con Audioholics, la evolución del proyecto y sus últimos tracks editados, entre ellos su colaboración con Manu Chao

P: Casi un año después de tu anterior visita a Visión. ¿Qué traes esta vez? ¿Qué tenés pensado para esta fecha?

R: Siempre volver al sur y con los amigos de Visión genera una expectativa extra, más aun porque estamos yendo otra vez con Audioholics, que es nuestra marca, nuestra identidad, nuestra fiesta y poder hacerla en el sur para nuestro público de allá, que por ahí a veces no se les hace tan fácil venir a las ediciones que hacemos en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces, poder acercarnos nosotros para poder brindarles nuestro show es algo que nos genera mucha expectativa.

Y musicalmente estuve trabajando mucho en este parate que estuve con el nacimiento de mi hija, estuve bajando muchísima música nueva, así que tengo un arsenal de bombas con muchas ganas de tocarlo por primera vez.

Mariano Mellino & Audioholics modo indoor, en marzo del año pasado. (Foto: prensa Vision)

P: ¿Cómo se transformó o cómo evolucionó o qué cambió de aquel Audioholics del año pasado a este que vas a volver a poner en escena La Masía?

R: Edición a edición vamos aprendiendo, el equipo se va aceitando cada vez más. Sin ir más lejos, mañana (martes) tenemos una reunión todo el equipo donde vamos a ver algunas cuestiones técnicas para desarrollar, nuevas ideas, nuevos métodos también para sorprender. Estamos evolucionando con esta idea de cada vez darle al público un show más sofisticado.

Esperemos que si el tiempo también nos acompaña, la diferencia va a ser que la vez pasada tuvimos que hacer una edición indoor y bueno, esta vez la idea es que lo hagamos al aire libre.

Audioholics genera identidad, ese sentimiento de pertenencia de nuestro público que viene a acompañarnos a nuestro show”.

P: Ya tiene un tiempo de desarrollo, es una marca, es un tipo de espectáculo que estás proponiendo, con una estética y un sonido. ¿Con qué crees que sorprende Audioholics como propuesta?

R: Yo creo que Audioholics justamente lo que genera es esa identidad, ese sentimiento de pertenencia de nuestro público que viene a acompañarnos a nuestro show. Y que buscamos justamente eso, generar una comunidad, una comunidad donde el público viene a pasarla bien, a disfrutar, a sentirse contenido por nosotros y que siempre sabe que nosotros estamos ahí trabajando a contrarreloj para darle lo mejor.

Y eso también va del lado musical, ya sea yo participando en todas las ediciones y también con los artistas que invitamos, sean nacionales o internacionales, y también todo lo que es el equipo técnico que va desde el management, Gia, Sole y todo nuestro equipo, Ari, todo nuestro equipo que está ahí generando ideas nuevas, nuevas cosas para sorprender al público. Y después tenemos todo nuestro equipo técnico que va en lo que es lo audiovisual, y las luces, edición a edición vamos probando nuevas herramientas, nuevas cosas para justamente destacarnos y hacer la diferencia.

P: ¿Cómo crees que encajó tu propuesta con este proyecto de Audioholics en la escena electrónica?

R: Yo creo que tiene que ver con que este es un evento y una fiesta con identidad propia de un artista también, y de un concepto que lo fuimos creando con todo nuestro equipo, donde tenemos la posibilidad de edición a edición, trabajar para hacer algo distinto.

Por ahí, estábamos acostumbrados a que haya promotores o fiestas que se van haciendo y que van contratando diferentes tipos de artistas. En este caso lo nuestro es todo nuestro, el trabajo es nuestro y los artistas también los elegimos nosotros. Entonces es 100% el evento curado por nosotros, creado por nosotros y ejecutado por nosotros también.

Obviamente siempre con la sociedad o con el acompañamiento de las productoras, como en este caso Vision, que es una productora consolidada en el sur, que justamente cuando ellos hablamos de hacer Audioholic, nosotros proponemos todas nuestras herramientas, nuestras necesidades, para que te des una idea, a Vision estamos viajando 15 personas para hacer el show con nuestro equipo.

Entonces eso lo replicamos también en Buenos Aires, con la gente de Mandarine Park, lo replicamos en Forja, con la gente de Dothouse y también lo hacemos en Rosario con la gente del Lado B. Es mucho trabajo desde el lado nuestro, sumado al acompañamiento de productoras ya consolidadas que tienen sus equipos también. De repente somos 60 o 70 personas trabajando en un show.

P: ¿Quiénes te van a acompañar esta vez?

R: En esta va a estar Antrim, un artista de Córdoba que admiro y que todo nuestro equipo lo admira también, un gran DJ y productor. Y después va a estar Iván Lozano, que también es la primera participación suya con nosotros, también es un gran productor que viene haciendo musicón, así que le invitamos también a que sea parte.

