Sele Vera sufrió una «lesión severa» y anunció que suspenderá shows: qué pasa con su recital en el Alto Valle
La artista de Bariloche confirmó que interrumpirá su calendario debido a los tiempos de recuperación que demandará la intervención quirúrgica. Qué pasa con la presentación en Centenario de este 12 de septiembre.
La reconocida artista de Bariloche, Sele Vera, anunció que sufrió una severa lesión que la alejará de los escenarios un tiempo indefinido. A través de sus redes sociales, la cantante de chamamé confirmó que deberá ser intervenida quirúrgicamente.
«Sele sufrió una lesión severa (quebradura de tibia y peroné, rotura de ligamentos y luxación de tobillo) y deberá ser intervenida quirúrgicamente este 17 de septiembre«, indicó la agrupación de música campera.
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La banda indicó que debido a la cirugía y a los tiempos estimados de reposo y rehabilitación, estará fuera de la actividad al menos un mes. «La prioridad absoluta en este momento es su recuperación para que pronto pueda estar al 100%», precisaron.
Aún así, confirmaron que se mantendrán firme las presentaciones de este 12 y 13 de septiembre antes de su receso.
De esta manera, se mantiene firme el recital en la localidad de Centenario de este sábado, con entrada libre y gratuita, en el festival Cultural y Gastronómico «La Lucinda», en el estadio A.D.C.
«Los esperamos este 12 y 13 para compartir estas fechas tan especiales antes de hacer este receso. Agradecemos de corazón su comprensión, apoyo y todo el cariño de siempre», concluyeron.
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