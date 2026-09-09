Entrevista exclusiva a Horacio Marín: «A fin de año estará todo armado para avanzar con el GNL»

El megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que lidera YPF junto a la italiana Eni y la emitarí XRG del Grupo ADNOC, entra en una fase decisiva. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la petrolera aceleró el trabajo financiero para alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) hacia finales de este año, un hito que transformará los precontratos y cartas de intención en compromisos estrictamente vinculantes para los socios y el mercado global.

Durante una entrevista en exclusiva con EnergíaON sobre el futuro del desarrollo hidrocarburífero, el máximo directivo de YPF transmitió optimismo sobre los plazos del proyecto y remarcó la solidez técnica y legal con la que llegan a esta instancia.

«Todo va a ser sujeto al FID de fines de año. De cualquier manera ya estamos invirtiendo y va a haber inversiones necesarias para no atrasar y llegar en tiempo y forma», puntualizó Marín, tras ratificar que las definiciones sobre la adjudicación de obras principales ya se encuentran encaminadas.

Data Room virtual, JP Morgan y Santander al frente

Uno de los pasos clave en la arquitectura del proyecto que detalló Marín fue la habilitación del Virtual Data Room (VDR), la plataforma donde se aloja toda la información operativa, comercial y corporativa para que las entidades bancarias y organismos multilaterales analicen el riesgo crediticio de la iniciativa.

Marín explicó que en este proceso intervienen actores de primera línea internacional: «Abrimos lo que se le dice el Virtual Data Room, el VDR, donde está toda la información del proyecto. Para eso era muy importante cerrar todos los contratos muy grandes, porque ahí está cómo se opera, quién tiene la responsabilidad en cada lugar, la relación de los socios y los contratos entre ellos».

En esa línea, reveló el rol activo de las bancas asesoras: «JP Morgan y Santander, que son los advisors, ya lo tienen a disposición para todas las ECAs (Agencias de Crédito a la Exportación) y los bancos».

La estrategia actual contempla un despliegue de negociaciones técnicas que encabezarán los equipos financieros del consorcio. «Ahora se empiezan a haber reuniones más fuertes, de más detalle para ir acercando las posiciones finales y lograr el FID», agregó.

El respaldo de Medio Oriente y el cierre comercial

Uno de los pilares del esquema para fondear las obras de infraestructura de Vaca Muerta y la construcción de los buques licuefactores reside en el mapa de alianzas internacionales. Marín destacó que la participación de un socio estratégico del Golfo Pérsico, como es XRG del Grupo ADNOC, facilitará la llegada de capitales a gran escala.

«Tenemos un socio de Medio Oriente que seguramente va a traer financiamiento de bancos de Abu Dabi o de la zona también, más todos los bancos de esta zona y de todos lados. Estoy convencido de que se va a lograr, lo que pasa es que faltan muy pocos meses, pero trabajamos fuertemente para lograrlo, remarcó Marín.

Al ser consultado sobre el alcance del FID, aclaró la naturaleza de la firma prevista para el cierre del ejercicio. «El FID no significa que el día que lo firmemos está todo cerrado, sino que están todas las letras de intención de una forma que lo podés hacer. Una vez que tomás el FID, todo pasa a ser binding (vinculante)», explicó.

Reordenamiento territorial para abastecer el megaproyecto

En paralelo a la ingeniería financiera, YPF avanza en Neuquén para garantizar la provisión del gas natural que alimentará el sistema modular de exportación diseñado para 18 millones de toneladas anuales (MTPA), aunque la etapa inicial es de 12 MTPA.

«El plan requiere concentrar la masa de producción en áreas linderas para aprovechar sinergias de transporte. Estamos negociando con el gobierno provincial para que sean otorgadas las Cenchs (concesiones no convencionales) de lo que es Loma de la Lata Norte, Loma de la Lata Oeste, Norte y Sur, y la división de Rincón del Mangrullo», detalló Marín.

Marín presentó el detalle de las áreas de dónde se extraerá el gas para el GNL.

Estos bloque se suman a los que ya fueron seleccionados para el proyecto exportador y que ya tienen como socios a YPF, Eni y XRG, y que son Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

Sobre la reestructuración en los bloques de Vaca Muerta, Marín precisó que «lo que hicimos es una gran área del LNG. Si la ves, quedó toda adyacente y metida en la zona de gas y condensado».

Y remarcó que «la expansión -de los 12 a los 18 MTPA con las nuevas áreas mencionadas- es igual o mejor -a las que anteriormente se seleccionaron- porque tenés la infraestructura, entonces es algo de mucho más lógica por el gasoducto de 28 pulgadas».