P: Hablemos de tus últimos lanzamientos. Mariano, para terminar, tres consultas que te quería consultar brevemente, sobre tus últimos trabajos. Uno de ellos es “La Couleur du Temps”, tu colaboración con Manu Chao, en su EP de él. ¿Cómo surgió esa colaboración?

R: Con Manu nos conocimos en Barcelona, en el bar Mariachi, es una persona alucinante, que no solamente me enseña a nivel musical, sino también con su mensaje, con sus luchas. Entre esas cosas, hemos compartido tiempo y en uno de nuestros encuentros yo le manifesté que tenía ganas de hacer música con él, si existía la posibilidad en algún momento, y Manu me dijo que en algún momento algo íbamos a hacer. La realidad es que además de esta canción que salió en este EP de Manu, tenemos otras canciones, tenemos varias canciones más, pero esta es la que él consideraba que era una joya. Me dijo guardémosla que en algún momento la vamos a lanzar, justo él estaba lanzando su disco y la idea era lanzarla como un remix.

Cuando me enteré que iba a salir fue toda una alegría enorme, porque la verdad que poder plasmar el sueño de hacer música con Manu, poder lanzarlo, la verdad fue un sentimiento muy fuerte, no solamente por lo que genera, sino porque él también estaba muy contento y agradecido de poder hacerlo, ¿viste? Así que una alegría gigante.

P: ¿Cómo se dio finalmente este track?

R: La vez que nos juntamos, yo le mostré lo que tenía, siempre iba con maquetas y cosas que venía produciendo para mostrarle, y algunas cosas le gustó y otras cosas no tanto, y Manu en ese sentido es muy sincero y muy honesto, y te dice che, esto me gusta, acá siento que me puedo sumar, acá no. Esta canción surgió en una visita que yo hice a su casa en Barcelona, me acuerdo que el nombre, así como el nickname que tenía este track, era El León, y le dije, te tengo que mostrar un track, le puse El León, se lo mostré, le encantó, él cantó arriba y esa noche en Barcelona, en su casa, cantó arriba, y quedó impecable, me llevé los vocales y después terminé de trabajarlo, así que fue todo mágico.

P: Lo otro que ya está publicado es Poison, un EP tuyo, que incluye una colaboración con Folgar

R: Poison es un track que yo lo venía probando mucho en pista y veía que tenía una gran repercusión, que la gente se conectaba mucho, y Muskegaan, que es la colaboración con Folgar también lo he probado en shows muy grandes y me encantaba. Y resulta que Christian Smith, que es un artista que admiro mucho, una leyenda del techno, me escribió para hacer algo, para poder lanzar música en su sello, en Tronic, y yo le mostré estas dos canciones, a Christian le gustaron, y en cuestión de una semana ya estábamos todos cerrados y lanzando Poison y Muskegaan.

P: Son piezas que vos probaste mucho y funcionaro muy bien en tus sets, en tus shows, y que después grabás. Imagino que probás mucho y metés mucho en vivo, pero hay algo que decidís grabar para que quede. ¿Por qué elegís lo que elegís para grabar de todo lo que probás?

R: Justamente eso lo voy probando y lo voy testeando en vivo. Yo soy muy exigente con la música que hago y no solamente me tiene que gustar la parte creativa, sino también me tiene que gustar mucho cómo suena la ingeniería del track.

Entonces en vivo me dan la posibilidad justamente de probarlo con otras canciones, de ver, de testear cómo suena. Y una vez que estoy satisfecho, a partir de ahí digo, bueno, esto está para lanzarlo o esto hay que retocarlo. La pista me da esa posibilidad de testear la música antes de considerar que ya está lista para lanzarla.

P: Sí, y le das al público la oportunidad de que eso que suele escuchar en vivo o disfrutar en tus espectáculos, también lo puede escuchar en el auto, en la casa, mientras corre. A esas músicas le das una vida nueva, que es muy distinta a escucharla en los shows.

R: Sí, exactamente. Como también hay mucha música que termina no saliendo. Muchos de los remixes que yo hago de canciones clásicos de la música electrónica o de bandas, por ahí después terminan no saliendo, por obviamente temas lógicos como derecho al autor y demás.

Terminan siendo canciones que yo hago para usar en mis shows. En el Mandarine anterior cerré con un tema de Adele y ese track está hecho y fue esa la única vez que sonó esa canción. Me llevó tres meses de trabajo porque la verdad que es una canción que cambia mucho de notas, nos costó muchísimo llegar a un resultado que nos gusta y esa canción sonó solamente en ese Mandarine.

A veces hay canciones que las hacés para un show y después no terminan saliendo. Pongo el ejemplo de Black Angel que sale el 20 de marzo. Es un tema que tiene un vocal de Gio Santi que es hermoso. La gente siempre está preguntando qué es este tema, cuándo sale este tema y quién es este tema. Y bueno, también ahora están tan chochos de que se viene a la luz.