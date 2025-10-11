Pupina Plomer rescata a las mujeres que la historia olvidó

Pupina dio el salto a los escenarios cuando se dio cuenta que el público que la seguía en redes quería encuentros presenciales. (Foto: Nicolás Bravo / La Voz)

¿Desde cuándo aparecen las mujeres en la Historia? ¿Siempre estuvieron o recién ahora las reconocemos? ¿Cómo podemos pensar el presente desde una historia con mujeres? Estas preguntas entre tantas otras se hizo la joven cordobesa Florencia “Pupina” Plomer, Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y profe de colegios secundarios.

Inteligente, también curiosa y sobre todo carismática, Pupina encontró en la divulgación un modo de contar las historias que le interesaba que se supieras, las de las aquellas mujeres que habitaban sus preguntas. Y las redes sociales fueron el medio.

La cosa funcionó y no hubo que esperar demasiado para que Pupina diera el salto al escenario. El resultado fue “Historia y Mujeres”, el espectáculo unipersonal en modo stand up que protagoniza con gran éxito y que este domingo llega por segunda y última vez a Neuquén, ya que se trata de sus últimas funciones.

“Historia y Mujeres” se presentará mañana, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Las entradas están disponibles en protickets.com.ar y en boletería de la sala. Con Club Río Negro 20% de descuento en entradas .

“Tiene un foco en la historia argentina, pero son reflexiones históricas que aplican a cualquier coyuntura o a cualquier relato, porque son preguntas en torno a cómo se recuperó la historia de las mujeres”, cuenta Pupina en un diálogo con Diario RÍO NEGRO, días antes de su llegada a la ciudad de Neuquén. “Qué historia se contó, qué historia se eligió contar o se eligió ocultar, desde qué miradas se nos recuperó… A grandes rasgos son reflexiones que sirven un poco para cualquier periodo, cualquier país, cualquier región”.

El espectáculo tiene mucho de las clases. Hay veces que estoy dando una charla y me siento en el aula. Pero en vez de mis alumnos con cara de dormidos, hay un público que eligió estar ahí”. Pupina Plomer, con humor, sobre las características de “Historia y Mujeres”.

Pupina aclara que la mirada se corre a propósito de la mirada de las grandes mujeres de la historia porque prefiere enfocarse en quienes fueron dejadas de lado. “Son reflexiones sobre cómo se las recuperó”, apunta. “Porque por ahí vamos a ver que hay historias de mujeres que tenemos muy presentes, pero que en realidad están leídas desde una clave un poco androcéntrica, patriarcal, machista, o solamente nos fijamos en los casos de mujeres exitosas y dejamos de lado los colectivos que fueron los que sostuvieron los hogares. Entonces, más que recuperar mujeres en particular, es hacernos preguntas sobre cómo las recuperamos”.

P: ¿Qué rol fuiste descubriendo que tuvo la mujer en la historia y de qué cosas nos estábamos perdiendo en la forma de leer la historia?

R: De muchas historias excepcionales y locas y como, bueno, que son los casos exitosos y que son los que yo prefiero no darle tanta entidad porque son casos excepcionales.

Pero sí valorizar el rol de cuidado, el rol de acompañamiento, el rol de producción de conocimientos, el rol de mantenimiento de las economías domésticas que tuvieron las mujeres que no iban a las guerras. Bueno, eso no se sabía o no se le daban importancia.

Aparte, a mí me gusta correr en esa lógica militarista de que las historias son solo guerras, primero. Parece que solo lo que pasó son guerras. Pero es entender que en todos los hogares y en todas las economías domésticas había una mujer.

P: ¿Qué mujeres rescatás de la historia y por qué?

R: Las Abuelas de Plaza de Mayo, que aparte están vivas. O sea, son historia viva y son mujeres que hicieron algo en un contexto en el que las mujeres no hacían política ni salían a las calles. Y ellas no solo hicieron política, sino que salieron a las calles y se plantaron ante una dictadura militar.

P: ¿Cómo te viste en el escenario de un teatro?

R: Se me dio bastante natural. Yo soy medio histriónica, medio caradura. (risas) Fui música muchos años, toqué el bajo en una banda durante diez años. Ya sabía lo que esta estar en un escenario.

P: ¿Qué empezaste a ver que pasaba con la historia y el público?

P: Creo que hay un interés de conocimiento histórico de la gente desde siempre. Ahora, obviamente con los feminismos y con los movimientos actuales, hay ganas de descubrir otra historia, otra mirada histórica, que es un poco lo que trato de acercarla a la gente. Pero siempre estuvo ese interés. Yo lo veo desde que soy chica.

