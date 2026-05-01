Energía renovable desde el espacio: El inédito proyecto de Meta para abastecer sus centros de datos de IA

La compañía tecnológica Meta anunció una medida inédita para cubrir la creciente demanda energética de sus centros de datos de inteligencia artificial (IA): colaborará con una startup estadounidense que le proveerá de energía solar desde el espacio exterior, para garantizarse el abastecimiento de energía estable.

«Avanzar en la IA a la velocidad y escala a la que aspiramos requiere más energía, pero las tecnologías de energía limpia en la actualidad tienen límites reales: la energía solar depende de la luz solar, y el viento depende del clima», explicó en un comunicado la empresa matriz de plataformas como Facebook, Instagram, y WhatsApp.

Cómo solución, cerró un acuerdo con Overview Energy, cuyo plan consiste en llevar hasta 1 gigavatio (GW) de energía a la Tierra desde el espacio, mediante satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta. De esa manera, se podría asegurar una producción de energía las 24 horas, sin limitaciones climáticas ni de horarios.

Energía solar desde el espacio: ¿Cómo funcionará?

Los satélites del proyecto se encontrarán en la órbita geoestacionaria, donde la luz solar es constante, a casi 35.000 kilómetros sobre el ecuador. Desde esa distancia, la energía recolectada será enviada a las instalaciones solares que se encuentran en suelo terrestre como luz de baja intensidad e infrarrojo cercano.

Esas instalaciones convertirán el haz de luz en electricidad y lo alimentarán a la red, sin necesidad de tener terreno adicional o infraestructura de red. En lugar de recurrir a la construcción nuevas instalaciones, la tecnología se basará en infraestructuras solares ya existentes, para de esa manera entrar en funcionamiento más rápido y a gran escala.

La colaboración entre ambas partes convierte a Meta en una de las primeras grandes empresas tecnológicas en asegurarse una reserva de capacidad para energía solar espacial, según afirmó la compañía.

El sistema de Overview Energy todavía se encuentra en su fase de desarrollo, pero se estima que podría realizar una demostración inicial en 2028. De tener éxito, la entrega comercial a la red eléctrica estadounidense podría comenzar -como muy temprano- en 2030.

El otro proyecto de Meta: hasta 100 horas de almacenamiento de energía

No se trata del único proyecto que lleva adelante la empresa dirigida por Mark Zuckerberg. El otro proyecto que lleva adelante consiste en almacenar energía de ultra larga duración con el mismo objetivo: garantizar energía limpia y confiable las 24 horas del día.

En este caso, colaborará con Noon Energy, cuya tecnología emplea pilas de combustible de óxido sólido modulares y reversibles, junto con sistemas de almacenamiento basados en carbono, que proporcionarán más de 100 horas de almacenamiento de energía, muy por encima de lo que las baterías de iones de litio pueden cumplir actualmente.

Con ambas iniciativas, Meta recurre a tecnologías innovadoras que le permitan abastecer el enorme consumo de los centros de datos de IA, al mismo tiempo que busca fortalecer el liderazgo energético de Estados Unidos.