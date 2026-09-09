Los ingresos de Neuquén superan la inflación por las regalías y un impuesto ligado a Vaca Muerta

Los ingresos ligados a la actividad petrolera fueron los más significativos. Foto: archivo.

La recaudación de Neuquén registró una leve caída en agosto por un rendimiento menor de los impuestos provinciales y de las regalías que paga la industria hidrocarburífera, hoy empujada por la actividad en Vaca Muerta, que de todos modos continúan en un nivel alto respecto a meses anteriores.

El Estado provincial sumó ingresos durante el octavo mes del año por 690.302 millones de pesos, quedando de debajo de julio, cuando esa marca llegó a los 721.661 millones, y de junio, que anotó 743.408 millones.

Los datos, no obstante, volvieron a quedar por encima de la inflación en la comparación anual, con una expansión del 6,1% respeto al mismo mes del año pasado.

Caídas mensuales y subas interanuales

Al desglosar el informe de acuerdo al origen de los fondos, todos terminaron con caídas en la comparativa con julio.

Como es habitual los recursos vinculados al sector del petróleo y el gas fueron los que mayor participación tuvieron en la “torta” de ingresos, representando cerca del 52% del total.

Durante agosto las regalías llegaron a los 361.388 millones de pesos, con una expansión interanual del 11% real. Respecto a julio, en tanto, registraron una merma del 3,4%.

De ese número, 264.300 millones de pesos correspondieron a la producción de petróleo, 94.600 millones de pesos a la gas y 2.600 millones al canon extraordinario de producción que sostienen las operadoras de la formación no convencional.

Los impuestos provinciales sumaron 216.433 millones de pesos en agosto, un 5,8% menos que el mes anterior y 1,1% más en términos reales respecto al mismo periodo, pero del 2025.

El tributo que más aportó fue Ingresos Brutos, que también está relacionado con la actividad hidrocarburífera y explicó el 93% de todo lo obtenido, con 201.200 millones de pesos. Muy por detrás quedaron Sellos e Inmobiliario, que entre los dos apenas significaron 15.000 millones de pesos.

En cuanto a la recaudación por impuestos nacionales, el monto retenido por la Provincia fue de 112.482 millones de pesos. La cifra se ubicó un 4,7% abajo respecto a julio y un 1,2% real por encima de agosto del año pasado.

Los recursos provenientes de la coparticipación, que son generalmente los más elevados, explicaron parte de la caída, al ceder alrededor de 5.000 millones a nivel mensual.

Los precios, fundamentales otra vez

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde el Gobierno explicaron que la variación negativa en la comparativa con julio se debió, en gran medida, al precio del barril de petróleo, ya que la producción continuó creciendo durante el octavo mes del año.

No obstante, el dato volvió a quedar entre los más altos de lo que va del año, en especial luego del primer trimestre, momento en el que el valor internacional del crudo todavía no había recibido los coletazos del conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.