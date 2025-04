Pulso: estrenó hace poco y se transformó en la serie de médicos más vista de Netflix

Siempre fue fácil conquistar al público con dramas médicos. Primero llegó ER Emergencias, luego Grey’s Anatomy, y ahora las plataformas de streaming sacan cada vez nuevas apuestas. Así es que llegó Pulso hace poco tiempo a la pantalla y se transformó en la serie de médicos más vista de la plataforma número uno.

Pulso sigue a los residentes de un hospital de Miami que no solo tienen que lidiar con el día a día de su jornada laboral, sino que también lo hacen con sus propios dramas y los pasillos se transforman en su hogar.

El hospital se pone en jaque cuando en medio de un huracán, Danny Simms, la protagonista interpretada por Willa Fitzgerald asciende cuando su jefe e interés romántico Xander Phillips, interpretado por Colin Woodell, es suspendido. A pesar de esta decisión, la demanda de esos días obligan a que trabajen juntos.

Al elenco se unen Jessie T. Usher, conocido por The Boys, Justina Machado, conocida por Six Feet Under y Jack Bannon por The Darkness.

Dónde ver el drama médico Pulso

Pulso cuenta con solo 10 capítulos y está disponible en Netflix.