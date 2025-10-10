Series: I Know This Much Is True, la herida en el espejo

I Know This Much Is True (HBO) sigue la vida de un hombre marcada, por el sacrificio hacia su hermano gemelo.

Basada en la novela de Wally Lamb, I Know This Much Is True (HBO) sigue la vida de Dominick Birdsey, un hombre marcado por el sacrificio constante hacia su hermano gemelo, Thomas, quien padece esquizofrenia.

I Know This Much Is True: Dos vidas, un mismo dolor

La serie se mueve entre el presente y el pasado, revelando las raíces familiares del sufrimiento y las herencias emocionales que moldean la identidad. Ruffalo interpreta a ambos hermanos con una entrega física y emocional muy intensa.

Uno reprimido, otro frágil, ambos hundidos en la necesidad de perdonarse. La cámara de Derek Cianfrance (autor de Blue Valentine) los sigue con una cercanía casi documental, como si el espectador habitara la misma desesperación.

I Know This Much Is True: Un retrato de almas rotas

Nada en esta historia es simple, ni el amor, ni la fe, ni la esperanza. La puesta es opaca y llena de silencios. Bajo esa superficie palpitan afectos profundos. La miniserie habla del perdón, de la carga invisible que implica cuidar a otro y del modo en que los traumas familiares se repiten hasta que alguien decide romper el ciclo.

A través de un tono profundamente humano, Cianfrance, transforma el dolor en un acto de compasión. I Know This Much Is True encuentra su fuerza en la exploración feroz y sensible sobre lo que significa amar a quien refleja lo peor (y lo mejor) de uno mismo.

Los recomendados

The Night Of

Esta miniserie de HBO narra un thriller judicial denso y realista, donde la culpa y la verdad se confunden. Tras una noche con una desconocida, Naz, un joven de origen paquistaní, despierta junto al cuerpo apuñalado de ella y es acusado del asesinato.

Lo que sigue es un retrato inquietante del sistema penal estadounidense, su racismo latente y la fragilidad del individuo frente a la maquinaria legal. Con una narración contenida y actuaciones notables, Riz Ahmed y John Turturro brillan. The Night Of evita el morbo y apuesta por el contenido humano. Más que resolver un crimen, la serie expone cómo el miedo, la culpa y el poder transforman a todos los involucrados. Sobria, inteligente y abrumadora.

A Teacher

Esta miniserie de FX (disponible en Disney+) narra la relación prohibida entre Claire, una profesora de secundaria y Eric, su alumno. A través de diez episodios, explora cómo la fascinación puede convertirse en manipulación y daño, mostrando los efectos psicológicos y sociales de un vínculo inapropiado.

Kate Mara y Nick Robinson brillan al encarnar personajes complejos, vulnerables y moralmente ambiguos. Con un tono inquietante y contenido, A Teacher no busca escandalizar, sino reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y las consecuencias de decisiones que marcan vidas.

*Guillermo Hernández es periodista especializado en cine y series