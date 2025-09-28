Romeluz: el cuarteto que pone voz a la actualidad presenta «Parte del tiempo» en Plottier

Romeluz nació en Neuquén como un dúo integrado por Rocío Enríquez y Melin Carrizo, pero con el pasar del tiempo se han sumado dos integrantes más. Hoy, conformada como un cuarteto con esencia latinoamericana, letras con compromiso social y nuevas incursiones en otros géneros, presenta «Parte del Tiempo», un show que pone voz a la actualidad.

“Romeluz” es el nombre que le dieron al dúo. Un juego entre las primeras letras de sus nombres. “Ro”, por Rocío; “me” por Melin y Luz por “ponerle luz a la música latinoamericana», explicó Melin, encargada del Violín, Guitarra y Voz en la banda.

Las canciones de su repertorio van desde boleros hasta cuecas, desde zambas a chamamés. Toda música popular latinoamericana, con arreglos propios. El año pasado presentaron “Lo que soy” en un show íntimo que, en palabras de la vocalista, buscaba «reafirmar nuestra identidad como patagónicas».

Sin embargo, el año pasado todo cambió para Romeluz y se incorporó Sol Yacopini en la percusión. «También veníamos trabajando con otro integrante que ya aportaba su trabajo, el guitarrista Juanjo Henríquez y este año decidimos constituirnos como cuarteto», contó Melin.

Hoy se presentan con un formato completamente renovado. El nuevo espectáculo se titula Parte del Tiempo y, según explicaron, marca una continuidad con el que ofrecieron el año pasado. “La diferencia con el show anterior es que se trata de un desarrollo de lo que habíamos presentado», anticipó. «Hay incorporación de trabajos nuevos, de arreglos vocales e instrumentales y de temas propios», explicó.

El concepto del show también cambia: el año pasado se trató de un show más enfocado en el ser neuquino, sin embargo, esta nueva propuesta propone una mirada más federal, pero sin dudas trascendental. «Buscamos expresar lo que sentimos en un momento social y político muy específico. Este show hace hincapié en poder decir lo que es necesario decir y permanecer en la palabra”, remarcó.

La propuesta se enmarca dentro de la música popular latinoamericana, aunque con un repertorio diverso que viaja por varios estilos. “Este año incorporamos algunas milongas y empezamos a incursionar en el tango instrumental», comentó Melin.

El compromiso social también atraviesa la obra. “La mayoría de las letras tienen que ver no solo con lo social y lo político, sino también con lo que nos conmueve y nos sensibiliza como personas. Hay canciones de amor, de denuncia, de reflexión», detalló la violinista. «Nosotras concebimos el arte desde ese lugar: decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos. Por eso Parte del tiempo tiene que ver con poder expresar lo que hacemos en estos tiempos”, afirmó.

En el repertorio aparecerán estrenos y clásicos del grupo. “Vamos a presentar un tema de Astor Piazzolla, es nuestro primer acercamiento al tango. También un tema de nuestra compañera Rocío con una letra muy evocativa del Valle y del territorio. Además, vamos a recorrer otros temas propios que tuvieron mucha repercusión, junto a canciones de referentes como Marta Gómez, Teresa Parodi y también clásicos latinoamericanos como La Paloma”, adelantó.

La banda se prepara con entusiasmo para el encuentro con el público. “Estamos con mucha expectativa de poder compartir todo este laburo con la gente. Lo que más nos motiva es generar ese vínculo entre artistas y público”.

El show es este 4 de octubre a las 20.30 en el Teatro Zaguan en Av. San Martín 239 de la ciudad de Plottier. Las entradas se pueden adquirir al número 2994384297, aunque también se pueden adquirir en el Instagram de la banda, Romeluz. Además, venderan entradas en puerta.