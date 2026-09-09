San Martín de los Andes disfruta de una nueva edición de Cine a la Vista!, el festival para adolescentes que cada año reúne a chicos y chicas de todo el país

San Martín de los Andes ya disfruta de su festival de cine, uno muy particular, por cierto: desde este martes hasta el domingo se lleva a cabo en el Centro Cultural Cotesma la 11° edición de Cine a la Vista!, el festival internacional de cine para adolescentes que cada edición reúne a cientos de chicos y chicas para ver y debatir sobre todas las cosas que surgen de cada película proyectada.

Su principal particularidad es que todos pueden ser jurado porque solo hay que anotarse como tal. Eso sí, deben ver todas las películas de su categoría y participar de sus respectivos debates para poder votar.

Dividido en +13 y +16, el jurado está conformado únicamente por adolescentes de entre 13 y 18 años de todo el país, quienes, junto a delegaciones de Chile y Uruguay, que se encuentran para ver y debatir las películas en la sala.

“Ese jurado creció en un 35% respecto del año pasado y de anteriores ediciones”, celebra Clara Suárez, directora general del festival, junto a Nora Di Dominca. “Es la primera vez que una de las salas de cine, la de +16, está llena, no entra más nadie, quedaron en la lista de espera”.

El número que entusiasma a todos en el festival es, en parte, la consecuencia de seguir estando a pesar de las dificultades para sostener un espacio como lo es este festival. “¿Lo novedoso de esta edición? Que es la onceava edición y que se sigue sosteniendo”, dice Suárez. “Eso ya es una gran noticia porque es un contexto complejo para la producción cultural. Entonces, yo ponderaría eso como una cosa importante: que se puede seguir haciendo, porque seguimos teniendo mucho acompañamiento de la provincia, de la ciudad de San Martín de los Andes y del Instituto de Cine también”.

“Lo importante es que después de cada proyección se prende la luz de la sala y empieza el debate, que eso es lo que nos interesa: generar un espacio y un tiempo para que puedan debatir y hablar de lo que acaban de ver, y que lo hagan con las personas, los realizadores y realizadoras que vienen de las películas argentinas, que están todas representadas por sus directores, vienen y debaten con ellos también, o directoras. En algún caso viene una actriz, en otro caso viene un músico, pero en todos los casos siempre alguien de la película viene a debatir con ellos. Después de ese trabajo, que se hace ocho veces porque son ocho películas en competencia por categoría, se vota”, explica Suárez, quien también está a cargo de la programación junto a Mateo Matarasso.

No es un festival temático aclaran sus creadores, no se trata de películas para adolescentes, “son películas que las cruzamos con el mundo adolescente”, remarca Suárez. “De hecho, el año pasado las películas que ganaron estaban protagonizadas por personas mayores de 60 años y eran historias de gente grande, lo cual nos llamó mucho la atención, pero vamos entendiendo que una cosa es que el protagonista y eso no implica que está hecha para adolescentes, a veces está hecha para el mundo adulto, porque el director o la directora recrea su adolescencia, pero desde un mundo adulto”.

El criterio para armar la programación de las dieciséis películas en competencia combina temáticas y estéticas. “Por ejemplo, ‘Punku’, una película peruana incluida en la categoría +16, es tremendamente fuerte en su estética, es rara, y nos parece súper importante que vean ese tipo de cosas, que también les mueva la sensibilidad hacia cosas diferentes”.

En cuanto a las películas argentinas, además del criterio temático y estético, tienen en cuenta que sean de 2025 o 2026: “Queremos que vean películas de ahora, que sean de estreno, que estén estrenándose. Ese también es un corte al momento de programar el festival”.

Las películas internacionales seleccionadas son Comparsa (Guatemala), Arco (Francia), Flood (Bélgica), Mad Bills to pay (EEUU), Matapanki (Chile), Punku (Perú), Put Your Soul on Your Hand and Walk (Palestina) y Un futuro brillante (Uruguay).

En tanto que las producciones argentinas en competencia son: El cinturón de Olivia, Amor Trava, La máquina, el delfín y un enano de jardín, Todas las fuerzas, Belén, El Mensaje, Emi y La zurda.

Además, habrá una sección de cortometrajes realizados por adolescentes que también disputará un premio y habrá una muestra paralela fuera de competencia, conformada por las películas “Ángel desde el Puente”, “¿A dónde van los pibes cuando llueve?” y “El Monstruo y el Sheriff”.

A la vez, se presentará una muestra de cine local, conformada por distintas producciones de San Martín y Junín de los Andes, y, adicionalmente, una selección de Nieve Roja, el Festival Internacional de terror, ciencia ficción, fantástico y bizarro de El Bolsón.

Y después está una película que se hizo acá en San Martín de los Andes, hecha por adolescentes, que se llama A dónde van los pibes cuando llueve, que tiene su estreno en el festival. Es como muy importante, porque surgió de un grupo de Cine a la Vista!, que en 2024 empezaron a filmar La vida política y artística de San Martín de los Andes. Durante todo el 24 filmaron, en el 25 editaron y ahora la estrenan, y es muy autogestivo, entonces es una muestra paralela.

Un suceso de esta edición explica la importancia de Cine a la Vista!: un grupo de chicos de San Martín de los Andes van a estrenar “¿A dónde van los pibes cuando llueve?”, su propia película, en el festival que unos años atrás los tuvo como jurado. “Son chicos que se anotaron en su momento y en el marco de Cine a la Vista se entusiasmaron para hacer su propia película. Son chicos que entran al mundo del cine como jurado, como público de un festival, y terminan siendo ellos cineastas. Es hermoso porque es parte de lo que nos pasa a quienes damos clase de cine o mostramos cine como acá: estimula en los chicos el deseo de querer también filmar”.

Más información del festival en https://cinealavista.com/

La programación audiovisual está abierta también al público en general a partir de las 18. El valor de la entrada es de $3.000 para estudiantes y jubilados y de $6.000 para público general.

Cine a la Vista! del sur de Italia a la cordillera neuquina

El origen de Cine a la Vista nace como idea de la organización Animachicos, quienes comienzan a conformarse en 2003 en San Martín de los Andes, con el objetivo de abrir un espacio de encuentro con un cine diferente, para que tanto chicos y chicas puedan compartir otros modos de ver cine. El primer proyecto alrededor de esta idea fue la producción, como subsede, del Festival Divercine, un festival internacional de cine para niños y jóvenes, organizado por La Compañía del Cine de Uruguay.

En 2012, la perspectiva ganó en amplitud con la participación, vía el Incaa, de dos chicos de San Martín de los Andes como jurados del Festival de Giffoni. Clara Suárez viajó junto a ellos y vio que se trataba de un festival con las características del que hacían en San Martín y en una localidad pequeña como también es San Martín. A su regreso, concluyeron un festival como el de Giffoni, con chicos viendo y debatiendo sobre cine y sobre todo lo que ese cine les despertaba era algo que podían hacer en San Martín. El resultado es Cine a la Vista!, cuya primera edición fue en 2014.