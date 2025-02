Preocupación por el papa Francisco: el elenco de Cónclave habló sobre su salud en los premios SAG

La película Cónclave que retrata la muerte repentina del papa y un cónclave secreto en el que los cardenales deben elegir a su sucesor, resulta oportuna para este momento en el que el papa Francisco pelea por su salud y su recuperación está en los deseos de todos. Así, el elenco de esta película habló sobre él en los premios SAG.

La película situada en el Vaticano deslumbró en la gala de los SAG Awards al llevarse el reconocimiento a Mejor actuación de elenco en la 31° edición de los premios otorgados por el Sindicato de Actores. Previo a subir al escenario, fue Isabella Rossellini quien manifestó «Le deseamos al papa Francisco una rápida recuperación».

Luego, los actores Ralph Fiennes, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini recordaron al Papa Francisco y le desearon una pronta recuperación.

«Los italianos estamos familiarizados, quizás más que los extranjeros, con los debates de la iglesia, que son parecidos a los debates dentro de cada sociedad».

Papa Francisco.-

Se sumó su colega Sergio Castellitto: “Para quienes vivimos en Roma, estar a unos pocos metros del Papa implica tener una relación mucho más cercana”.

«Vemos el helicóptero [papal] volando, y pensamos: ‘Vaya, al Papa le toca salir de viaje y volver hoy mismo», continuó. “Así que nuestra relación con el Papa, como italianos, es mucho más cercana. Repito: espero que se mejore”, deseó.

Estado de salud del papa Francisco

El papa Francisco, cuyo estado sigue siendo «crítico», pasó «una noche tranquila», anunció este miércoles el Vaticano, cuando se cumplen 13 días de la hospitalización del jesuita argentino de 88 años que padece una doble neumonía.

El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo, ingresado en la clínica Gemelli de Roma, pasó «una noche tranquila y está descansando», declaró la Santa Sede en un breve comunicado.

El martes por la noche, el Vaticano había informado que su estado de salud seguía siendo «crítico pero estable», con pronóstico «reservado», pero que el pontífice había trabajado durante el día.

El informe médico indicó también que se sometió a un «TAC [tomografía computarizada] de control programado para el monitoreo radiológico de la neumonía bilateral», una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.

Según una fuente vaticana, los resultados de esta radiografía, la tercera desde su hospitalización, deberían conocerse este miércoles.

Cónclave, la película sobre la elección del papa

Cónclave es el último suspenso político de Edward Berger, el director alemán que se ganó el Oscar a mejor película en 2022 por Sin Novedad en el Frente, film que compitió con Argentina 1985.

Esta producción tiene como protagonista a Thomas Lawrence, el cardenal decano interpretado por Ralph Fiennes que lleva adelante el proceso de elección del nuevo papa en un contexto tenso y lleno de secretos.

Entre los principales candidatos están Aldo Bellini, Joshua Adeyemi, Joseph Tremblay y Goffredo Tedesco. Sin embargo, la llegada inesperada del cardenal Vincent Benítez, nombrado en secreto por el fallecido pontífice, sorprende a todos.

El elenco se completa con actores de lujo como Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini.

Cónclave, la película sobre el papa nominada a los Oscar 2025

Este thriller político cosechó ocho nominaciones al Oscar. Competirá con grandes producciones también nominadas en varias categorías como La Sustancia, The Brutalist y Emilia Pérez.

En primer lugar la película fue nominada a Mejor Película, la terna más esperada de la noche. Competirá con: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Duna: parte dos, Emilia Pérez, I’m Still Here, Nickel Boys, La Sustancia y Wicked.

Su protagonista, Ralph Finnes, fue nominado a Mejor Actor Protagónico y sus compañeros de terna son: Adrien Brody por The Brutalist, Timothée Chalamet por A Complete Unknown, Colman Domingo por Sing Sing y Sebastian Stan por The Apprentice.

Isabella Rossellini, que completa el elenco de Cónclave con una actuación destacable, competirá por la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto junto a Mónica Barbaro por A Complete Unknown, Ariana Grande por Wicked, Felicity Jones por The Brutalist y Zoe Saldaña por Emilia Pérez.

También fue nominada a Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.